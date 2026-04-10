Pep Guardiola mengungkapkan 'keputusan terbaik yang pernah saya ambil' saat Man City memasuki fase krusial dalam perebutan gelar Liga Premier melawan Arsenal

Menjelang akhir musim, ada anggapan umum bahwa Bernardo Silva akan memainkan beberapa pertandingan terakhirnya bersama klub sebelum hengkang saat kontraknya berakhir pada bulan Juni. Asisten Guardiola, Pep Lijnders, secara tidak sengaja mengungkapkan pekan lalu bahwa Bernardo akan pergi, meskipun sang pelatih mengatakan pada hari Jumat bahwa sang pemain belum memberitahunya mengenai hal tersebut.

Dia mengatakan dalam konferensi pers: "Saya sangat kesal dengan Bernardo karena sebulan lalu saya berkata, 'Jika kamu mengambil keputusan, kamu harus menjadi orang pertama yang memberitahuku,' dan dia belum mengatakan apa pun kepada saya. Saya pikir orang yang tepat [untuk mengumumkan keputusan] harusnya Bernardo. Saya bercanda, katakanlah saya pantas mendapatkannya, tapi dia tidak memberitahuku, jadi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi."

Namun, Guardiola mengakui bahwa Silva, yang merupakan pemain terlama dalam karier kepelatihannya, telah menjadi pelayan yang luar biasa bagi klub, dan dia merasa puas telah menunjuk pemain Portugal itu sebagai kapten klub di awal musim.

Dia mengatakan dalam konferensi pers: "Ya, itu adalah keputusan terbaik yang saya buat musim ini. Keputusan sebelumnya juga bagus. Semua orang adalah semua orang, tapi kapten itu sederhana. Jika kamu berpikir tim adalah yang utama, kadang-kadang politisi mengatakan hal seperti itu – negara adalah yang utama, tapi kemudian setelah itu tidak pernah menjadi yang utama – tapi dengan Bernardo, itulah kenyataannya. Sebagian besar kapten yang pernah saya miliki, Anda selalu harus memikirkan apa yang dibutuhkan tim dan tidak semuanya bisa melakukannya. Biasanya hal itu terjadi pada saat-saat baik ketika tim menjadi prioritas, tetapi pada saat-saat buruklah Anda harus melakukannya, ketika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi Anda dan Anda mengutamakan tim, klub, dan organisasi, dan tidak semuanya mampu melakukan itu."