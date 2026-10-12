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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

‘Peraih Ballon d’Or di masa depan’: Sosok yang pernah berkiprah di Premier League puji bintang Man City Rayan Cherki sebagai penawar sepak bola modern yang ‘robotik’

R. Cherki
Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Premier League

Pengatur serangan Manchester City, Rayan Cherki, dijagokan meraih Ballon d'Or pada masa depan setelah tampil gemilang melawan Liverpool. Mantan gelandang Premier League Nigel Reo-Coker melontarkan pujian tinggi kepada pemain asal Prancis itu, menyebutnya sebagai penawar sempurna bagi gaya sepakbola modern yang kaku seperti robot.

  • Cherki bersinar di Anfield

    Cherki kembali tampil gemilang pada Minggu ketika City meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Liga Primer Inggris. Tim tamu mengalahkan rival beratnya dalam laga penting pada awal musim itu. Gelandang serang berusia 23 tahun tersebut mencetak gol ketiga timnya di Anfield dengan penuh percaya diri, sekaligus menyempurnakan penampilan individunya yang brilian.

    Performanya menuai pujian besar dari berbagai kalangan sepak bola. Mantan gelandang Aston Villa, Reo-Coker, sangat terkesan dan melontarkan prediksi besar mengenai masa depan pemain asal Prancis itu. Ia meyakini Cherki memiliki bakat langka yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Bahkan, Reo-Coker menegaskan bahwa sang pengatur serangan memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi pemain terbaik di dunia.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Calon peraih Ballon d'Or di masa depan

    Reo-Coker tak tanggung-tanggung saat menilai potensi maksimal bintang City itu. Menurutnya, pemain muda asal Prancis tersebut ditakdirkan meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola.

    “Kita sedang melihat calon pemenang Ballon d'Or. Dia memiliki semua kualitas dan kemampuan untuk meraihnya,” kata Reo-Coker kepada CBS Sports. “Dia punya karakter dan kepribadian. Dia tidak takut mengambil risiko dan mencoba berbagai hal.”

  • Sepakbola membutuhkan lebih sedikit robot

    Sepakbola modern kerap dikritik karena terlalu kaku dan terlalu mengutamakan taktik. Reo-Coker menilai Cherki adalah jawaban yang tepat bagi era sepakbola yang sangat terpola ini.

    "Sepakbola membutuhkan lebih banyak Rayan Cherkis dan lebih sedikit pemain yang bermain seperti robot," tegas mantan gelandang itu. "Dia tipe pemain yang membuat saya rela membayar untuk menontonnya."

    Statistiknya pun mendukung pujian tersebut. Cherki sudah mencatatkan lima gol dan dua assist dalam sembilan pertandingan di semua kompetisi musim ini, membuktikan bahwa ia mampu memadukan kreativitas menyerang dengan ketajaman dalam menghasilkan gol.

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  • Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mempertahankan performa elite ini

    Cherki kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan konsistensi luar biasa ini sepanjang musim kompetisi Inggris yang berat. Manchester City akan sangat mengandalkan kreativitas dan visinya dalam perburuan trofi utama di kompetisi domestik dan Eropa. Dengan empat gol dalam enam penampilan di Liga Primer sejauh ini, pemain berusia 23 tahun itu telah mengukuhkan dirinya sebagai bagian penting dari lini serang.

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