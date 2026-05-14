Pep Guardiola 'sangat terkesan' dengan akademi Man City setelah tim U-18 mereka mengalahkan rival mereka, Man Utd, di final FA Youth Cup

Setelah peluit akhir dibunyikan, Guardiola langsung memuji kerja keras yang dilakukan di balik layar di klub tersebut. Pelatih asal Catalunya itu, yang sering melibatkan para pemain muda berbakat dalam sesi latihan tim seniornya, menyatakan bahwa kemenangan ini merupakan bukti dari visi jangka panjang yang dibangun oleh jajaran petinggi The Blues.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Oliver Reiss, stafnya, para pemain, dan semua orang yang bekerja di akademi kami atas kemenangan di Piala FA U-18,” kata Guardiola. “Kesuksesan di kompetisi ini adalah contoh lain betapa hebatnya klub ini dalam menanamkan mentalitas pemenang dan menghasilkan pemain muda berkualitas. Setiap musim, saya sangat terkesan dengan talenta yang kami hasilkan di CFA – saya melihatnya saat para pemain muda berlatih bersama kami. Saya harap semua orang di akademi menikmati pencapaian ini karena ini adalah penghargaan atas kerja keras dan dedikasi tidak hanya dari musim ini, tetapi juga kerja keras selama bertahun-tahun.”



