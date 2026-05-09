Pep Guardiola mengaku berperan dalam peningkatan performa Jeremy Doku, sementara manajer Man City itu mengatakan bahwa sang sayap bukan hanya soal gol dan assist
Guardiola menyoroti pengaruh Doku yang semakin besar
Doku telah menonjol sebagai salah satu pemain terbaik City musim ini, dengan kecepatan dan permainan yang langsung di sayap, serta catatan tujuh gol dan 14 assist dalam 42 penampilan di semua kompetisi. Pemain sayap asal Belgia ini berulang kali merepotkan bek sayap lawan dan menjadi opsi serangan yang berbahaya. Ketika ditanya tentang rahasia di balik adaptasi cepat pemain berusia 23 tahun itu terhadap kehidupan di Liga Premier, Guardiola menjawabnya dengan nada bercanda.
Guardiola bercanda seolah-olah dia yang pantas mendapat pujian atas performa Doku
Manajer City itu bercanda bahwa kesuksesan seorang pemain selalu bergantung pada pelatih saat segala sesuatunya berjalan lancar. Namun, di balik komentar ringan tersebut, Guardiola menekankan bahwa kontribusi Doku tidak hanya sebatas statistik serangan. Upaya bertahan sang pemain sayap dan kesediaannya untuk mendukung tim juga telah membuat manajer City itu terkesan.
"Selalu manajer. Ketika pemain bermain bagus, itu berkat manajer. Ketika mereka bermain buruk, itu karena mereka sendiri," kata Guardiola kepada wartawan. "Saya sangat senang. Saya sangat senang dia mengambil langkah ini dan memberikan dampak, satu lawan satu. Tapi bukan hanya gol dan assist, dia tetap berjuang di lini pertahanan. Jeremy luar biasa musim ini.”
"Semoga kita bisa memberi tekanan pada Arsenal"
Manajer City juga menyoroti tantangan yang dihadirkan oleh Brentford, saat mereka berupaya meraih gelar juara Liga Premier musim ini.
"Sungguh hebat," tambahnya. "Tidak mudah menggantikan Thomas Frank, jadi ini musim yang luar biasa. Strategi mereka jelas dan sulit untuk menantang mereka, tapi di saat yang sama, masih ada tiga pertandingan tersisa dan kami akan berjuang habis-habisan."
Berbicara tentang perebutan gelar, Guardiola mengatakan: "Sudah lama sejak pertandingan melawan Arsenal. Saya suka bermain di kandang, semoga kami bisa memberi tekanan pada Arsenal. Menangkan pertandingan kami dan lakukan apa yang harus kami lakukan."
Masa krusial bagi City masih berlanjut
City kini mengalihkan fokus mereka ke laga sulit melawan Brentford. Dengan hanya tersisa empat pertandingan dalam perebutan gelar juara, setiap hasil sangat menentukan. City harus mempertahankan performa terbaiknya jika ingin mengancam Arsenal, yang unggul lima poin di puncak klasemen.