Pep Guardiola meyakini bahwa Jeremy Doku mampu mencapai level yang sama dengan Lamine Yamal dan Vinicius Junior di tengah lonjakan gol yang tiba-tiba dari pemain sayap Man City tersebut

Meskipun kemampuan fisik Doku tak pernah diragukan, Guardiola meyakini bahwa langkah terakhir menuju status bintang dunia sebagian besar bergantung pada mental. Pelatih City itu menegaskan bahwa seorang pemain harus memiliki dorongan internal untuk keluar dari zona nyamannya jika ingin dianggap sebagai "yang terbaik di antara yang terbaik", bukan sekadar pemain yang pandai menggiring bola.

"Itu tergantung pada mentalitasmu," jelas Guardiola. "Aku ingin menjadi salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Jika tidak, kamu akan terjebak dalam zona nyaman dan berkata, 'Tidak, ini sudah cukup, ini sudah cukup.' Selama ini, Jeremy, aku selalu melakukan dribel dan sebagainya. Aku selalu berusaha. Tapi aku bilang, tidak, aku ingin menjadi salah satu yang terbaik di antara yang terbaik. Saat itulah kamu mencapai level itu." Pemain sayap ini jelas menjadi ancaman terbesar bagi City dalam beberapa pertandingan terakhir, yang secara konsisten membuat para bek sayap lawan ketakutan.