Pep Guardiola menghindar dari pertanyaan mengenai masa depannya di Manchester City setelah kemenangan di final Piala FA, di tengah kabar bahwa ia mungkin akan hengkang dari klub raksasa Liga Premier tersebut

Guardiola tetap enggan berkomentar ketika ditanya mengenai masa depannya di klub tersebut setelah kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea di final Piala FA. Kemenangan tersebut memastikan trofi besar ke-20 bagi Guardiola sejak tiba di Inggris, namun pencapaian tersebut teredam oleh semakin banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa pelatih legendaris itu mungkin mendekati akhir masa jabatannya di Manchester.

Terlepas dari atmosfer final piala yang penuh tekanan, Guardiola tampak bersikap ceria namun mengelak saat menjalani sesi wawancara pasca-pertandingan. Ketika didesak untuk memberikan kejelasan apakah ia akan tetap berada di bangku cadangan setelah musim ini berakhir, mantan bos Barcelona itu memilih untuk mengelak daripada memberikan jaminan pasti kepada para penggemar City.