Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Perasaan saya menguasai diri" - James Tavernier merasa "sangat terluka" saat kapten Rangers itu menjelaskan perselisihan dengan Danny Rohl yang merusak perpisahan di Ibrox
Kegagalan komunikasi di Ibrox
Bek sayap veteran tersebut, yang telah menjadi andalan tim Rangers selama lebih dari satu dekade, terpaksa menonton dari tribun saat timnya menelan kekalahan di kandang. Meskipun Danny Rohl awalnya mengklaim bahwa sang kapten menolak tempat di bangku cadangan—yang dilaporkan membuatnya meninggalkan stadion sebelum akhirnya kembali—Tavernier kini membalas dengan pernyataan emosional yang merinci versinya mengenai peristiwa yang menyebabkan ia tidak diturunkan.
Tavernier menjelaskan dalam pernyataan yang dipublikasikan di media sosial: "Saya yakin kalian semua akan mengerti bahwa saya tidak bisa membiarkan adanya kebingungan seputar kepergian saya atau kejadian seputar pertandingan semalam. Saya mengalami cedera pada pergelangan kaki setelah pertandingan melawan Hearts. Setelah berdiskusi dengan staf medis, kami sepakat bahwa suntikan adalah satu-satunya pilihan, yang awalnya dijadwalkan pada hari Kamis."
Kegagalan kesepakatan mengenai tanggal dimulainya
Pemain berusia 34 tahun itu mengungkapkan bahwa ia sengaja menunda perawatan medisnya untuk memastikan ia bisa memimpin tim keluar lapangan untuk terakhir kalinya. Menurut Tavernier, sebelumnya telah ada kesepakatan dengan Rohl bahwa ia akan menjadi starter dalam pertandingan tersebut, sebuah kesepakatan yang tampaknya dibatalkan pada menit-menit terakhir oleh manajer asal Jerman itu.
Kapten tersebut menyatakan: "Saya secara pribadi memberi tahu manajer tentang keputusan ini dan menjelaskan betapa pentingnya bagi saya dan keluarga saya untuk memiliki kesempatan mengucapkan selamat tinggal dengan layak kepada para penggemar setia Ibrox. Saya mengatakan bahwa saya ingin memimpin para pemain keluar di Ibrox untuk terakhir kalinya dan mengajak anak-anak saya berjalan bersama saya sebagai maskot. Saya diberitahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat dan bahwa saya pantas mendapatkan perpisahan yang layak. Manajer setuju dan mengatakan dia ingin saya mendapatkan perpisahan yang hebat. Dia tahu persis betapa pentingnya momen itu bagi saya dan keluarga saya."
Kesedihan keluarga di balik layar
Pernyataan Tavernier menyoroti dampak pribadi yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut, terutama terkait keterlibatan putranya pada hari itu. Kapten tersebut mengakui bahwa perubahan rencana mendadak, yang disampaikan melalui pesan, memicu gelombang emosi yang sulit ia tahan saat kenyataan kepergiannya mulai menyadarkannya.
"Yang sangat menyakitkan sebagai seorang ayah adalah bahwa putra saya juga telah mengorbankan kesempatan untuk pergi bersama Rangers Academy ke turnamen luar negeri pertamanya di Belanda karena berada di Ibrox untuk pertandingan kandang terakhir saya sangat berarti baginya," jelas Tavernier. "Setelah mengirim pesan kepada manajer pada hari Selasa untuk menanyakan apakah saya akan menjadi starter dalam pertandingan tersebut, dan menjelaskan bahwa anak-anak saya bertanya apakah mereka masih akan berjalan keluar sebagai maskot, saya kemudian diberi tahu bahwa saya akan memulai pertandingan sebagai pemain pengganti. Pada saat itu, emosi saya pun meluap, yang bisa dimengerti."
- Getty Images Sport
Mendedikasikan satu dekade untuk Gers
Meskipun masa baktinya di Govan berakhir dengan pahit, Tavernier menegaskan bahwa dedikasinya kepada klub tidak boleh dipertanyakan. Setelah mencatatkan lebih dari 400 penampilan untuk Gers, bek kanan ini mengakui bahwa meskipun situasi tersebut ditangani dengan buruk, klub tetap menjadi prioritas di atas segala perselisihan pribadi.
Dia menyimpulkan: "Banyak orang mungkin merasa saya bisa menangani situasi ini dengan lebih baik, dan saya menerimanya, tetapi setelah mengabdikan lebih dari satu dekade hidup saya untuk klub ini, dengan keluarga saya di samping saya sepanjang waktu, saya merasa sangat terluka dan kecewa. Yang paling mengecewakan saya adalah versi kejadian yang kemudian dipublikasikan, karena tidak mencerminkan percakapan yang telah terjadi secara pribadi sebelumnya. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada individu yang lebih besar dari klub sepak bola hebat ini. Rangers harus selalu menjadi yang utama."
Rangers akan menutup musim pada hari Sabtu dengan pertandingan tandang melawan Falkirk. Tim asuhan Rohl telah kalah empat kali berturut-turut sejak pemisahan liga, sehingga mereka kini berada di posisi ketiga.