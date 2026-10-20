AFP
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Perang lini tengah! Pedri dan Vitinha siap terlibat duel sengit memperebutkan bola saat PSG menghadapi Barcelona yang sedang tajam
Para motor lini tengah mengulas laga akbar Eropa di Paris
Paris Saint-Germain menjamu FC Barcelona di Parc des Princes pada matchday ketiga Liga Champions UEFA. Kedua tim datang dengan performa luar biasa. PSG, sang juara Eropa, belum terkalahkan dalam 12 pertandingan di kompetisi Eropa, sementara Barcelona asuhan Hansi Flick mencatatkan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi dengan torehan 48 gol.
Dua motor lini tengah, Vitinha dan Pedri, sama-sama berbicara kepada media menjelang pertandingan dan menyebut penguasaan bola sebagai faktor penentu.
Dengan kedua tim sama-sama mengandalkan tekanan agresif dan aliran operan yang cair, Parc des Princes akan menjadi panggung pertarungan taktik yang menarik.
- AFP
Pedri jelaskan suntikan kekuatan dari Rodri dan antusias berduel dengan Vitinha
Gelandang Barcelona Pedri memuji peran Rodri yang memberi kestabilan sebagai gelandang bertahan dan menjelaskan bagaimana hal itu memberinya kebebasan untuk menyerang. "Rodri memberi kami banyak hal dalam menjaga dan mengatur lini tengah," kata Pedri. "Kehadirannya memberi saya lebih banyak kebebasan untuk maju karena saya tahu dia akan selalu ada di belakang."
Pedri juga memuji rekannya asal Portugal: "Vitinha benar-benar pemain yang bisa menjadi pembeda. Bagi saya, dia salah satu yang terbaik dalam membangun permainan dan mempertahankan penguasaan bola."
"Siapa pun yang menguasai bola besok akan menentukan jalannya pertandingan," tegas pemain timnas Spanyol itu.
Vitinha menepis kekhawatiran terhadap Yamal dan memaparkan rencana pressing
Gelandang PSG Vitinha menepis anggapan bahwa sang juara Prancis takut kepada pemain muda sensasional Lamine Yamal, sembari mengungkapkan rasa hormat yang besar terhadap permainan Barcelona. "Takut? Tidak. Dia pemain hebat, salah satu yang terbaik di dunia saat ini," kata Vitinha. "Namun, bukan hanya dia. Barcelona adalah tim yang luar biasa."
"Mereka memang punya lini tengah yang luar biasa, dan saya menikmati gaya bermain mereka," ujar Vitinha mengenai sistem taktik Barcelona.
"Terkadang, solusinya adalah bermain sedikit lebih dalam, dan di lain waktu, bermain sedikit lebih maju... ruang akan terbuka seiring berjalannya pertandingan," tambah pemain asal Portugal itu.
- PRESSE SPORTS
Tim-tim besar Eropa incar kemenangan untuk unjuk kekuatan di Paris
Dengan kedua klub memiliki lini serang yang tangguh dan pendekatan taktik yang jelas, duel pada Selasa ini menjadi tolok ukur awal dalam perebutan supremasi Eropa.
PSG berupaya memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang, sementara Barcelona ingin mengakhiri rentetan 17 pertandingan di kompetisi Eropa tanpa mencatatkan nirbobol.
PSG menjamu Barcelona pada pukul 20.00 BST di Parc des Princes dalam laga yang kemungkinan akan ditentukan di lini tengah.
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