Keputusan kontroversial tersebut merampas peluang terakhir bagi tim Kroasia yang gigih dan memicu kritik pedas dari Ibrahimovic. Dalam wawancara dengan media Italia Gazzetta, pakar Fox Sports itu tak segan-segan mempertanyakan keabsahan teknologi yang digunakan serta menuduh otoritas sepak bola lebih memilih laga babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol.

Ibrahimovic menyatakan: "Itu adalah pertandingan yang fantastis yang pada akhirnya dirusak oleh VAR. Saya tidak melihat ada yang tidak wajar dari gol yang membuat skor menjadi 2-2; VAR menganulirnya, tetapi bagi saya, itu adalah perampokan. Entah sensor di dalam bola tidak berfungsi atau ada yang salah, karena Renato Veiga menyentuh bola, yang berarti tidak ada offside. Lihat sudut pandangnya: Pemain nomor 20 Kroasia tidak menyentuh bola, juga tidak mengubah lintasan bola sedikit pun. Justru pemain nomor 13 Portugal [Veiga] yang menyentuhnya!"