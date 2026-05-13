Manajer Manchester City telah secara jelas mengungkapkan pandangannya mengenai teknologi yang sekali lagi menjadi sorotan utama di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Setelah menyaksikan rival perebutan gelar, Arsenal, diuntungkan oleh keputusan penting melawan West Ham pada akhir pekan lalu, Guardiola dengan cepat menegaskan bahwa ambisi timnya tidak bergantung pada keputusan wasit. Manajer City ini telah lama meragukan sistem tersebut dan meyakini bahwa mengandalkan ruang VAR adalah resep bencana pada momen-momen krusial.

"Saya tidak pernah mempercayai apa pun sejak mereka (VAR) hadir sejak lama," kata Guardiola. "Saya selalu belajar bahwa Anda harus melakukannya dengan lebih baik, melakukannya dengan lebih baik, berada dalam posisi untuk melakukannya dengan lebih baik karena Anda menyalahkan diri sendiri atas apa yang harus Anda lakukan, karena [VAR] adalah lemparan koin." Dia mendesak skuadnya untuk fokus pada penampilan mereka sendiri guna memastikan nasib mereka tidak ditentukan oleh tinjauan subjektif di Stockley Park.