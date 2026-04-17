Pep Guardiola mengatakan perebutan gelar Liga Premier 'sudah berakhir' jika Man City kalah dari Arsenal, sementara tekanan terhadap Mikel Arteta semakin meningkat

Guardiola telah memberikan ultimatum tegas menjelang pertandingan krusial pada Minggu nanti. Dunia sepak bola akan menyaksikan dengan saksama saat dua tim teratas liga ini saling berhadapan. Meskipun City memiliki pengalaman yang sangat luas dalam pertandingan penentu gelar yang penuh tekanan, sang manajer yakin tidak ada ruang untuk kesalahan saat menghadapi skuad asuhan Mikel Arteta yang tak kenal lelah.

Berbicara menjelang pertandingan, Guardiola mengatakan: "Jika kami kalah, semuanya berakhir. Mereka sangat kuat di semua lini. Duel, fisik, jika Anda membiarkan mereka membangun serangan dengan baik karena tidak bermain agresif, mereka akan membangun serangan dengan baik. [David] Raya luar biasa. Tidak perlu membicarakan tendangan bebas. Itulah mengapa mereka adalah mereka. Memimpin klasemen Liga Premier sepanjang musim, dan itulah mengapa saya bangga berada di sana dan menantang mereka."