Goal.com
LiveTiket
Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Pep Guardiola telah mengubah Man City menjadi kekuatan besar di Eropa - namun merekrut Enzo Maresca berisiko menggagalkan upaya rekonstruksi yang menjanjikan dari pelatih legendaris tersebut

Analysis
Manchester City
P. Guardiola
E. Maresca
Premier League
FEATURES
Manchester City vs Aston Villa

Apa yang dulu tak terbayangkan kini akan menjadi kenyataan bagi Manchester City, seiring dengan persiapan Pep Guardiola untuk mengakhiri dekade gemilangnya di Etihad Stadium. Manajer yang sangat dihormati ini diperkirakan akan mundur pada akhir musim ini, menandai berakhirnya era revolusioner bagi City maupun sepak bola Inggris secara keseluruhan. Prestasi ini sulit untuk ditiru, namun mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca, sudah siap mengambil alih.

Persaingan untuk posisi pelatih tampaknya hanya melibatkan satu kandidat; Maresca telah lama menjadi satu-satunya nama yang dipertimbangkan untuk menggantikan Guardiola saat sang pelatih kembali ke klub tempat ia memulai kariernya. Namun, penunjukan ini dipastikan akan memecah pendapat, mengingat kualitas manajer yang posisinya harus ia isi.

Didukung oleh dana tak terbatas dari Sheikh Mansour dan Abu Dhabi Group, Guardiola telah membawa kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Etihad - meraih setidaknya satu trofi di semua musim kecuali satu dari 10 musimnya sebagai pelatih, termasuk gelar Liga Champions pertama pada 2023, dan mencapai angka fantastis 17 trofi besar secara keseluruhan setelah mengalahkan Chelsea di final Piala FA pada Sabtu lalu.

Dia benar-benar tak tergantikan, sehingga tugas yang harus dihadapi Maresca menjadi sangat berat saat ia kembali secara sensasional ke klub tempat karier kepelatihannya dimulai.

  • Pep Guardiola Champions League trophy Manchester City 2023Getty

    Dekade yang gemerlap

    Manajer yang bertahan lama merupakan hal yang langka di era modern ini, di mana praktik merekrut dan memecat staf dalam upaya yang saling bertentangan demi meraih kesuksesan berkelanjutan sedang marak terjadi — namun Guardiola telah membangun sebuah dinasti di Etihad Stadium selama satu dekade gemilang bersama klub tersebut, dan ia akan hengkang sesuai keinginannya sendiri.

    Setelah awal yang kurang menguntungkan yang berujung pada finis di posisi ketiga di Liga Premier pada musim 2016-17, sekitar 15 poin di belakang juara Chelsea, tim City-nya kemudian mendominasi liga utama Inggris. Kini, ia memiliki delapan trofi domestik di lemari pialanya.

    Dengan mengandalkan inti pemain kelas dunia sepanjang tahun, termasuk Vincent Kompany, David Silva, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, dan Erling Haaland, The Cityzens meraih gelar pada 2018 dan 2019, sebelum mencatatkan empat gelar berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya antara 2021 dan 2024.

    Namun, momen puncak masa jabatannya tak diragukan lagi terjadi pada 2023 saat klub ini mengangkat trofi Liga Champions pertamanya setelah mengalahkan Inter dalam laga final di Istanbul, yang menjadi puncak musim gemilang bagi tim raksasa asuhan Guardiola saat mereka meraih treble yang luar biasa.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Tak tergantikan

    Sebelum kita mengulas kedatangan Maresca, perlu ditekankan bahwa menggantikan Guardiola merupakan tugas yang tak mudah bagi para pengambil keputusan di City; bahkan, hal itu nyaris mustahil. Pelatih asal Catalunya ini telah secara luas dipuji sebagai seorang 'jenius' sejak kabar kepergiannya yang akan segera terjadi terungkap ke publik pada hari Senin, dan memang pantas demikian — tak akan pernah ada lagi pelatih seperti dirinya.

    Terinspirasi oleh mentornya, legenda Belanda Johan Cruyff, inovasi dan intensitas Guardiola tak tertandingi dalam sepak bola modern, dan ia akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di City dan sepak bola Inggris, di mana taktiknya serta berbagai gaya permainan berbasis penguasaan bola telah ditiru dan direplikasi berulang kali di semua level—mulai dari tiki-taka hingga bek sayap terbalik, false nine, dan formasi tengah kotak.

    Maresca, tentu saja, adalah salah satu dari banyak murid Pep - begitu pula pelatih kepala Arsenal pemenang Liga Premier, Mikel Arteta, serta banyak lainnya di seluruh dunia. Jangkauan pengaruhnya benar-benar tak terukur.

    Dan kita bahkan belum membicarakan soal trofi. Guardiola telah menjadikan kemenangan sebagai kebiasaan sehingga kita menganggap remeh bahwa City akan mengangkat trofi di akhir setiap musim; mereka belum pernah gagal melakukannya sejak musim debut sang manajer. Tingkat kesuksesan yang konsisten seperti itu akan sangat, sangat sulit untuk ditiru.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Platform menuju kesuksesan

    Namun, Guardiola telah mulai meletakkan fondasi bagi kesuksesan di masa depan, siapa pun yang menggantikannya nanti. Selama beberapa jendela transfer terakhir, ia telah mengawasi perombakan bertahap terhadap skuad yang mulai terlihat melewati masa jayanya pada musim 2024-25, dengan inti tim yang baru dan lebih muda yang siap membawa klub ini melangkah ke depan.

    De Bruyne, Ederson, Kyle Walker, dan Ilkay Gundogan yang sudah menua telah dilepas, digantikan oleh pemain-pemain seperti Rayan Cherki, Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, dan Tijjani Reijnders - yang semuanya belum mencapai puncak performa masing-masing.

    Musim ini, aktivitas transfer City pada Januari sangat mengesankan, dengan rekrutan cerdas Antoine Semenyo dan Marc Guehi yang tampak seolah-olah telah bermain untuk klub selama bertahun-tahun sambil membantu tim mereka menantang Arsenal hingga akhir dalam perebutan gelar yang sebelumnya terlihat sudah lama hilang.

    Dari akademi, Nico O'Reilly bisa dibilang sebagai bintang terobosan Liga Premier musim 2025-26 dan tampaknya akan menjadi salah satu bek sayap sekaligus gelandang terbaik yang ada, mengikuti jejak pemain Guardiola sebagai seseorang yang sangat atletis dan serba bisa di usianya yang baru 21 tahun.

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    Jaringan kota

    Jadi, ada banyak hal yang bisa dikerjakan Maresca, dan pelatih asal Italia ini sudah tidak asing lagi bagi banyak anggota skuad berkat pengalamannya bekerja di bawah asuhan Guardiola di berbagai level selama berkarier di klub ini. Mantan gelandang Juventus dan Sevilla ini memulai karier kepelatihannya di akademi, dengan membawa tim U-23 City meraih gelar Premier League 2 pada musim 2020-21 di tengah pandemi Covid-19.

    Setelah masa jabatan singkat dan tidak sukses sebagai manajer Parma di negara asalnya, ia kembali ke Etihad Campus pada Juni 2022 untuk menjabat sebagai salah satu asisten pelatih tim utama Guardiola, di mana ia belajar dari inspirasi terbesarnya secara langsung.

    Tentu saja, pada musim 2022-23 berikutnya, City meraih treble bersejarah, dan reputasi Maresca pun meningkat sebagai bagian dari tim kepelatihan Pep. Leicester City yang terdegradasi pun meminangnya pada musim panas itu, dan setelah memenangkan gelar Championship bersama The Foxes, Chelsea pun mengambil risiko dengan merekrutnya setahun kemudian.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Manchester CityGetty Images

    "Saya menjadi pelatih berkat Pep"

    Bahkan saat masih menangani Chelsea, rival domestik City, Maresca sering memuji Guardiola dengan kata-kata yang sangat tinggi, dan sebaliknya, menyebutnya sebagai "jenius" serta mengungkapkan bahwa rekan sejawatnya itu sebenarnya telah menginspirasi karier kepelatihannya.

    "Saya memutuskan untuk menjadi manajer karena tim Pep, Barcelona, beberapa tahun yang lalu," akunya tahun lalu. "Saya rasa tidak ada yang bisa dibandingkan – ini pendapat pribadi saya – dengan Barcelona itu, dan dengan Pep. Karena menurut saya mereka mengubah sepak bola di Spanyol, di mana setiap klub berusaha bermain dengan cara seperti itu.

    "Kemudian Pep pindah ke Jerman dan semua orang mencoba bermain dengan cara itu di Jerman. Saya pikir Pep datang ke Inggris dan banyak klub mencoba melakukan hal serupa, serta tim nasional Inggris. Jadi saya tidak berpikir ada yang bisa dibandingkan dengan Pep, karena menurut saya dalam 20 hingga 25 tahun terakhir dia mengubah sepak bola."

    Guardiola juga memberikan pujian tinggi untuk mantan rekan kerjanya itu. "Salah satu manajer terbaik di dunia, Enzo Maresca, saya mengenalnya cukup baik, tetapi pekerjaan yang telah dilakukannya di Chelsea tidak mendapat pengakuan yang cukup," katanya awal musim ini. "Memenangkan Piala Dunia Antarklub, Liga Konferensi, lolos ke Liga Champions di liga yang begitu sulit dengan tim muda. Itu luar biasa."

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Tidak ada pilihan lain?

    Namun, para penggemar City mungkin bertanya-tanya mengapa rencana suksesi City terasa seperti perlombaan yang hanya melibatkan satu kandidat saja, meskipun mendapat dukungan dari Guardiola dan hubungan Maresca dengan klub sebelumnya. Mereka tentu memiliki kemampuan finansial untuk mengganti seorang manajer elit dengan manajer elit lainnya, dan nama-nama seperti Xabi Alonso, Andoni Iraola, dan Xavi bisa jadi pilihan yang lebih menarik, meskipun yang pertama baru saja mengambil alih Chelsea.

    Ada dua murid Guardiola lainnya yang juga sedang menunjukkan performa gemilang. Anda mungkin bertanya-tanya apakah Cityzens menanyakan ketersediaan Luis Enrique, yang sedang berupaya memenangkan Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut bersama Paris Saint-Germain. Tentu saja tidak banyak lagi yang bisa dicapai bersama raksasa Prancis tersebut, mengingat mereka biasanya dengan mudah meraih gelar Ligue 1. Namun, dilaporkan bahwa sang pelatih asal Spanyol itu bisa saja hengkang pada akhir kontraknya pada 2027.

    Lalu ada Kompany, mantan kapten legendaris City yang membuat Bayern Munich bermain sepak bola terbaik di Eropa. Akan menjadi kejutan jika raksasa Premier League itu tidak setidaknya mencoba membujuknya kembali, meskipun dilaporkan bahwa Kompany berkomitmen pada proyek jangka panjang di Bavaria, dengan kemenangan Liga Champions sebagai tujuan utama.

    Mengingat opsi yang tersedia, Maresca mungkin merupakan pilihan yang aman karena sudah mengenal klub, serta alternatif yang lebih terjangkau, meskipun City mungkin masih harus membayar biaya kompensasi kepada Chelsea.


  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Nasib yang beragam

    Namun demikian, masih belum jelas apakah salah satu murid Guardiola mampu mendekati kesuksesannya di Etihad. Maresca jelas tidak datang dengan reputasi yang sama seperti pendahulunya saat ditunjuk pada 2016, sementara gaya permainannya yang lebih lambat juga mungkin menimbulkan pertanyaan.

    Masa kerja pelatih asal Italia ini di Chelsea penuh gejolak; apa yang tampak seperti perebutan gelar yang sesungguhnya pada musim debutnya sebagai pelatih justru berantakan selama musim dingin yang sulit, saat The Blues tergelincir dari posisi kedua dan hanya terpaut dua poin dari juara akhirnya, Liverpool, untuk akhirnya finis di posisi keempat, terpaut 15 poin dari puncak klasemen.

    Namun, ia berhasil membawa trofi yang sangat penting. Seperti yang diharapkan, Chelsea memenangkan Conference League dengan mudah, sebelum mengejutkan hampir semua orang dengan melaju hingga final di Piala Dunia Klub musim panas lalu, menghancurkan PSG dalam kemenangan yang dipimpin oleh Cole Palmer di final.

    Hasil tersebut dianggap sangat signifikan di dalam Stamford Bridge dan oleh pihak-pihak yang terkait dengan klub, namun hal itu tidak menjadi awal dari kesuksesan lebih lanjut; Maresca dipecat pada Hari Tahun Baru saat klub berada di peringkat ketujuh di Premier League setelah rentetan satu kemenangan dalam tujuh pertandingan, di tengah rumor bahwa dia telah mengadakan pembicaraan mengenai penggantian Guardiola di City.

    Meskipun sempat terlihat sebagai calon manajer jangka panjang bagi Chelsea, kepergiannya terutama disebabkan oleh keretakan hubungan dengan jajaran petinggi klub. Ia menyerang para bosnya dalam konferensi pers yang kini terkenal itu beberapa minggu sebelum kepergiannya, yang dilaporkan disebabkan oleh campur tangan mereka dalam urusan tim utama, kegagalan di bursa transfer, dan fakta bahwa Maresca merasa ia layak mendapatkan kontrak baru setelah prestasinya musim sebelumnya.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAININGAFP

    Awal yang baru

    Namun, Chelsea dan Man City kini adalah dua tim yang sangat berbeda, dan jauh dari lingkungan kerja Stamford Bridge yang terkenal kacau, Maresca mungkin akan memiliki ruang untuk berkembang. Ia pasti akan mendapat dukungan selama bursa transfer, dan akan membawa kesinambungan melalui pendekatan taktis berbasis penguasaan bola yang mengandalkan bek sayap terbalik—sesuatu yang pasti ia pelajari dari Guardiola.

    Sebagai pelatih kepala yang berwajah tegang dan serius dalam konferensi persnya, pria berusia 46 tahun ini tentu tidak memiliki pesona publik yang sama seperti sang pelatih asal Catalan, dan para penggemar Chelsea tidak pernah sepenuhnya menyukainya seperti halnya mereka menyukai Thomas Tuchel atau Antonio Conte. Namun, Maresca telah menunjukkan bahwa ia memiliki intensitas yang sama, sifat yang detail-oriented, keinginan untuk menang, dan kemampuan untuk menumbuhkan kebersamaan di ruang ganti.

    Pengetahuan dan keakraban Maresca dengan City serta para pemain mudanya juga akan sangat berharga, saat ia mengawali era baru di Etihad.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL