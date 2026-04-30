'Perang rumput!' - Arsenal mengajukan permintaan mendadak yang mengejutkan kepada UEFA menjelang laga melawan Atletico Madrid setelah mencurigai 'trik kotor' Diego Simeone
Para pendukung Arsenal mendesak UEFA untuk turun tangan
Arsenal mengambil langkah yang tidak biasa dengan meminta inspeksi lapangan resmi dari UEFA hanya beberapa jam sebelum pertandingan penting di ajang Eropa mereka di Madrid. Langkah ini menyoroti rasa was-was yang mendalam dan persiapan matang menjelang lawatan untuk menghadapi tim asuhan Diego Simeone, yang terkenal sering memanfaatkan setiap celah yang ada untuk mengganggu tim tamu.
Menurut jurnalis Guillem Balague, raksasa Liga Premier tersebut merasa tidak puas dengan kondisi permukaan lapangan selama inspeksi pra-pertandingan. Karena curiga dengan tinggi rumput, pejabat Arsenal dilaporkan mendesak badan pengatur sepak bola Eropa untuk melakukan pengukuran fisik guna memastikan lapangan tersebut sesuai dengan peraturan resmi.
Simeone dituduh menggunakan 'trik kotor'
"Saya perlu menceritakan kepada Anda tentang 'perang rumput' yang terjadi sekitar satu jam yang lalu," ungkap Balague dalam liputan prapertandingannya di CBS Sports. "Pihak Arsenal, staf lapangan, datang dengan pemikiran, 'Rumputnya terlalu tinggi. Kami tidak puas dengan ini.' Mereka meminta UEFA untuk mengukurnya. Mereka tetap tidak puas. Mereka menduga Simeone sedang melakukan trik-trik curang."
Kecurigaan tersebut tidak sepenuhnya tanpa dasar, karena Atletico memiliki sejarah menghadapi tuduhan semacam itu di Liga Champions. Balague lebih lanjut menjelaskan hasil dari drama tersebut, dengan menyatakan: "Setelah beberapa saat, UEFA mengatakan, tidak, sebenarnya tingginya 26 milimeter. Batasnya adalah 30, karena antara 21 dan 30 adalah 26. Hal ini sama seperti ketika mereka bermain melawan Barcelona di sini."
Barcelona dan Spurs sebelumnya mengalami kekecewaan
Arsenal bukanlah klub pertama yang menyuarakan kekhawatiran terkait lapangan di Metropolitano. Pada tahap awal kompetisi, Hansi Flick terlihat mendiskusikan masalah ini dengan delegasi pertandingan UEFA saat Barcelona bertandang. Raksasa Catalan itu merasa panjang rumput dirancang secara sengaja untuk memperlambat permainan umpan-umpan cepat mereka.
Tottenham Hotspur juga mengalami frustrasi serupa, dengan pihak mereka menyarankan bahwa lapangan telah disiram terlalu banyak air untuk menciptakan permukaan lapangan yang lambat. Meskipun ada keluhan-keluhan historis ini, Atletico secara konsisten menampik tuduhan tersebut, dengan menegaskan bahwa permukaan lapangan dijaga dalam kondisi optimal sesuai dengan cuaca dan suhu di ibu kota Spanyol.
Pertandingan di lapangan berakhir imbang
"Perang rumput" sebelum pertandingan menjadi pembuka bagi laga yang berlangsung sengit, di mana tim asuhan Arteta akhirnya harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah pada leg pertama. Viktor Gyokeres membuka skor melalui tendangan penalti sebelum Julian Alvarez menyamakan kedudukan untuk tuan rumah melalui tendangan penalti di awal babak kedua.
Meskipun The Gunners mungkin merasa kondisi lapangan menguntungkan skema Simeone, mereka meninggalkan Madrid dengan hasil imbang yang sangat ketat. Leg kedua di Emirates kemungkinan akan berlangsung di lapangan yang jauh lebih cepat, yang diharapkan Arteta sesuai dengan gaya timnya saat mereka mengejar tempat di final.