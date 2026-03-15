Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola menyebut nama pemain yang seharusnya ia cadangkan setelah melakukan ‘pilihan yang keliru’ dalam laga imbang Man City di kandang West Ham
Dampak Rayan Cherki
City mengalami pukulan telak bagi ambisi gelar mereka setelah ditahan imbang oleh West Ham, sehingga kini mereka tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen. Pelatih asal Catalan itu memilih menurunkan Antoine Semenyo dan Omar Marmoush di sayap untuk mendukung Erling Haaland, namun trio penyerang tersebut kurang memiliki kelancaran yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan West Ham yang tangguh. Pertandingan berubah drastis di babak kedua ketika Rayan Cherki dimasukkan dari bangku cadangan. Bersama pemain pengganti lainnya seperti Phil Foden dan Jeremy Doku, Cherki memberikan sentuhan kreatif yang hilang selama satu jam pertama. Kemampuannya mengolah bola di ruang sempit sering kali membuka pertahanan The Hammers, meski City pada akhirnya gagal mencetak gol kemenangan.
Guardiola mengakui kesalahannya atas kesalahan taktis
Saat merefleksikan hasil pertandingan dan keputusan susunan pemainnya, Guardiola blak-blakan dalam menilai penampilannya sendiri di pinggir lapangan. “Pilihan pemain yang buruk,” jelas manajer City itu. “Sekarang kalian boleh mengkritik saya habis-habisan soal susunan pemain ini, dan saya memang pantas mendapatkannya. Terkadang hal itu demi keseimbangan. Kami belajar di awal (musim ini) bahwa ketika kami memainkan Erling bersama Jeremy [Doku] atau Cherki, kami menjadi sangat tidak seimbang; kami tidak memiliki stabilitas yang harus dimiliki tim-tim di Liga Premier.”
Membangun stabilitas di tahun transisi
Meskipun kehilangan poin, manajer City tetap optimis bahwa timnya sedang menuju ke arah yang benar, meski mereka masih terus menyempurnakan identitas permainan mereka. Ia membela keputusannya memainkan Semenyo sambil mengakui bahwa Cherki memiliki ancaman unik yang sulit diabaikan, terutama saat pertandingan mulai terbuka di menit-menit akhir.
“Ini adalah tim yang sedang berkembang. Saya pikir sejak awal kami telah berkembang pesat, tetapi prosesnya belum selesai. Kadang-kadang memang seperti itu, tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak suka bermain dengan Rayan, terutama ketika dia masuk dari bangku cadangan; dampaknya selalu luar biasa. Namun terkadang dia kurang memiliki kecepatan, tim selalu stabil ketika Semenyo dan Nico O’Reilly bermain di posisi sayap dan masuk ke dalam, mencapai kotak penalti, mereka benar-benar sangat bagus. Saya masih mencari cara terbaik untuk mendapatkan stabilitas dan konsistensi dalam tim,” tambahnya.
Real Madrid siap bertanding di Liga Champions
City kini tak punya banyak waktu untuk meratapi kegagalan di kompetisi domestik karena mereka harus bersiap menghadapi laga penting di ajang Eropa. Mereka harus mengalihkan fokus ke Real Madrid pada pertengahan pekan ini, di mana mereka dihadapkan pada tugas berat untuk membalikkan ketertinggalan 3-0 dalam laga babak gugur LigaChampions.
Iklan