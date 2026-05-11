Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola meyakini bahwa Jeremy Doku mampu mencapai level yang sama dengan Lamine Yamal dan Vinicius Junior di tengah lonjakan gol yang tiba-tiba dari pemain sayap Man City tersebut
Guardiola membidik level elit
Manajer Man City yakin bahwa Doku memiliki bakat alami untuk disejajarkan dengan para pemain sayap elit dunia. Setelah penampilan gemilang pemain asal Belgia itu dalam kemenangan 3-0 atas Brentford, pelatih asal Catalan itu ditanya apakah pemain sayapnya itu bisa mencapai level bintang Real Madrid Vinicius Junior atau sensasi Barcelona Lamine Yamal.
"Ya, tentu saja," kata Guardiola. "Dan selalu menerima tantangan. Selalu menerima itu. Dan itu sangat bagus. Kami sangat senang. Sekarang dia memenangkan pertandingan. Tapi dia selalu sangat, sangat bagus." Manajer itu juga bercanda bahwa ketika seorang pemain tampil bagus, itu berkat pelatih, sedangkan penampilan buruk menjadi tanggung jawab para pemain itu sendiri.
- AFP
Mentalitas seorang pemain sayap kelas dunia
Meskipun kemampuan fisik Doku tak pernah diragukan, Guardiola meyakini bahwa langkah terakhir menuju status bintang dunia sebagian besar bergantung pada mental. Pelatih City itu menegaskan bahwa seorang pemain harus memiliki dorongan internal untuk keluar dari zona nyamannya jika ingin dianggap sebagai "yang terbaik di antara yang terbaik", bukan sekadar pemain yang pandai menggiring bola.
"Itu tergantung pada mentalitasmu," jelas Guardiola. "Aku ingin menjadi salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Jika tidak, kamu akan terjebak dalam zona nyaman dan berkata, 'Tidak, ini sudah cukup, ini sudah cukup.' Selama ini, Jeremy, aku selalu melakukan dribel dan sebagainya. Aku selalu berusaha. Tapi aku bilang, tidak, aku ingin menjadi salah satu yang terbaik di antara yang terbaik. Saat itulah kamu mencapai level itu." Pemain sayap ini jelas menjadi ancaman terbesar bagi City dalam beberapa pertandingan terakhir, yang secara konsisten membuat para bek sayap lawan ketakutan.
Doku mengaitkan rentetan golnya dengan instingnya
Doku sendiri bersikap rendah hati terkait lonjakan performanya belakangan ini, yang membuatnya mencetak gol pembuka yang luar biasa saat melawan Brentford di Etihad. Setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Everton dan Southampton, pemain berusia 23 tahun ini sedang menikmati periode paling tajam dalam kariernya sejak pindah ke Inggris. Namun, ia menegaskan bahwa gaya permainannya yang mendasar tetap tidak berubah.
"Saya adalah pemain yang mengandalkan insting. Hari ini hal itu berhasil. Saya mencetak beberapa gol, saya selalu bermain dengan insting, tetapi sekarang gol-gol itu datang. Saya bukanlah pemain yang berbeda," jelas Doku setelah pertandingan. Ia menggambarkan golnya sebagai momen di mana ia merasa memiliki ruang untuk menembak dan melakukannya tanpa berpikir panjang, mengikuti pola yang serupa dengan golnya melawan The Toffees awal pekan ini.
Manchester City terus memberikan tekanan kepada Arsenal dalam perburuan gelar
Kemenangan atas Brentford sangat penting bagi City dalam upayanya terus mengejar Arsenal di puncak klasemen Liga Premier. Dengan The Gunners yang masih memimpin klasemen, tim asuhan Guardiola tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dalam sisa pertandingan mereka. Performa Doku menjadi dorongan besar, membantu menembus pertahanan kokoh yang sering kali bermain bertahan dalam menghadapi lini depan City.
Perjalanan City masih akan berlangsung sengit saat mereka bersiap menjamu Crystal Palace dan bertandang ke Bournemouth sebelum pertandingan terakhir melawan Aston Villa. Dengan performa Doku yang luar biasa dan kesediaannya untuk membantu pertahanan, Guardiola yakin timnya bisa memperpanjang persaingan perebutan gelar hingga akhir.
"Tiga pertandingan tersisa dan kami akan berjuang," kata pelatih asal Spanyol itu mengenai perebutan gelar. "Sudah lama sejak pertandingan melawan Arsenal. Saya suka bermain di kandang, semoga kami bisa menekan Arsenal. Menangkan pertandingan kami dan lakukan apa yang harus kami lakukan."