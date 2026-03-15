Pep Guardiola menyebut nama pemain yang seharusnya ia cadangkan setelah melakukan ‘pilihan yang keliru’ dalam laga imbang Man City di kandang West Ham

Meskipun kehilangan poin, manajer City tetap optimis bahwa timnya sedang menuju ke arah yang benar, meski mereka masih terus menyempurnakan identitas permainan mereka. Ia membela keputusannya memainkan Semenyo sambil mengakui bahwa Cherki memiliki ancaman unik yang sulit diabaikan, terutama saat pertandingan mulai terbuka di menit-menit akhir.

“Ini adalah tim yang sedang berkembang. Saya pikir sejak awal kami telah berkembang pesat, tetapi prosesnya belum selesai. Kadang-kadang memang seperti itu, tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak suka bermain dengan Rayan, terutama ketika dia masuk dari bangku cadangan; dampaknya selalu luar biasa. Namun terkadang dia kurang memiliki kecepatan, tim selalu stabil ketika Semenyo dan Nico O’Reilly bermain di posisi sayap dan masuk ke dalam, mencapai kotak penalti, mereka benar-benar sangat bagus. Saya masih mencari cara terbaik untuk mendapatkan stabilitas dan konsistensi dalam tim,” tambahnya.