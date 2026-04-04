Pep Guardiola mengakui bahwa ia akan menyetujui penjualan Rodri ke Real Madrid setelah pernyataan pemenang Ballon d'Or tersebut mengenai kepulangannya ke Spanyol
Godaan Bernabeu
Manajer Man City itu berbicara secara terbuka mengenai daya tarik Bernabeu menyusul spekulasi yang semakin menguat mengenai masa depan jangka panjang Rodri. Setelah komentarnya mengenai kemungkinan pindah ke ibu kota Spanyol, rumor tentang kembalinya ke tanah airnya semakin menguat. Guardiola mengakui bahwa daya tarik juara Eropa 15 kali itu merupakan faktor unik yang sulit diabaikan oleh para pemain profesional. Ia menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai alasan mengapa gelandang andalannya mungkin tergoda untuk kembali ke kota kelahirannya.
Kebebasan untuk memilih
Guardiola tetap berpegang pada kebijakannya yang telah lama dianut, yaitu membiarkan para pemain hengkang jika mereka tidak lagi ingin bertahan di Etihad Stadium. Ia menegaskan bahwa filosofi ini berlaku bagi setiap anggota skuadnya, terlepas dari status mereka sebagai pilar kesuksesan tim belakangan ini.
"Tidak ada satu pun pemain yang menurut saya akan menolak kesempatan bermain untuk Real Madrid, saya sangat memahaminya… dia lahir di Spanyol," jelas Guardiola dalam konferensi pers. Ketika ditanya apakah ia akan mempertahankan pendiriannya untuk tidak menghalangi kepergian pemain, ia menjawab: "Tentu saja. Jika seorang pemain tidak bahagia, mereka harus pergi. Saya selalu berharap dia bahagia dan semoga dia bisa bahagia, tetapi jika dia tidak bahagia, cukup ketuk pintu direktur olahraga."
Harapan akan kelangsungan
Meskipun ia terbuka terhadap kemungkinan transfer, manajer City itu menekankan betapa berharganya kontribusi mantan pemain Atletico Madrid itu bagi skema taktisnya. Rodri telah menjadi jantung dari tim yang telah mendominasi Liga Premier dan kompetisi Eropa, dan ia tetap berharap pemain berusia 29 tahun itu akan tetap bertahan di Manchester.
"Harapan saya adalah Rodri bisa bertahan selama mungkin di klub ini karena dia adalah pemain yang luar biasa, pemain top, tapi hidup setiap orang itu berbeda-beda," kata sang manajer.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum memutuskan masa depannya, Rodri akan tetap fokus pada Man City, yang saat ini berada di peringkat kedua Liga Premier, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Mereka selanjutnya akan menghadapi Liverpool di perempat final Piala FA, sebelum bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea dalam laga liga.