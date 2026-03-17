Pep Guardiola menyalip Sir Alex Ferguson setelah Man City tersingkir dari Liga Champions akibat kekalahan dari Real Madrid — tapi bisakah ia mengejar Carlo Ancelotti?
Real Madrid mengakhiri impian City di kompetisi Eropa
Perjalanan City di Liga Champions berakhir dengan bencana total setelah dihancurkan Real Madrid dengan agregat 5-1. Setelah kekalahan telak 3-0 di leg pertama di mana Federico Valverde mencetak hat-trick spektakuler, leg kedua dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Bernardo Silva diusir dari lapangan karena menghalangi tendangan Vinicius Junior dengan lengannya, sehingga menyebabkan penalti pada menit ke-22 yang dieksekusi dengan sempurna oleh pemain Brasil itu untuk memupus sisa harapan yang tersisa. Erling Haaland memperkecil ketertinggalan dengan gol pada menit ke-41, tetapi Vinicius menghancurkan harapan mereka dengan gol di masa tambahan waktu untuk memastikan kemenangan 2-1. Madrid kini akan menghadapi Bayern Munich atau Atalanta di perempat final. Tim asal Jerman itu memegang keunggulan telak 6-1 dari leg pertama, menjadikan mereka favorit kuat untuk melaju ke babak selanjutnya.
Mengalahkan rekor Sir Alex Ferguson
Meskipun harus tersingkir dengan cara yang mengecewakan, leg kedua ini menandai pencapaian pribadi yang luar biasa bagi manajer asal Catalunya tersebut. Ini adalah pertandingan ke-191-nya di bangku cadangan dalam kompetisi teratas Eropa, yang secara resmi membuatnya melampaui rekor manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Ia telah menyamai rekor 190 pertandingan milik sang legenda asal Skotlandia itu selama leg pertama yang berujung bencana di Spanyol. Ketahanannya yang luar biasa di turnamen ini mencerminkan keunggulannya yang konsisten selama masa-masa suksesnya bersama Barcelona, Bayern Munich, dan klubnya saat ini, di mana ia secara konsisten berhasil mencapai babak-babak akhir kompetisi tersebut selama dekade terakhir.
Mengejar jejak Ancelotti dalam buku sejarah
Meskipun pria berusia 55 tahun ini kini telah unggul jauh dari Arsene Wenger, yang mencatatkan 178 pertandingan, dan Jose Mourinho dengan 154 pertandingan, ia masih harus mengejar ketertinggalan yang cukup besar untuk mencapai puncak. Pemegang rekor mutlak tetaplah Carlo Ancelotti, yang telah melatih sebanyak 218 pertandingan. Warisan Guardiola dibangun atas koleksi trofi yang mengesankan, setelah memenangkan turnamen tersebut tiga kali. Tiga gelar ini menempatkannya di peringkat kedua bersama Bob Paisley dan Zinedine Zidane dalam daftar sepanjang masa, meskipun ia masih tertinggal dari Ancelotti, yang saat ini memiliki lima kemenangan bersejarah.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester City?
Kegagalan di ajang Eropa ini melanjutkan kutukan bulan Maret yang suram bagi klub asal Manchester tersebut. Selain kemenangan di Piala FA atas Newcastle, City tampil terseok-seok di kompetisi domestik, dengan hasil imbang melawan Nottingham Forest dan West Ham. Performa buruk ini memungkinkan Arsenal mengambil alih kendali perebutan gelar Liga Premier, dengan membangun keunggulan sembilan poin di puncak klasemen, meskipun The Gunners telah memainkan 31 pertandingan dibandingkan dengan 30 pertandingan yang telah dilalui City. Pasukan Guardiola harus segera memfokuskan kembali diri untuk menyelamatkan musim mereka, dimulai dengan final Carabao Cup yang krusial melawan Arsenal pada Minggu ini, sebelum menghadapi Liverpool di perempat final Piala FA pada bulan April.
