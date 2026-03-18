Pep Guardiola tak mungkin berakhir seperti ini?! Ada yang menang dan ada yang kalah saat manajer Man City yang mendapat teguran keras itu menghitung kerugian akibat handball Bernardo Silva dalam kekalahan Liga Champions lainnya dari musuh bebuyutan mereka, Real Madrid

Kabar kepergian Guardiola dari City pada akhir musim ini telah menjadi topik yang dihindari sepanjang musim ini, namun sang pelatih selalu mengabaikannya. Dan ia sama sekali tidak berminat menanggapi rumor-rumor tersebut setelah timnya kalah 2-1 pada Selasa lalu, yang menandai kekalahan telak 5-1 secara agregat dan kekalahan ketiga berturut-turut di babak gugur dari Madrid.

"Oh, semua orang ingin memecat saya, kan? Ya ampun, teman-teman! Suatu hari nanti saya akan datang ke sini dan berkata, 'Selamat tinggal, teman-teman!' Namun, saya masih di sini, kontrak saya masih tersisa satu tahun lagi," demikianlah tanggapannya terhadap pertanyaan mengenai masa depannya, sementara ia juga menyatakan: "Musim depan, kami akan kembali".

Jawaban singkatnya itu menjadi pengingat bahwa Guardiola akan pergi sesuai keinginannya sendiri, namun pertanyaan yang masih harus dijawab adalah apakah ia sanggup pergi setelah hanya sekali memenangkan trofi terbesar Eropa bersama City.

Kepergian Bernardo Silva di musim panas sebenarnya terasa lebih tak terelakkan daripada kepergian Guardiola, dan sang kapten menjadi tokoh utama dalam kekalahan malam itu, kartu merah yang diterimanya mengakhiri pertandingan setelah hanya 20 menit. Guardiola menyesali kartu merah dan penalti yang menyertainya, tetapi Madrid tetap melanjutkan permainan, terutama Vinicius Jr dan Thibaut Courtois.

Segala sesuatunya sering kali tampak menguntungkan Madrid dalam kompetisi ini. Betapa Guardiola ingin memiliki keberuntungan seperti itu di Liga Champions, yang entah bagaimana masih terus menghantuinya.

