Pep Guardiola mengakui bahwa ia akan menyetujui penjualan Rodri ke Real Madrid setelah pernyataan pemenang Ballon d'Or tersebut mengenai kepulangannya ke Spanyol

Guardiola tetap berpegang pada kebijakannya yang telah lama dianut, yaitu membiarkan para pemain hengkang jika mereka tidak lagi ingin bertahan di Etihad Stadium. Ia menegaskan bahwa filosofi ini berlaku bagi setiap anggota skuadnya, terlepas dari status mereka sebagai pilar kesuksesan tim belakangan ini.

"Tidak ada satu pun pemain yang menurut saya akan menolak kesempatan bermain untuk Real Madrid, saya sangat memahaminya… dia lahir di Spanyol," jelas Guardiola dalam konferensi pers. Ketika ditanya apakah ia akan mempertahankan pendiriannya untuk tidak menghalangi kepergian pemain, ia menjawab: "Tentu saja. Jika seorang pemain tidak bahagia, mereka harus pergi. Saya selalu berharap dia bahagia dan semoga dia bisa bahagia, tetapi jika dia tidak bahagia, cukup ketuk pintu direktur olahraga."