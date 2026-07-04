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"Perampokan!" - Zlatan Ibrahimovic benar-benar marah besar akibat gol Kroasia yang dianulir dalam kekalahan melawan Portugal, sambil melontarkan tuduhan mengejutkan terkait korupsi di Piala Dunia
Gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dianulir
Pertandingan yang seru itu tampaknya telah berakhir ketika Goncalo Ramos mencetak gol dramatis pada menit ke-94 untuk membawa Portugal unggul 2-1. Namun, menjelang akhir waktu tambahan, Josko Gvardiol berhasil mencetak gol yang tampaknya menjadi gol penyama kedudukan di detik-detik terakhir untuk menyelamatkan Kroasia. Wasit Asisten Video (VAR) kemudian secara kontroversial campur tangan untuk menganulir gol tersebut, dengan FIFA menyatakan bahwa Teknologi Bola Terhubung (Connected Ball Technology) memverifikasi adanya sentuhan ringan dari Igor Matanovic, meskipun tayangan ulang siaran televisi tetap sangat tidak meyakinkan.
- Getty Images Sport
Pundit melontarkan hujatan yang sangat keras
Keputusan kontroversial tersebut merampas peluang terakhir bagi tim Kroasia yang gigih dan memicu kritik pedas dari Ibrahimovic. Dalam wawancara dengan media Italia Gazzetta, pakar Fox Sports itu tak segan-segan mempertanyakan keabsahan teknologi yang digunakan serta menuduh otoritas sepak bola lebih memilih laga babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol.
Ibrahimovic menyatakan: "Itu adalah pertandingan yang fantastis yang pada akhirnya dirusak oleh VAR. Saya tidak melihat ada yang tidak wajar dari gol yang membuat skor menjadi 2-2; VAR menganulirnya, tetapi bagi saya, itu adalah perampokan. Entah sensor di dalam bola tidak berfungsi atau ada yang salah, karena Renato Veiga menyentuh bola, yang berarti tidak ada offside. Lihat sudut pandangnya: Pemain nomor 20 Kroasia tidak menyentuh bola, juga tidak mengubah lintasan bola sedikit pun. Justru pemain nomor 13 Portugal [Veiga] yang menyentuhnya!"
Tuduhan korupsi yang mengejutkan muncul
Ikon asal Swedia itu menjelaskan teorinya lebih lanjut, dengan menegaskan bahwa keputusan sebesar itu pada detik-detik terakhir pertandingan sistem gugur membutuhkan kepastian mutlak. Ia mengklaim bahwa pihak penyelenggara sangat memihak pada narasi tertentu demi mempertahankan Cristiano Ronaldo dan Portugal di turnamen tersebut.
Ibrahimovic melanjutkan: "Seorang lawan menyentuhnya, dan tiba-tiba pencetak gol Kroasia itu offside? Absurd! Tim Kroasia, yang telah berjuang sepenuh hati, dicabut kesempatan untuk menikmati momen impian di Piala Dunia ini. Untuk menganulir sebuah gol pada menit ke-90, keputusan tersebut harus sangat jelas. Di sini, sama sekali tidak demikian. Ini bukan soal wasit. Ini adalah pencurian terang-terangan. Bagi saya, jelas bahwa mereka (FIFA) ingin Portugal dan Ronaldo lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Spanyol."
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Film blockbuster Iberia yang sangat dinanti-nantikan
Portugal harus segera melupakan kontroversi wasit tersebut sambil mempersiapkan diri menghadapi laga babak 16 besar yang sangat sengit melawan juara Eropa, Spanyol. Pasukan asuhan Roberto Martinez menunjukkan ketangguhan dengan berhasil membalikkan keadaan di babak kedua, namun kemungkinan besar akan menghadapi ujian yang lebih berat di Texas. Memasukkan kembali Ronaldo yang sedang mengalami penurunan performa—yang tampak frustrasi saat diganti di akhir pertandingan—akan menjadi kunci bagi Portugal untuk menembus barisan pertahanan Spanyol yang tangguh.
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