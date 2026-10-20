Paris Saint-Germain menjamu FC Barcelona di Parc des Princes pada matchday ketiga Liga Champions UEFA. Kedua tim datang dengan performa luar biasa. PSG, sang juara Eropa, belum terkalahkan dalam 12 pertandingan di kompetisi Eropa, sementara Barcelona asuhan Hansi Flick mencatatkan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi dengan torehan 48 gol.

Dua motor lini tengah, Vitinha dan Pedri, sama-sama berbicara kepada media menjelang pertandingan dan menyebut penguasaan bola sebagai faktor penentu.

Dengan kedua tim sama-sama mengandalkan tekanan agresif dan aliran operan yang cair, Parc des Princes akan menjadi panggung pertarungan taktik yang menarik.