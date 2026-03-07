Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola menegaskan bahwa Phil Foden yang sedang dalam performa buruk 'akan kembali' saat manajer Manchester City menjelaskan mengapa gelandang tersebut kembali mengalami kesulitan
Persaingan untuk mendapatkan tempat semakin memanas.
Pemain berusia 25 tahun itu pernah menjadi pilihan utama dalam susunan pemain, namun penurunan performa sejak Desember membuatnya sering ditempatkan di bangku cadangan. Kedatangan Antoine Semenyo dari Bournemouth telah membawa dinamika baru di lini depan, sementara pemain baru musim panas seperti Rayan Cherki dan Tijjani Reijnders juga bersaing untuk peran sentral. Perubahan ini membuat Foden harus berjuang untuk mendapatkan menit bermain saat City berusaha menjaga jarak dengan Arsenal dalam persaingan gelar.
- Getty Images Sport
Guardiola menyerukan kebebasan mental.
Menjelang pertandingan putaran kelima Piala FA Manchester City melawan Newcastle United di St. James’ Park, Guardiola memberikan penilaian mendetail tentang kondisi terkini Foden. Pelatih asal Catalunya itu menekankan bahwa kembalinya Foden ke performa terbaiknya akan menjadi proses bertahap, bukan solusi instan. Ia mendorong lulusan akademi tersebut untuk mengabaikan tekanan eksternal dan fokus pada kegembiraan bermain sepak bola untuk melewati periode sulit ini."Saya merasa dia bermain sangat baik [melawan Forest]. Tapi kami terbiasa melihatnya sangat menentukan di sepertiga akhir lapangan, dan hal itu terjadi ketika Anda tidak banyak kehilangan konsekuensi, bebas di sepertiga akhir lapangan," kata Guardiola dalam konferensi pers.
Jalan taktis menuju penebusan
Bos Kota menekankan bahwa talenta-talenta berkualitas tinggi seperti Foden harus beroperasi dalam sistem yang terstruktur, namun juga memerlukan kebebasan untuk melanggar aturan. Guardiola percaya bahwa satu momen kejeniusan yang luar biasa dapat menjadi katalisator yang mengakhiri kekeringan dan mengembalikan status pemain sebagai mesin kreatif utama tim di belakang Erling Haaland.
"Pemain-pemain seperti ini, talenta-talenta besar, harus berada dalam suatu organisasi, jika tidak, itu tidak mungkin. Mereka harus dapat mengekspresikan diri. Dan saat dia sedikit membuka satu aksi, dia akan kembali karena dia selalu mampu membantu dan melakukannya," tambah manajer tersebut.
- Getty Images Sport
Pertanyaan terkait kontrak dan minat transfer
Menambah lapisan kompleksitas pada situasi ini adalah status kontrak Foden. Meskipun ia tetap menjadi ikon klub, hierarki di bawah direktur sepak bola Hugo Viana akan mencari konsistensi kembali sebelum menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang. Foden telah dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa, termasuk laporan bahwa Barcelona tertarik pada gelandang serang tersebut menjelang musim panas.
Iklan