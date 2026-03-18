Richard Martin dan Thomas Hindle

Pep Guardiola tak mungkin berakhir seperti ini?! Ada yang menang dan ada yang kalah saat manajer Man City yang mendapat teguran keras itu menghitung kerugian akibat handball Bernardo Silva dalam kekalahan Liga Champions lainnya dari musuh bebuyutan mereka, Real Madrid

Pep Guardiola menegaskan dengan nada tegang bahwa kekalahan dan tersingkirnya Manchester City di tangan Real Madrid bukanlah akhir perjalanannya di Liga Champions. Untunglah demikian, karena ini bukanlah cara yang pantas baginya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kompetisi yang telah ia bawa ke level yang sama sekali baru bersama Barcelona dan telah ia menangkan sebanyak tiga kali, hanya kalah dari Carlo Ancelotti.

Kabar kepergian Guardiola dari City pada akhir musim ini telah menjadi topik yang dihindari sepanjang musim ini, namun sang pelatih selalu mengabaikannya. Dan ia sama sekali tidak berminat menanggapi rumor-rumor tersebut setelah timnya kalah 2-1 pada Selasa lalu, yang menandai kekalahan telak 5-1 secara agregat dan kekalahan ketiga berturut-turut di babak gugur dari Madrid.

"Oh, semua orang ingin memecat saya, kan? Ya ampun, teman-teman! Suatu hari nanti saya akan datang ke sini dan berkata, 'Selamat tinggal, teman-teman!' Namun, saya masih di sini, kontrak saya masih tersisa satu tahun lagi," demikianlah tanggapannya terhadap pertanyaan mengenai masa depannya, sementara ia juga menyatakan: "Musim depan, kami akan kembali".

Jawaban singkatnya itu menjadi pengingat bahwa Guardiola akan pergi sesuai keinginannya sendiri, namun pertanyaan yang masih harus dijawab adalah apakah ia sanggup pergi setelah hanya sekali memenangkan trofi terbesar Eropa bersama City.

Kepergian Bernardo Silva di musim panas sebenarnya terasa lebih tak terelakkan daripada kepergian Guardiola, dan sang kapten menjadi tokoh utama dalam kekalahan malam itu, kartu merah yang diterimanya mengakhiri pertandingan setelah hanya 20 menit. Guardiola menyesali kartu merah dan penalti yang menyertainya, tetapi Madrid tetap melanjutkan permainan, terutama Vinicius Jr dan Thibaut Courtois.

Segala sesuatunya sering kali tampak menguntungkan Madrid dalam kompetisi ini. Betapa Guardiola ingin memiliki keberuntungan seperti itu di Liga Champions, yang entah bagaimana masih terus menghantuinya.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Etihad Stadium...

    PEMENANG: Vinicius Jr

    Sudah lebih dari setahun Vinicius membutuhkan penampilan yang meyakinkan. Entah karena performa yang kurang memuaskan atau perlakuan kasar yang terus ia terima baik dari penonton maupun pemain lawan, sudah cukup lama kita tidak bisa membicarakan pemain Brasil ini secara positif semata-mata dari sudut pandang sepak bola.

    Di sini, Vinicius tampil lugas dan tepat sasaran. City menerapkan garis pertahanan tinggi yang nyaris bunuh diri, yang memungkinkan pemain nomor 7 Madrid itu berlari ke ruang kosong berulang kali. Ia 'mendapatkan' penalti dan kemudian mengonversinya, dan meskipun ia seharusnya bisa mencetak hat-trick dalam 10 menit setelah gol pembuka, serta memiliki gol lain yang dianulir karena offside di akhir pertandingan, ia tetap dalam mood untuk memastikan kemenangan pada malam itu dengan penyelesaian yang rapi di waktu tambahan.

    Hanya Lionel Messi yang mencetak lebih banyak gol di babak gugur Liga Champions di antara pemain non-Eropa, dan Vinicius berbicara setelah pertandingan tentang "bagian terbaik musim ini" yang kini telah tiba. Untungnya bagi Madrid, spesialis Liga Champions mereka tampaknya sedang dalam mood untuk mencetak lebih banyak gol. 

    PEMENANG: Bernardo Silva

    Bernardo sempat mengatakan dalam konferensi pers prapertandingan bahwa "olahraga ini telah mengajarkan kita bahwa banyak hal bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola", dan meski ia berjanji bahwa ia dan rekan-rekan setimnya akan "berjuang hingga akhir", ia juga memperingatkan bahwa "jika kami kebobolan, pertandingan ini akan berakhir." Dari semua hal yang mungkin ia bayangkan akan terjadi dalam pertandingan tersebut, ia mungkin tidak pernah membayangkan akan diusir dari lapangan untuk pertama kalinya dalam kariernya dan kebobolan penalti yang mengubah jalannya pertandingan.

    Ketika Bernardo menengok kembali semua pertandingannya melawan Madrid beberapa tahun ke depan, akan ada emosi yang bertolak belakang. Pemain Portugal itu mencetak dua gol pertama dalam kemenangan telak 4-0 atas Los Blancos di semifinal 2023, namun setahun kemudian ia gagal mengeksekusi penalti dalam adu penalti yang membuat Madrid membalas kekalahan tersebut dan lolos ke perempat final dengan susah payah.

    Sulit membayangkan kekalahan yang lebih menyakitkan daripada kekalahan dramatis di menit-menit akhir di Bernabeu pada 2022, tetapi ini pasti menjadi yang kedua terburuk bagi Bernardo, yang diperparah oleh fakta bahwa ini hampir pasti akan menjadi penampilan terakhirnya di kompetisi bersama City saat ia mengakhiri karier luar biasanya bersama klub tersebut.

    WINNER: Thibaut Courtois

    Tentu saja Courtois tampil gemilang pada malam penting bagi Real Madrid — itulah yang selalu dilakukannya. Saat taruhannya sangat tinggi, kiper asal Belgia itu selalu tampil maksimal. Statistik menunjukkan bahwa ia hanya melakukan empat penyelamatan, tetapi rasanya jauh lebih banyak dari itu, begitu pentingnya setiap penyelamatan tersebut.

    Semua jenis penyelamatan ditampilkan di sini: tinggi, rendah, melompat, dan menukik. Memang, dia kebobolan, tetapi Courtois tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tendangan Erling Haaland yang meluncur ke gawang. 

    Ada catatan khusus bahwa ia keluar karena cedera pada babak pertama, dengan apa yang digambarkan sebagai 'kelelahan berlebihan'. Namun selama 45 menit, Courtois memastikan ini akan menjadi malam yang nyaman bagi tim tamu.

    LOSER: Pep Guardiola

    Meski Guardiola berulang kali menegaskan bahwa ia dan para pemainnya yakin bisa membalikkan keadaan, ia bahkan tak mau repot-repot berpakaian rapi untuk kesempatan itu. Kemeja kotak-kotak bergaya tukang kayu milik pelatih asal Catalan itu lebih cocok dipakai saat mabuk-mabukan pergi ke minimarket daripada saat bertanding di babak gugur kompetisi klub terbesar melawan klub terhebat di dunia. Pilihan busananya seolah menunjukkan bahwa ia sudah menyerah dalam laga ini, dan begitu pula timnya.

    Akan terlalu keras untuk mengkritik Guardiola karena menerima nasib timnya terlalu dini, terutama dengan final Carabao Cup melawan Arsenal yang akan digelar pada Minggu. Namun, sang pelatih harus bertanggung jawab atas posisi City yang begitu dirugikan sejak awal akibat taktiknya yang terlalu percaya diri di leg pertama.

    Guardiola telah menghadapi banyak situasi sulit di Liga Champions meskipun ia adalah pemenang tiga kali, dan dipasangkan dengan Madrid dalam lima edisi terakhir kompetisi ini pasti terasa lebih dari sekadar keberuntungan buruk. Namun, ini terasa seperti kesempatan sempurna untuk mengalahkan Los Blancos mengingat situasi cedera mereka dan musim yang bergejolak, tetapi ia tidak bisa memanfaatkannya.

    Bahkan dengan nasib sial harus sering menghadapi Madrid, raihan satu gelar Liga Champions dalam satu dekade bersama City terasa kurang memuaskan bagi Guardiola. Hal ini bahkan bisa menjadi motivasi baginya untuk tetap bertahan sebagai pelatih musim depan dan mencoba sekali lagi untuk memenangkannya, idealnya tanpa harus berhadapan dengan para raksasa sepak bola Eropa.

    Pemenang: Alvaro Arbeloa

    Apakah pergantian manajer di Madrid ternyata berhasil? Awalnya, Xabi Alonso tampak seperti pilihan yang hampir sempurna, tetapi ketika menjadi jelas bahwa ia ingin Madrid melakukan lebih dari sekadar tampil dan memamerkan bakat luar biasa mereka dengan cara apa pun yang mereka anggap perlu pada hari itu, ia pun segera dipecat. Tentu saja itu keputusan yang keras, tetapi tak terhindarkan. 

    Alvaro Arbeloa adalah pilihan yang membingungkan untuk menggantikannya, terutama karena kredensial manajerialnya sangat terbatas. Namun, ia sudah mulai menangkap sedikit keajaiban Eropa Madrid. Los Blancos menang tanpa mendominasi, mencetak gol tanpa selalu bermain dengan baik sepanjang waktu. 

    Yang lebih mengesankan lagi adalah hal ini dilakukan saat Madrid dilanda masalah cedera. Baik Jude Bellingham maupun Rodrygo tidak tersedia, sementara Kylian Mbappe hanya bermain setengah jam di dua pertandingan tersebut dan Antonio Rudiger absen sepanjang leg pertama. Bek kiri utama dan cadangan, Alvaro Carreras dan Ferland Mendy, serta Eder Militao, juga absen.

    Namun, Arbeloa tampaknya telah menanamkan keyakinan dan kepercayaan diri yang krusial dalam pertandingan-pertandingan besar. Apakah itu cukup untuk membuatnya mendapatkan pekerjaan secara permanen, atau bahkan melangkah lebih jauh di Liga Champions? Mungkin tidak, tetapi setidaknya ini telah menunjukkan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk dipertahankan hingga akhir musim.

    PEMENANG: Erling Haaland

    Haaland mungkin saja mencetak gol keempatnya dalam delapan pertandingan melawan Madrid pada Selasa lalu, namun pemain asal Norwegia itu kembali mengalami malam yang menyakitkan saat menghadapi tim yang nyaris ia bela alih-alih Manchester City. Ia terlibat dalam lebih banyak peluang di depan gawang dibandingkan beberapa penampilannya sebelumnya melawan sang raja kompetisi ini, namun ia kurang tenang dan gagal memanfaatkan peluangnya saat berhadapan dengan Courtois maupun kiper pengganti Andriy Lunin.

    Namun, tetap mengejutkan bahwa ia ditarik keluar oleh Guardiola saat waktu baru berjalan 56 menit. Pemain Norwegia itu menerima keputusan tersebut dengan baik dan menghampiri Guardiola untuk berpelukan saat meninggalkan lapangan, namun di dalam hatinya pasti terasa sakit. Untuk ketiga kalinya berturut-turut, perjalanannya di Liga Champions berakhir jauh lebih awal dari yang direncanakan, dan penantiannya untuk mencetak gol di final kompetisi ini—yang gagal ia lakukan saat City memenangkannya pada 2023—terus berlanjut.

    Haaland masih menggunakan lagu tema Liga Champions sebagai nada dering teleponnya dan memenangkan kompetisi ini sekali saja tidak akan memuaskannya. Mungkin ada sebagian kecil dari dirinya yang menyesali keputusan untuk menolak tawaran Madrid dan pindah ke City?...

    Pemenang: Abdukodir Khusanov

    Setidaknya ada satu hal positif bagi City: penampilan Abdukodir Khusanov yang berlari kembali dengan cepat dan merebut bola dari siapa pun yang berani menerobos ke belakang barisan pertahanan timnya. City menerapkan strategi berisiko dengan garis pertahanan yang tinggi, namun kecepatan pemulihan yang luar biasa dan tekad yang tak kenal lelah dari bek asal Uzbekistan itu untuk kembali ke posisinya membuat strategi tersebut berhasil.

    Khusanov tampak tak terkalahkan layaknya Kyle Walker di masa jayanya, dan pada malam ketika para pemimpin tim biasanya gagal tampil maksimal, para penggemar City pun memiliki pahlawan baru untuk dipuji.

