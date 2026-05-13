Pep Guardiola mengakui bahwa ia 'tidak pernah mempercayai' VAR saat Man City berusaha menghindari nasib perebutan gelar yang ditentukan oleh 'keberuntungan semata'
Guardiola mengkritik keras keputusan wasit yang 'seperti lempar koin'
Manajer Manchester City telah secara jelas mengungkapkan pandangannya mengenai teknologi yang sekali lagi menjadi sorotan utama di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Setelah menyaksikan rival perebutan gelar, Arsenal, diuntungkan oleh keputusan penting melawan West Ham pada akhir pekan lalu, Guardiola dengan cepat menegaskan bahwa ambisi timnya tidak bergantung pada keputusan wasit. Manajer City ini telah lama meragukan sistem tersebut dan meyakini bahwa mengandalkan ruang VAR adalah resep bencana pada momen-momen krusial.
"Saya tidak pernah mempercayai apa pun sejak mereka (VAR) hadir sejak lama," kata Guardiola. "Saya selalu belajar bahwa Anda harus melakukannya dengan lebih baik, melakukannya dengan lebih baik, berada dalam posisi untuk melakukannya dengan lebih baik karena Anda menyalahkan diri sendiri atas apa yang harus Anda lakukan, karena [VAR] adalah lemparan koin." Dia mendesak skuadnya untuk fokus pada penampilan mereka sendiri guna memastikan nasib mereka tidak ditentukan oleh tinjauan subjektif di Stockley Park.
Arsenal diuntungkan oleh keputusan VAR yang kontroversial
Ketegangan dalam perebutan gelar juara mencapai puncaknya setelah The Gunners mempertahankan peluang mereka meraih gelar dengan kemenangan tipis 1-0 atas West Ham. The Hammers mengira mereka telah mencetak gol penyeimbang melalui Callum Wilson pada masa tambahan waktu, namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan yang cukup lama. Petugas VAR Darren England menyarankan wasit Chris Kavanagh untuk memeriksa monitor, dan akhirnya memutuskan bahwa Pablo Felipe telah melakukan pelanggaran terhadap David Raya dalam proses terjadinya gol tersebut.
Keputusan itu membuat Arsenal unggul lima poin dari City di puncak klasemen, meskipun The Citizens masih memiliki satu pertandingan tersisa. Bagi Guardiola, ini adalah contoh lain mengapa ia menolak untuk menaruh kepercayaan pada keputusan institusional liga. “Itu adalah tugas lembaga-lembaga yang mengatur kompetisi,” tambahnya, menunjukkan bahwa fokusnya tetap murni pada lapangan.
Luka dari final Piala FA masih membekas bagi City
Kurangnya kepercayaan Guardiola berasal dari pengalaman pahitnya di final-final kompetisi domestik; ia menunjuk dua final Piala FA terakhir sebagai bukti bahwa sistem tersebut telah mengecewakan timnya. Pada tahun 2024, manajer City itu sangat marah setelah Erling Haaland dijatuhkan oleh Lisandro Martinez tanpa diberikan penalti, dan kemudian merasa striker bintangnya itu ditahan oleh Kobbie Mainoo saat tendangan sudut dalam kekalahan 2-1 dari Manchester United. Ia juga merujuk pada final tahun 2025 di mana kiper Crystal Palace, Dean Henderson, tampak menyentuh bola dengan tangan di luar area penalti namun lolos dari hukuman.
“Kami kalah di dua final Piala FA karena wasit tidak melakukan tugas yang seharusnya mereka lakukan, bahkan VAR. Ketika hal ini terjadi, itu karena kami harus bermain lebih baik, bukan wasit atau VAR,” tegas Guardiola.
Perhatian kini tertuju pada laga melawan Crystal Palace
Menjelang laga tandang ke Crystal Palace pada Rabu malam, sebelum City kembali fokus pada laga final Piala FA melawan Chelsea, Guardiola menuntut konsentrasi penuh dari para pemainnya agar mereka tidak tergelincir saat mengejar Arsenal asuhan Mikel Arteta. Terlepas dari berbagai perbincangan seputar VAR, sang manajer bertekad untuk tetap fokus pada tujuannya. “Selalu ketika saya berkata kepada para pemain saat saya tiba di sini dan di Bayern Munich serta Barcelona – lakukan, lakukan, lakukan dengan lebih baik,” katanya mengenai filosofi kemandiriannya. “Saya selalu belajar bahwa ketika Anda kehilangan fokus, Anda berada dalam situasi yang berbahaya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah melakukannya dengan lebih baik, itu satu-satunya hal yang berada dalam kendali Anda. Anda harus melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk diri Anda sendiri, dan bagi kami itu berarti fokus pada Crystal Palace.”