Pep Guardiola menegaskan bahwa Gianluigi Donnarumma TIDAK AKAN menjadi starter untuk Man City dalam final Carabao Cup melawan Arsenal
Trafford diturunkan sebagai starter di Wembley
Trafford dipastikan akan menjadi kiper utama Man City saat mereka menghadapi Arsenal di final Carabao Cup pada hari Minggu. Meskipun kembali dari Burnley dan harus puas menjadi cadangan bagi kiper internasional Italia Donnarumma, pemain berusia 23 tahun ini tetap dipilih untuk bertanding di Wembley. Keputusan ini muncul di tengah spekulasi yang semakin menguat mengenai masa depan pemain asal Inggris tersebut. Guardiola tetap tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai apakah Trafford akan tetap bertahan di klub setelah musim panas ini, dan menyarankan agar kiper tersebut tetap fokus sepenuhnya pada tugas yang ada.
- Getty Images Sport
Guardiola menanggapi kekecewaan para penjaga gawang
Trafford baru-baru ini mengakui bahwa ia tidak menyangka akan berada di bawah Donnarumma dalam hierarki tim musim ini. Ketika ditanya mengenai komentar tersebut, Guardiola tetap teguh pada kebijakan seleksinya sambil mengakui kemungkinan ketidakpuasan sang pemain.
"Pemain bisa bahagia, bisa juga tidak bahagia. Begitulah adanya," kata Guardiola. "Mereka harus berada di sini untuk memberikan yang terbaik, dan nanti kita lihat apa yang terjadi di akhir musim. Yang penting, mereka harus siap."
Bagaimana dampaknya terhadap perebutan gelar Liga Premier?
Pertandingan ini bisa berdampak secara psikologis pada tim dalam perebutan gelar Liga Premier, tetapi Guardiola mengatakan dia tidak yakin apakah kemenangan hari Minggu akan membantu City kembali bersaing dalam perebutan gelar. "Saya tidak tahu," kata manajer City itu. "Saya sudah bilang sebelumnya, tentu saja menang itu membantu, hanya karena memang menang itu membantu. Kita bisa menang pada hari Minggu dan kemudian tampil buruk di liga. Saya belajar bahwa dalam banyak kompetisi dan banyak pertandingan dengan waktu pemulihan yang singkat, Anda harus memiliki kemampuan untuk melupakan dan melangkah maju."
- Getty Images Sport
Upaya City untuk meraih trofi
Setelah final di Wembley, City akan bersiap menghadapi Liverpool di perempat final Piala FA setelah jeda internasional. Setelah itu, pasukan Guardiola akan kembali fokus ke Liga Premier, di mana mereka saat ini berada di peringkat kedua dengan 61 poin dari 30 pertandingan, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal. The Cityzens akan berusaha mengamankan gelar yang masih bisa mereka raih, setelah baru-baru ini tersingkir di babak 16 besar Liga Champions oleh Real Madrid.
