Pep Guardiola mengungkap rahasia di balik performa gemilang Man City di akhir musim menjelang laga krusial melawan Arsenal
Rahasia 'cerah' di balik kesuksesan City
Manchester City telah lama dikenal sebagai ahli dalam fase akhir musim, dan kemenangan telak 3-0 mereka atas Chelsea menandakan bahwa penampilan gemilang lainnya sedang berlangsung.
Ketika ditanya mengapa tim-timnya biasanya menemukan performa terbaiknya di musim semi, Guardiola memberikan penjelasan yang mengejutkan. “Matahari. Saya tidak bercanda. Matahari. Di Manchester, matahari tidak pernah muncul. Jujur saja, suasana hati menjadi lebih baik. Mentalitas tim,” ungkap sang manajer.
Statistik tentu saja mendukung teori bahwa City tampil gemilang saat hari-hari semakin panjang. Di bawah kepemimpinan Guardiola sejak 2016, The Cityzens telah memenangkan 29 dari 32 pertandingan Liga Premier yang dimainkan pada bulan April.
Selain cuaca, Pep memuji budaya di dalam Etihad Stadium sebagai kunci keberhasilan mereka, dengan menyatakan: “Hierarki di sini memberi saya mentalitas para pemain yang luar biasa. Itulah kunci kesuksesan.”
Arsenal dijuluki sebagai tim 'terbaik di Inggris' saat ini
Meskipun City sedang dalam performa yang mengesankan, Guardiola dengan cepat mengalihkan label sebagai favorit juara kembali ke tim Arsenal asuhan Mikel Arteta.
Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan selisih enam poin, meski City masih memiliki satu pertandingan tersisa, dan berhasil mengalahkan The Gunners di final Carabao Cup. "Kami telah menjalani tiga pertandingan yang bagus, tapi tim terbaik di Inggris adalah Arsenal," kata Guardiola setelah kemenangan di Stamford Bridge. "Angka-angkanya sudah jelas. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik minggu ini. Kami akan menyesuaikan diri dari Carabao Cup. Yang menentukan tim adalah cara bermain. Jika Anda tidak berkembang sebagai tim dalam cara bermain, Anda tidak akan menang."
Menghadapi tekanan sebagai tim yang tidak diunggulkan
Guardiola yakin dinamika psikologis telah berubah sejak kemenangan City atas Arsenal di final piala pada bulan Maret. Mengenang kesepakatan bersama timnya menjelang final tersebut, ia mengatakan, "Kami dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan, dan itu justru sempurna. Sekarang situasinya berbeda dan kami harus menyadari hal itu."
Minggu yang sangat menentukan dalam perebutan gelar juara
Kemenangan atas Chelsea menjadi pernyataan niat yang kuat, dipicu oleh gol-gol di babak kedua dari Nico O’Reilly, Marc Guehi, dan Jeremy Doku. Hal ini telah menyiapkan panggung yang sempurna untuk laga head-to-head yang krusial melawan Arsenal, yang berpotensi menentukan nasib trofi tersebut. City kini harus menjalani seminggu persiapan intensif untuk memastikan mereka dapat mengulangi kesuksesan di final piala dalam kompetisi liga.
Meskipun Guardiola tetap waspada terhadap kualitas Arsenal, timnya terlihat segar dan fokus. Kembalinya pemain kunci dari cedera serta performa yang semakin menonjol dari pemain muda seperti O'Reilly telah memberikan dorongan yang tepat waktu bagi skuad.