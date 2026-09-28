Di inti perselisihan ini adalah klaim luar biasa Perez mengenai 'korupsi sistemik' yang dia yakini telah mewarnai sepakbola Spanyol selama dua dekade terakhir. Presiden Real Madrid itu tidak menahan diri saat membidik kasus Negreira, dengan menyatakan: 'Korupsi dalam kasus Negreira bersifat sistemik. Ini adalah skandal terbesar dalam sejarah. Harus mendengar presiden CTA mengatakan hal-hal ini harus dilupakan... bagaimana bisa dilupakan? Para anggota Madrid bersama saya dalam perang saya melawan Negreira. Real Madrid bukan satu-satunya korban, tim-tim lain juga menderita, sementara Barca selalu menjadi pihak yang diuntungkan.'

Mendorong serangannya selangkah lebih jauh, Perez mengungkapkan bahwa Real Madrid sedang mengambil langkah hukum konkret untuk melibatkan badan pengatur sepakbola Eropa. 'Kami sedang menyiapkan dokumen setebal 500 halaman untuk dikirim ke UEFA, dan saya sudah berbicara dengan mereka,' warning presiden Real itu. 'Tidak ada preseden untuk ini dalam sepakbola dunia. Mari kita lihat apakah UEFA akhirnya turun tangan - mereka tidak bisa membiarkan sepakbola Eropa tetap berada di bawah bayang-bayang korupsi yang dibayar selama lebih dari 20 tahun.'