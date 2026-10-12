Cherki kembali tampil gemilang pada Minggu ketika City meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Liga Primer Inggris. Tim tamu mengalahkan rival beratnya dalam laga penting pada awal musim itu. Gelandang serang berusia 23 tahun tersebut mencetak gol ketiga timnya di Anfield dengan penuh percaya diri, sekaligus menyempurnakan penampilan individunya yang brilian.

Performanya menuai pujian besar dari berbagai kalangan sepak bola. Mantan gelandang Aston Villa, Reo-Coker, sangat terkesan dan melontarkan prediksi besar mengenai masa depan pemain asal Prancis itu. Ia meyakini Cherki memiliki bakat langka yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Bahkan, Reo-Coker menegaskan bahwa sang pengatur serangan memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi pemain terbaik di dunia.