Pep Guardiola menegaskan bahwa Phil Foden yang sedang dalam performa buruk 'akan kembali' saat manajer Manchester City menjelaskan mengapa gelandang tersebut kembali mengalami kesulitan

Menjelang pertandingan putaran kelima Piala FA Manchester City melawan Newcastle United di St. James’ Park, Guardiola memberikan penilaian mendetail tentang kondisi terkini Foden. Pelatih asal Catalunya itu menekankan bahwa kembalinya Foden ke performa terbaiknya akan menjadi proses bertahap, bukan solusi instan. Ia mendorong lulusan akademi tersebut untuk mengabaikan tekanan eksternal dan fokus pada kegembiraan bermain sepak bola untuk melewati periode sulit ini.

"Saya merasa dia bermain sangat baik [melawan Forest]. Tapi kami terbiasa melihatnya sangat menentukan di sepertiga akhir lapangan, dan hal itu terjadi ketika Anda tidak banyak kehilangan konsekuensi, bebas di sepertiga akhir lapangan," kata Guardiola dalam konferensi pers.