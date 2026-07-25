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Per Mertesacker menjelaskan motivasinya setelah mantan direktur akademi Arsenal menduduki jabatan penting di DFB bersamaan dengan penunjukan Jurgen Klopp
Babak baru bagi legenda Jerman
Dalam perombakan besar-besaran di jantung sepak bola Jerman, Mertesacker telah ditunjuk sebagai Direktur Olahraga baru DFB. Mantan kapten Arsenal ini, yang telah menuai pujian luas atas kinerjanya memimpin akademi The Gunners dalam beberapa tahun terakhir, akan secara resmi mengambil alih jabatan tersebut pada Januari 2027. Penunjukannya terjadi di tengah antusiasme yang luar biasa bagi tim nasional, bertepatan dengan pengumuman bersejarah penunjukan Klopp sebagai pelatih kepala baru DFB.
Mertesacker akan menggantikan Andreas Rettig yang akan mengundurkan diri dan bertugas mengawasi tim-tim nasional serta Akademi DFB. Pria berusia 41 tahun ini mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukurnya terkait penunjukan tersebut melalui media sosial. Menggambarkan langkah ini sebagai semacam pulang ke rumah, Mertesacker menekankan bahwa tim nasional tetap dekat di hatinya setelah satu dekade berkarier sebagai pemain. Ia diperkirakan akan mengundurkan diri dari tugasnya di bidang media bersama ZDF setelah pertandingan Nations League melawan Serbia di Munich mendatang.
Motivasi bersama demi kesuksesan bangsa
Mantan bek tengah tersebut menjelaskan alasannya menerima peran yang penuh tekanan ini, dengan menekankan keinginannya untuk membina generasi penerus talenta sepak bola Jerman. Di Instagram, Mertesacker menulis: "Sepak bola Jerman adalah dan akan selalu menjadi urusan hati bagi jutaan orang. Sepak bola ini menghubungkan generasi dan menciptakan momen-momen yang tak terlupakan selamanya. Jika kini saya mendapat kesempatan untuk memikul tanggung jawab di DFB mulai tahun 2027, hal itu membuat saya merasa sangat rendah hati. Mengembangkan sepak bola Jerman, terutama di kalangan pemuda, adalah tugas yang sangat besar dan itulah tepatnya motivasi saya. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya sangat bersemangat untuk memimpin sepak bola Jerman menuju masa depan bersama banyak orang hebat."
Mertesacker juga merenungkan perjalanan yang membawanya ke posisi bergengsi ini, dengan menyoroti konsistensi kariernya. Ia menambahkan: "Ketika saya menengok kembali perjalanan saya, yang paling saya lihat adalah kesinambungan: TSV Pattensen, Hannover 96, Werder Bremen, Arsenal London—empat klub yang membentuk saya. Dan sepuluh tahun mengenakan seragam tim nasional dengan bangga." Pengalamannya yang luas baik di Bundesliga maupun di Liga Premier, ditambah dengan kesuksesan administratifnya baru-baru ini di Arsenal, menjadikannya kandidat yang menonjol untuk rencana masa depan ambisius badan pengatur tersebut.
Toni Kroos menyampaikan dukungannya
Kabar tersebut disambut dengan pujian dari mantan rekan setimnya, terutama dari maestro lini tengah Toni Kroos. Bintang legendaris Real Madrid ini, yang pernah bermain bersama Mertesacker dalam 31 pertandingan untuk tim nasional antara tahun 2010 dan 2014, dengan cepat menyampaikan ucapan selamatnya. Bersama-sama, keduanya mencapai puncak prestasi dalam olahraga ini di Brasil, dan Kroos jelas yakin bahwa mantan rekan setimnya ini adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut. Kroos secara terbuka menyampaikan dukungannya melalui Instagram, dengan menulis singkat: "Semoga sukses, Si Jangkung."
Mertesacker membawa segudang pengalaman ke dalam peran ini, setelah mencatatkan 104 penampilan internasional untuk Jerman. Karier internasionalnya yang gemilang mencakup penampilan di tiga Piala Dunia—2006, 2010, dan 2014—yang berpuncak pada pengangkatan trofi di Brasil. Ia juga tampil di dua Kejuaraan Eropa, mencapai final Euro 2008 dan menjadi bagian dari skuad di Euro 2012. Di level klub, mantan bek ini menikmati kesuksesan yang berkelanjutan, dengan memenangkan tiga gelar Piala FA bersama Arsenal dan satu gelar DFB-Pokal bersama Werder Bremen.
- AFP
Era Klopp kini benar-benar dimulai
Mertesacker bergabung di tengah momen kritis bagi sepak bola Jerman, saat tim nasional berusaha memulihkan diri di bawah asuhan Klopp, yang menggantikan Julian Nagelsmann setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia yang berakhir dengan tersingkirnya Jerman di babak 32 besar melawan Paraguay. Kegagalan dini ini memperpanjang rentetan hasil buruk Jerman di turnamen-turnamen besar, di mana mereka tersingkir di fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022, kalah di babak 16 besar pada Euro 2020, serta tersingkir di perempat final di kandang sendiri pada Euro 2024.
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