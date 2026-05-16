AFP
Pep Guardiola menghindar dari pertanyaan mengenai masa depannya di Manchester City setelah kemenangan di final Piala FA, di tengah kabar bahwa ia mungkin akan hengkang dari klub raksasa Liga Premier tersebut
Guardiola mengelak dari spekulasi soal kepergiannya di Wembley
Guardiola tetap enggan berkomentar ketika ditanya mengenai masa depannya di klub tersebut setelah kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea di final Piala FA. Kemenangan tersebut memastikan trofi besar ke-20 bagi Guardiola sejak tiba di Inggris, namun pencapaian tersebut teredam oleh semakin banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa pelatih legendaris itu mungkin mendekati akhir masa jabatannya di Manchester.
Terlepas dari atmosfer final piala yang penuh tekanan, Guardiola tampak bersikap ceria namun mengelak saat menjalani sesi wawancara pasca-pertandingan. Ketika didesak untuk memberikan kejelasan apakah ia akan tetap berada di bangku cadangan setelah musim ini berakhir, mantan bos Barcelona itu memilih untuk mengelak daripada memberikan jaminan pasti kepada para penggemar City.
Sebuah lelucon dan kepergian yang cepat
Momen tersebut terjadi saat wawancara langsung dengan TNT Sports, di mana pembawa acara Laura Woods menanyakan apakah musim ini akan menjadi musim terakhirnya sebagai pelatih klub raksasa Liga Premier tersebut. Guardiola, yang kini telah menghabiskan satu dekade di Etihad Stadium, menanggapi pertanyaan tersebut dengan tertawa tanpa memberikan jawaban yang jelas di hadapan kamera.
“Rumor apa?” jawabnya sambil tersenyum. “Selamat malam.” Percakapan singkat itu membuat para penggemar dan pakar bertanya-tanya apakah pria berusia 55 tahun itu bersiap untuk mundur pada akhir musim.
Kebahagiaan ganda bagi City
Di lapangan, City berhasil merebut trofi Piala FA berkat gol Antoine Semenyo pada menit ke-72. Penyerang tersebut dengan tenang menyelesaikannya setelah menerima umpan tarik dari Erling Haaland untuk memecah kebuntuan dalam laga yang berlangsung tegang melawan Chelsea. Kemenangan ini menandai trofi kedua City musim ini, menyusul keberhasilan mereka di Piala Carabao melawan Arsenal awal tahun ini.
Kemenangan ini menjaga impian City untuk meraih treble domestik tetap hidup, meskipun mereka masih bergantung pada kegagalan Arsenal di tahap akhir musim Liga Premier. Dengan dua trofi yang sudah di tangan, fokus kini sepenuhnya beralih ke penutupan musim liga yang melelahkan dan potensi untuk meraih lebih banyak trofi lagi.
Perburuan gelar juara Liga Premier
Saat ini, City tertinggal dua poin dari Arsenal asuhan Mikel Arteta dengan hanya tersisa dua pertandingan di jadwal mereka. Pasukan Guardiola harus bertandang ke Bournemouth pada Selasa sebelum menjamu Aston Villa di hari terakhir musim ini. Mereka sadar bahwa bahkan enam poin pun mungkin tidak cukup jika The Gunners mempertahankan performa sempurna mereka di laga-laga terakhir melawan Burnley dan Crystal Palace.
Sementara perebutan gelar berlangsung hingga detik-detik terakhir, ketidakpastian mengenai masa depan Guardiola terus membayangi klub. Setelah 10 tahun meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, prospek tim City tanpa Pep menjadi topik pembicaraan yang semakin menonjol.