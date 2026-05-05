Pep Guardiola yang kesal melontarkan tanggapan sarkastis atas tekel mengejutkan yang dilakukan Michael Keane terhadap Jeremy Doku di menit-menit akhir saat Man City bermain imbang melawan Everton
Kontroversi di Hill Dickinson
Dalam pertandingan yang berlangsung sangat sengit secara fisik, City sempat memimpin lebih dulu berkat tendangan menakjubkan dari Doku, sebelum kelengahan pertahanan di babak kedua membuat Everton membalikkan keadaan menjadi 3-1. Tepat sebelum jeda, Doku menjadi korban tekel ceroboh dari Keane yang membuat sang pemain sayap harus menjalani perawatan medis yang cukup intensif. Meskipun ada protes keras dari bangku cadangan City, wasit Michael Oliver hanya memberikan kartu kuning kepada bek veteran tersebut.
"Bukan tugasku"
Kekecewaan Guardiola terlihat jelas setelah peluit akhir dibunyikan, terutama terkait tidak adanya kartu merah untuk Keane. Ketika ditanya oleh Sky Sports mengenai pandangannya tentang insiden tersebut, Guardiola memberikan tanggapan sarkastis yang khas: "Oke. Para komentator kalian yang bilang saja." Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, ia melanjutkan: "Apa yang bisa saya katakan? Kartu kuning. 50 detik, Doku keluar, menunggu untuk kembali." Mengenai apakah pelanggaran itu layak mendapat kartu merah, ia hanya menambahkan: "Itu bukan tugas saya."
Kekhawatiran terkait perlindungan pemain
Sifat komentar Guardiola yang tajam kemungkinan mencerminkan kekhawatiran yang lebih mendalam terkait perlindungan para pemain andalannya yang penuh gaya, terutama dengan final Piala FA melawan Chelsea yang semakin dekat. Kemampuan Doku untuk tetap bertahan di lapangan dan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-97, yang menjadi gol ketiga terlama City dalam catatan sejarah, menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Namun, City kini telah kehilangan 12 poin dari posisi unggul sejak awal tahun, sebuah tren yang mengkhawatirkan saat mereka mengejar Arsenal asuhan Mikel Arteta.
Pertarungan sengit menuju gelar juara
City kini harus menghadapi jadwal padat dengan lima pertandingan dalam waktu hanya 18 hari, dimulai dengan laga kandang melawan Brentford pada Sabtu ini. Guardiola harus memprioritaskan pemulihan para pemainnya agar skuadnya mampu melewati rintangan ini dan memperkecil selisih poin dengan Arsenal, yang bisa memastikan gelar juara jika memenangkan semua pertandingan sisa mereka. Dengan setiap poin kini menjadi sangat krusial, City tidak boleh lagi melakukan kesalahan di lini belakang atau mengalami cedera pada pemain kreatif seperti Doku jika mereka ingin tetap berada dalam perburuan gelar juara.