Pep Guardiola mengungkapkan 'keputusan terbaik yang pernah saya ambil' saat Man City memasuki fase krusial dalam perebutan gelar Liga Premier melawan Arsenal
Guardiola puas dengan keputusan menunjuk Bernardo sebagai kapten
Menjelang akhir musim, ada anggapan umum bahwa Bernardo Silva akan memainkan beberapa pertandingan terakhirnya bersama klub sebelum hengkang saat kontraknya berakhir pada bulan Juni. Asisten Guardiola, Pep Lijnders, secara tidak sengaja mengungkapkan pekan lalu bahwa Bernardo akan pergi, meskipun sang pelatih mengatakan pada hari Jumat bahwa sang pemain belum memberitahunya mengenai hal tersebut.
Dia mengatakan dalam konferensi pers: "Saya sangat kesal dengan Bernardo karena sebulan lalu saya berkata, 'Jika kamu mengambil keputusan, kamu harus menjadi orang pertama yang memberitahuku,' dan dia belum mengatakan apa pun kepada saya. Saya pikir orang yang tepat [untuk mengumumkan keputusan] harusnya Bernardo. Saya bercanda, katakanlah saya pantas mendapatkannya, tapi dia tidak memberitahuku, jadi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi."
Namun, Guardiola mengakui bahwa Silva, yang merupakan pemain terlama dalam karier kepelatihannya, telah menjadi pelayan yang luar biasa bagi klub, dan dia merasa puas telah menunjuk pemain Portugal itu sebagai kapten klub di awal musim.
Dia mengatakan dalam konferensi pers: "Ya, itu adalah keputusan terbaik yang saya buat musim ini. Keputusan sebelumnya juga bagus. Semua orang adalah semua orang, tapi kapten itu sederhana. Jika kamu berpikir tim adalah yang utama, kadang-kadang politisi mengatakan hal seperti itu – negara adalah yang utama, tapi kemudian setelah itu tidak pernah menjadi yang utama – tapi dengan Bernardo, itulah kenyataannya. Sebagian besar kapten yang pernah saya miliki, Anda selalu harus memikirkan apa yang dibutuhkan tim dan tidak semuanya bisa melakukannya. Biasanya hal itu terjadi pada saat-saat baik ketika tim menjadi prioritas, tetapi pada saat-saat buruklah Anda harus melakukannya, ketika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi Anda dan Anda mengutamakan tim, klub, dan organisasi, dan tidak semuanya mampu melakukan itu."
"Dia punya semangat yang membara"
Guardiola mengatakan Silva paling menonjol selama musim mimpi buruk tahun lalu, ketika ia tetap bugar sementara anggota skuad lainnya dilanda cedera dan tampil gemilang saat tim meraih serangkaian kemenangan di akhir musim yang memastikan mereka finis di posisi ketiga klasemen Liga Premier.
Pelatih itu menjelaskan: "Musim lalu adalah contoh terbesarnya. Musim lalu adalah yang paling berat – saya tak perlu menjelaskan alasannya, semua orang tahu – dan dia selalu ada di sana, memimpin dengan memberi contoh melalui permainan dan latihan yang baik. Dia bukan yang tertinggi, yang paling berotot, atau mencetak 50 gol atau memberikan 50 assist dalam satu musim. Inilah tipe pemain yang menjadi sorotan dan dibicarakan semua orang. Selama sembilan tahun, saya mengenalnya dengan baik dan tahu apa yang dibutuhkan seorang manajer.
"Semua manajer akan mengatakan betapa mereka menyukainya karena dia sangat kompetitif, selalu memiliki semangat yang membara di dalam dirinya. Di momen-momen terberat dan di panggung terbesar, dia selalu ada. Saya sudah sering mengatakan, dalam pertandingan besar, ini bukan soal bermain bagus atau buruk, tapi soal menjadi diri sendiri dan tidak takut. Bernie sudah memiliki semua atribut ini sejak hari pertama dia datang dari Monaco."
Pelatih itu mendapat begitu banyak pertanyaan tentang Silva selama konferensi pers hingga dia bercanda, "Saya tidak menyadari ini adalah konferensi pers perpisahannya."
'Keputusannya'
Silva mengatakan selama jeda internasional bahwa satu-satunya hal yang menghalanginya untuk bertahan lebih lama di City adalah keharusan tinggal di Manchester, bukan di Eropa Selatan. "Saya selalu bercanda dan bilang bahwa jika Man City berlokasi di Eropa Selatan, saya akan tetap di sini sampai mereka mengusir saya," katanya. "Sisi lain dari hidup saya, itu berbeda karena saya tidak mengatakan bahwa saya tidak menyukainya, tetapi secara budaya itu tidak 100 persen seperti yang idealnya saya inginkan dalam hidup saya."
Guardiola mengatakan bahwa ia idealnya ingin Silva tetap di City setelah musim panas ini, namun ia menegaskan akan menghormati keputusan sang pemain jika ia memutuskan untuk pergi. Pelatih itu menambahkan: "Dia adalah rekrutan yang luar biasa bagi kami, luar biasa. Saya sangat mencintai klub ini dan saya akan sangat senang jika dia bisa bertahan dan mengakhiri kariernya di sini, tapi saya tidak tahu. Dia akan memutuskan apa yang akan dia putuskan dan mengumumkannya kepada klub, media, dan para penggemar. Itu adalah keputusannya. Dia telah menjadi rekrutan yang luar biasa dengan statistik, menit bermain, gelar juara, dan terutama di saat-saat sulit. Saya menilai pemain saat segalanya sulit dan dia selalu tampil dan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk membantu."
Guardiola menetapkan target poin untuk meraih gelar juara
City akan bertandang ke markas Chelsea pada hari Minggu, di mana saat itu mereka mungkin sudah tertinggal 12 poin dari Arsenal dalam perebutan gelar juara, meskipun masih memiliki dua pertandingan tersisa dan berpotensi memperkecil selisih poin saat menjamu The Gunners pada pekan berikutnya. City biasanya mulai tampil prima pada bulan April, dengan rata-rata mengumpulkan 2,5 poin per pertandingan di bulan tersebut di bawah asuhan Guardiola.
Namun dengan selisih poin yang begitu besar dari Arsenal, sang pelatih yakin City harus memenangkan semua pertandingan yang tersisa agar memiliki peluang merebut gelar juara. Ia berkata: "Semoga kami bisa mengumpulkan banyak poin. Dalam situasi kami saat ini di Liga Premier, kami harus memenangkan semuanya, jika tidak, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk berjuang hingga akhir. Kami tidak cukup konsisten, kami kehilangan poin dan kami tahu bahwa kami seharusnya bisa mendapatkannya. Itulah mengapa kami berada dalam posisi di mana sekarang kami tidak bisa berbuat lain."