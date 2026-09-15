Berbicara kepada RMC Sport, Dugarry tidak menahan diri saat membahas kapasitas De Zerbi. Ia mengungkapkan keraguan serius terhadap kemampuan mantan pelatih Brighton itu untuk menangani tim di level tertinggi.

"Saya tidak pernah benar-benar memahami sebenarnya seperti apa levelnya," kata Dugarry. "Mereka bilang dia tampil baik di Brighton, Sassuolo, dan klub-klub lain, tetapi bagi saya dia masih belum menjadi jaminan mutlak untuk melatih tim-tim besar.

"Dia menandatangani kontrak lima tahun. Apa yang dia lakukan adalah perampokan sungguhan, bahkan tanpa perlu memakai topeng. Ini luar biasa."