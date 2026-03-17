Meskipun harus tersingkir dengan cara yang mengecewakan, leg kedua ini menandai pencapaian pribadi yang luar biasa bagi manajer asal Catalunya tersebut. Ini adalah pertandingan ke-191-nya di bangku cadangan dalam kompetisi teratas Eropa, yang secara resmi membuatnya melampaui rekor manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Ia telah menyamai rekor 190 pertandingan milik sang legenda asal Skotlandia itu selama leg pertama yang berujung bencana di Spanyol. Ketahanannya yang luar biasa di turnamen ini mencerminkan keunggulannya yang konsisten selama masa-masa suksesnya bersama Barcelona, Bayern Munich, dan klubnya saat ini, di mana ia secara konsisten berhasil mencapai babak-babak akhir kompetisi tersebut selama dekade terakhir.