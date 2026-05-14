"Perasaan saya menguasai diri" - James Tavernier merasa "sangat terluka" saat kapten Rangers itu menjelaskan perselisihan dengan Danny Rohl yang merusak perpisahan di Ibrox

Meskipun masa baktinya di Govan berakhir dengan pahit, Tavernier menegaskan bahwa dedikasinya kepada klub tidak boleh dipertanyakan. Setelah mencatatkan lebih dari 400 penampilan untuk Gers, bek kanan ini mengakui bahwa meskipun situasi tersebut ditangani dengan buruk, klub tetap menjadi prioritas di atas segala perselisihan pribadi.

Dia menyimpulkan: "Banyak orang mungkin merasa saya bisa menangani situasi ini dengan lebih baik, dan saya menerimanya, tetapi setelah mengabdikan lebih dari satu dekade hidup saya untuk klub ini, dengan keluarga saya di samping saya sepanjang waktu, saya merasa sangat terluka dan kecewa. Yang paling mengecewakan saya adalah versi kejadian yang kemudian dipublikasikan, karena tidak mencerminkan percakapan yang telah terjadi secara pribadi sebelumnya. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada individu yang lebih besar dari klub sepak bola hebat ini. Rangers harus selalu menjadi yang utama."

Rangers akan menutup musim pada hari Sabtu dengan pertandingan tandang melawan Falkirk. Tim asuhan Rohl telah kalah empat kali berturut-turut sejak pemisahan liga, sehingga mereka kini berada di posisi ketiga.