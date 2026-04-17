Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola mengatakan perebutan gelar Liga Premier 'sudah berakhir' jika Man City kalah dari Arsenal, sementara tekanan terhadap Mikel Arteta semakin meningkat
Pertaruhan besar di Etihad
Guardiola telah memberikan ultimatum tegas menjelang pertandingan krusial pada Minggu nanti. Dunia sepak bola akan menyaksikan dengan saksama saat dua tim teratas liga ini saling berhadapan. Meskipun City memiliki pengalaman yang sangat luas dalam pertandingan penentu gelar yang penuh tekanan, sang manajer yakin tidak ada ruang untuk kesalahan saat menghadapi skuad asuhan Mikel Arteta yang tak kenal lelah.
Berbicara menjelang pertandingan, Guardiola mengatakan: "Jika kami kalah, semuanya berakhir. Mereka sangat kuat di semua lini. Duel, fisik, jika Anda membiarkan mereka membangun serangan dengan baik karena tidak bermain agresif, mereka akan membangun serangan dengan baik. [David] Raya luar biasa. Tidak perlu membicarakan tendangan bebas. Itulah mengapa mereka adalah mereka. Memimpin klasemen Liga Premier sepanjang musim, dan itulah mengapa saya bangga berada di sana dan menantang mereka."
- Getty Images Sport
Perjalanan yang berat menanti City
Meskipun kemenangan bagi City akan memperkecil selisih poin menjadi hanya tiga dan mengembalikan kendali nasib mereka ke tangan sendiri, Guardiola menampik anggapan bahwa timnya akan langsung menjadi favorit. Manajer tersebut menyoroti jadwal pertandingan sisa yang sangat padat dan menantang, yang berpotensi membuat mereka kehilangan lebih banyak poin. Guardiola mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait jadwal pertandingan yang tersisa, dengan secara eksplisit menyoroti laga tandang yang melelahkan yang masih tersisa dalam jadwal mereka.
"Jadwal kami sangat berat dengan laga tandang melawan Everton dan Bournemouth, serta Aston Villa sebagai laga kandang terakhir," kata Guardiola. "Burnley, Crystal Palace, dan Brentford di kandang. Crystal Palace dan Aston Villa di kompetisi Eropa, jadi masih banyak yang harus dilakukan."
Pertempuran taktis dan peningkatan akibat cedera
City mendapat dorongan besar dalam hal kebugaran dengan kembalinya Nico O'Reilly yang telah pulih dari cedera otot paha belakang. O'Reilly menjadi pemain yang paling menonjol di final Carabao Cup, mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 atas The Gunners. Namun, Guardiola meyakini Arsenal akan menyesuaikan taktik mereka untuk menghindari kekalahan lagi di Wembley.
Memprediksi perubahan dalam pendekatan lawan, ia mencatat: "Jika kami bermain seperti yang kami lakukan selama 95 menit [seperti di Wembley] dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, kami akan menang. Tapi sepak bola itu tidak terduga. Saya sedikit mengenal Mikel; mereka akan menyesuaikan sesuatu, dan kami harus siap."
- AFP
Tahap akhir
Hasil pertandingan hari Minggu akan menentukan arah perebutan gelar juara. Setelah laga ini, City akan mengalihkan fokus ke semifinal Piala FA melawan Southampton, sementara Arsenal harus menyeimbangkan ambisi domestik mereka dengan laga semifinal Liga Champions UEFA yang berat melawan Atlético Madrid. Kedua klub harus menghadapi jadwal yang padat, yang pada akhirnya akan menentukan nasib musim mereka masing-masing.