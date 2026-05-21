Pep Guardiola vs Carlo Ancelotti: Mantan bintang Bayern Munich menjelaskan perbedaan terbesar antara kedua pelatih legendaris tersebut dan mengusulkan posisi yang mengejutkan bagi manajer Man City yang akan hengkang
Costa membandingkan gaya kepelatihan Guardiola dan Ancelotti setelah pernah bermain di bawah asuhan kedua manajer tersebut di Bayern Munich. Pemain sayap asal Brasil itu menghabiskan dua musim bekerja sama dengan Guardiola sebelum Ancelotti menggantikan pelatih asal Spanyol itu di Bavaria. Pemain sayap tersebut menjelaskan bahwa kedua pelatih tersebut meraih kesuksesan dengan cara yang sangat berbeda.
Obsesi taktis versus manajemen sumber daya manusia
Costa berpendapat bahwa sementara Guardiola sangat fokus pada detail taktik dan persiapan yang terus-menerus, Ancelotti menonjol karena kemampuannya dalam mengelola para pemain dan menjaga hubungan yang erat di dalam tim.
"Guardiola dan Ancelotti berbeda karena yang satu hidup untuk taktik dan mempelajari segala hal hingga detail terkecil, sementara yang lain memiliki keterampilan manajemen manusia yang luar biasa," kata Costa kepada diretta.
Destinasi internasional yang tak terduga
Di tengah spekulasi yang terus beredar mengenai masa depan jangka panjang Guardiola di City, Costa meyakini ada satu peran di level internasional yang akan menjadi "titik balik" yang menarik bagi sang manajer. Ia menyarankan agar tim nasional Italia mempertimbangkan pelatih asal Catalunya itu untuk membangkitkan kembali performa mereka.
"Jika tim nasional Italia merekrutnya, itu akan menjadi titik balik yang luar biasa," kata Costa. "Bagi saya, Pep adalah pelatih terbaik sepanjang masa, meskipun melatih tim nasional berbeda dengan melatih klub karena Anda tidak memiliki banyak waktu untuk menyampaikan identitas taktis Anda."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Baik Guardiola maupun Ancelotti memiliki prioritas masing-masing pada musim panas ini. Manajer asal Spanyol itu akan memimpin City melawan Aston Villa dalam laga terakhir mereka di Liga Premier musim ini, setelah timnya sudah tersingkir dari perebutan gelar juara oleh Arsenal. Setelah itu, dilaporkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya, dengan Enzo Maresca dikabarkan akan menggantikannya.
Sementara itu, Ancelotti akan berupaya membawa Brasil tampil gemilang di Piala Dunia 2026. Skuad Selecao telah diumumkan, dan mereka akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C di Amerika Utara.