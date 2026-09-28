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Perang kata-kata! Barcelona panggil Florentino Perez ke pengadilan atas klaim pencemaran nama baik soal 'gelar yang dicuri' dan Negreira
Barcelona menempuh jalur hukum terhadap Perez
Hubungan institusional antara dua klub terbesar Spanyol mencapai titik terendah baru setelah pengadilan Madrid menjadwalkan sidang mediasi antara FC Barcelona dan presiden Real Madrid, Florentino Perez. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada 25 November di pengadilan Madrid, menandai langkah signifikan dalam kasus pencemaran nama baik yang diajukan Blaugrana. Barcelona menuntut pencabutan pernyataan secara resmi dari Perez terkait komentar yang ia sampaikan dalam konferensi pers pada Mei, ketika ia melancarkan serangan tajam terhadap integritas klub sehubungan dengan penyelidikan Negreira yang masih berlangsung.
Barcelona akan mengajukan tuntutan pidana atas fitnah jika Perez absen dari sidang tersebut atau menolak mencabut klaimnya soal Negreira, yang akan mendorong ketegangan di level dewan antara kedua rival itu ke titik tertinggi dalam beberapa dekade.
- AFP
Tuduhan Negreira dan berkas UEFA
Di inti perselisihan ini adalah klaim luar biasa Perez mengenai 'korupsi sistemik' yang dia yakini telah mewarnai sepakbola Spanyol selama dua dekade terakhir. Presiden Real Madrid itu tidak menahan diri saat membidik kasus Negreira, dengan menyatakan: 'Korupsi dalam kasus Negreira bersifat sistemik. Ini adalah skandal terbesar dalam sejarah. Harus mendengar presiden CTA mengatakan hal-hal ini harus dilupakan... bagaimana bisa dilupakan? Para anggota Madrid bersama saya dalam perang saya melawan Negreira. Real Madrid bukan satu-satunya korban, tim-tim lain juga menderita, sementara Barca selalu menjadi pihak yang diuntungkan.'
Mendorong serangannya selangkah lebih jauh, Perez mengungkapkan bahwa Real Madrid sedang mengambil langkah hukum konkret untuk melibatkan badan pengatur sepakbola Eropa. 'Kami sedang menyiapkan dokumen setebal 500 halaman untuk dikirim ke UEFA, dan saya sudah berbicara dengan mereka,' warning presiden Real itu. 'Tidak ada preseden untuk ini dalam sepakbola dunia. Mari kita lihat apakah UEFA akhirnya turun tangan - mereka tidak bisa membiarkan sepakbola Eropa tetap berada di bawah bayang-bayang korupsi yang dibayar selama lebih dari 20 tahun.'
Klaim Perez soal 'gelar yang dicuri' memicu tindakan hukum Barcelona
Namun, Perez tidak berhenti pada tuduhan korupsi secara umum, melainkan meningkatkan serangannya dengan menyiratkan bahwa Real Madrid secara sistematis telah dirampas trofi domestik. Presiden Real Madrid itu secara langsung mengaitkan pembayaran Negreira dengan gelar-gelar yang hilang di lapangan, dengan berani mengatakan: "Saya sudah berada di sini entah berapa musim dan saya hanya memenangkan tujuh Liga Champions dan tujuh Liga, yang bisa saja menjadi 14 karena 7 Liga telah dicuri dari saya."
Klaim yang menggemparkan ini terbukti menjadi titik puncak bagi petinggi Camp Nou. Menganggap ucapan Perez sebagai tuduhan pencurian dan penipuan yang tegas, Barcelona bergerak cepat untuk mencari intervensi hukum demi membela integritas olahraga, catatan sejarah, dan kehormatan mereka di pengadilan.
- Getty Images Sport
Respons institusional keras Barcelona
Wakil presiden Barcelona Rafael Yuste mengecam pernyataan Perez sebagai upaya untuk mengguncang tim, dengan menyatakan: "Dia telah menggunakan fitnah untuk mengguncang kami. Kami akan bertemu di pengadilan. Nama Barca, lambang ini, tidak dinodai oleh siapa pun. Kami akan menjaganya sendiri. Kami akan mengejar mereka karena kami punya semua peluang untuk menang. Itu menyedihkan."
Klub itu menindaklanjutinya pada bulan Juni, dengan mengeluarkan pernyataan resmi: "Barcelona menginformasikan bahwa hari ini telah diajukan gugatan wajib untuk konsiliasi sebelum pengajuan pengaduan atas tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Presiden Real Madrid, Tn. Florentino Perez... Tujuan gugatan ini adalah agar Tn. Perez mencabut kembali pernyataan tertentu yang ia buat dengan mengetahui kepalsuannya... Apabila tuntutan ini tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, FC Barcelona akan melanjutkan dengan pengajuan pengaduan pidana yang sesuai."
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