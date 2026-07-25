Per Mertesacker menjelaskan motivasinya setelah mantan direktur akademi Arsenal menduduki jabatan penting di DFB bersamaan dengan penunjukan Jurgen Klopp

Dalam perombakan besar-besaran di jantung sepak bola Jerman, Mertesacker telah ditunjuk sebagai Direktur Olahraga baru DFB. Mantan kapten Arsenal ini, yang telah menuai pujian luas atas kinerjanya memimpin akademi The Gunners dalam beberapa tahun terakhir, akan secara resmi mengambil alih jabatan tersebut pada Januari 2027. Penunjukannya terjadi di tengah antusiasme yang luar biasa bagi tim nasional, bertepatan dengan pengumuman bersejarah penunjukan Klopp sebagai pelatih kepala baru DFB.

Mertesacker akan menggantikan Andreas Rettig yang akan mengundurkan diri dan bertugas mengawasi tim-tim nasional serta Akademi DFB. Pria berusia 41 tahun ini mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukurnya terkait penunjukan tersebut melalui media sosial. Menggambarkan langkah ini sebagai semacam pulang ke rumah, Mertesacker menekankan bahwa tim nasional tetap dekat di hatinya setelah satu dekade berkarier sebagai pemain. Ia diperkirakan akan mengundurkan diri dari tugasnya di bidang media bersama ZDF setelah pertandingan Nations League melawan Serbia di Munich mendatang.