'Perang rumput!' - Arsenal mengajukan permintaan mendadak yang mengejutkan kepada UEFA menjelang laga melawan Atletico Madrid setelah mencurigai 'trik kotor' Diego Simeone

Arsenal mengambil langkah yang tidak biasa dengan meminta inspeksi lapangan resmi dari UEFA hanya beberapa jam sebelum pertandingan penting di ajang Eropa mereka di Madrid. Langkah ini menyoroti rasa was-was yang mendalam dan persiapan matang menjelang lawatan untuk menghadapi tim asuhan Diego Simeone, yang terkenal sering memanfaatkan setiap celah yang ada untuk mengganggu tim tamu.

Menurut jurnalis Guillem Balague, raksasa Liga Premier tersebut merasa tidak puas dengan kondisi permukaan lapangan selama inspeksi pra-pertandingan. Karena curiga dengan tinggi rumput, pejabat Arsenal dilaporkan mendesak badan pengatur sepak bola Eropa untuk melakukan pengukuran fisik guna memastikan lapangan tersebut sesuai dengan peraturan resmi.