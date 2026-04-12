Manchester City telah lama dikenal sebagai ahli dalam fase akhir musim, dan kemenangan telak 3-0 mereka atas Chelsea menandakan bahwa penampilan gemilang lainnya sedang berlangsung.

Ketika ditanya mengapa tim-timnya biasanya menemukan performa terbaiknya di musim semi, Guardiola memberikan penjelasan yang mengejutkan. “Matahari. Saya tidak bercanda. Matahari. Di Manchester, matahari tidak pernah muncul. Jujur saja, suasana hati menjadi lebih baik. Mentalitas tim,” ungkap sang manajer.

Statistik tentu saja mendukung teori bahwa City tampil gemilang saat hari-hari semakin panjang. Di bawah kepemimpinan Guardiola sejak 2016, The Cityzens telah memenangkan 29 dari 32 pertandingan Liga Premier yang dimainkan pada bulan April.

Selain cuaca, Pep memuji budaya di dalam Etihad Stadium sebagai kunci keberhasilan mereka, dengan menyatakan: “Hierarki di sini memberi saya mentalitas para pemain yang luar biasa. Itulah kunci kesuksesan.”



