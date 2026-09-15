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'Perampokan sungguhan!' - Christophe Dugarry melancarkan serangan brutal kepada Roberto De Zerbi terkait kontrak jangka panjang Tottenham
Dugarry melontarkan kritik kepada De Zerbi
Dugarry melancarkan serangan pedas terhadap manajer Tottenham, De Zerbi. Dugarry mempertanyakan apakah ahli taktik asal Italia itu benar-benar mampu menangani klub sebesar Tottenham. Kritik itu datang pada masa sulit bagi De Zerbi, yang sedang menghadapi tekanan yang terus meningkat di London utara. Tottenham menjalani awal yang buruk dalam kampanye Premier League mereka, membuat para penggemar sangat frustrasi.
- Getty Images
Perampokan sungguhan di London utara
Berbicara kepada RMC Sport, Dugarry tidak menahan diri saat membahas kapasitas De Zerbi. Ia mengungkapkan keraguan serius terhadap kemampuan mantan pelatih Brighton itu untuk menangani tim di level tertinggi.
"Saya tidak pernah benar-benar memahami sebenarnya seperti apa levelnya," kata Dugarry. "Mereka bilang dia tampil baik di Brighton, Sassuolo, dan klub-klub lain, tetapi bagi saya dia masih belum menjadi jaminan mutlak untuk melatih tim-tim besar.
"Dia menandatangani kontrak lima tahun. Apa yang dia lakukan adalah perampokan sungguhan, bahkan tanpa perlu memakai topeng. Ini luar biasa."
Pengeluaran besar dan hasil liga yang suram
Kata-kata pedas Dugarry bertepatan dengan rangkaian performa yang secara historis sangat buruk bagi tim asal London utara itu. Tottenham hanya mampu mengumpulkan dua poin dari empat laga pembuka mereka di Premier League.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah tumpulnya lini serang mereka, karena tim itu masih belum mencetak satu gol pun musim ini di Premier League. Puasa gol mereka kini sudah melampaui 400 menit setelah dua hasil imbang tanpa gol secara beruntun melawan Nottingham Forest dan Everton.
Frustrasi memuncak saat hasil imbang terbaru melawan Everton, ketika pendukung tuan rumah dengan keras mencemooh para pemain saat meninggalkan lapangan selepas laga. Awal yang buruk ini terasa sangat janggal jika disandingkan dengan belanja besar-besaran pada musim panas senilai sekitar €350 juta.
- Getty Images Sport
Waktu semakin menipis bagi De Zerbi
Secara historis, sistem taktik De Zerbi selalu membutuhkan waktu untuk benar-benar matang. Ide-ide rumit yang membuatnya mendapat kekaguman luas di Sassuolo dan Brighton tidak pernah dirancang sebagai solusi instan.
Namun, sepak bola modern jarang memberi seorang pelatih kemewahan seperti itu, terutama setelah pengeluaran besar pada musim panas. De Zerbi harus menemukan cara untuk segera menghidupkan skuad mahalnya, atau ia berisiko masa baktinya yang bernilai besar dipangkas secara brutal.
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