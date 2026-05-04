Pep Guardiola mendapat pertanyaan! Haruskah bintang muda Wolves, Mateus Mane, tetap bertahan di tengah meningkatnya minat transfer, dan apakah ia akan memilih Inggris atau Portugal untuk level tim nasional?
Kenaikan pesat: Mane sudah dihargai £50 juta
Musim 2025-26 menjadi musim yang penuh terobosan bagi Mane, yang melakukan debutnya pada hari terakhir musim lalu. Ia telah tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi, sekaligus mencetak dua gol di Liga Premier.
Penyerang lincah ini mungkin tidak akan bermain di divisi tersebut musim depan, karena Wolves sudah dipastikan terdegradasi dari liga utama dan kembali ke Championship. Pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul, apakah Mane dapat dipertahankan di Molineux.
Ia terikat kontrak hingga 2029, sehingga tidak ada tekanan di West Midlands untuk melepas aset berharga ini, yang diperkirakan akan membuat harga jualnya—yang sudah dikabarkan mencapai £50 juta ($68 juta)—naik dalam beberapa tahun ke depan.
Waktu bermain yang teratur di divisi kedua sepak bola Inggris mungkin bukanlah hal yang buruk, karena potensi lebih lanjut dalam permainannya dapat terungkap, tanpa perlu terburu-buru naik ke level yang lebih tinggi. Peluang di masa depan akan muncul jika standar individu yang mengesankan dapat dipertahankan.
Haruskah Mane tetap bertahan di Wolves setelah tampil mengesankan saat melawan Man City?
Wolves belum memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan membuka pintu bagi tawaran, namun mereka sangat menyadari tatapan kagum yang terus tertuju pada pemain muda berbakat ini. Ketika ditanya apakah Mane sebaiknya tetap bertahan, dan seberapa sulit hal itu untuk diwujudkan, Gray—yang berbicara atas nama Kiwislots—mengatakan kepada GOAL dalam sebuah wawancara eksklusif: “Saya rasa begitu. Saya telah melihatnya beberapa kali musim ini, saya telah meliput Wolves dalam beberapa kesempatan, dan dia adalah talenta yang luar biasa, tidak diragukan lagi, tetapi dia masih mentah saat ini.
“Jika kita melihat dari mana dia berasal, latar belakangnya, berpindah ke klub-klub berbeda saat masih muda, lalu kembali ke Wolves dan langsung ditempatkan di posisi yang menantang, tapi dia menjadi andalan jika kita melihat cara Wolves bermain dalam 10-15 pertandingan terakhir menjelang akhir musim.
“Saya sebenarnya berada di lorong setelah Wolves melawan Manchester City dan Pep Guardiola sedang berbincang dengan Rob Edwards tentang dia, jadi saya pikir itu sudah cukup menggambarkan semuanya. Dia melihat bakatnya, dia menanyakan tentang dia, dan saya pikir dia hanya akan semakin baik karena dia memiliki semua atribut untuk menjadi pemain Premier League yang brilian jika dia tetap rendah hati.
“Tapi jika saya jadi dia, dan ini sangat sulit karena agen-agen sering mempengaruhi pemain, tapi jika saya jadi dia, saya pikir satu tahun lagi bermain di Championship akan sangat bermanfaat baginya.”
Inggris atau Portugal: Negara mana yang akan diwakili Mane di level internasional?
Mane lahir di Barreiro, Portugal, namun pindah ke Inggris pada usia delapan tahun. Ia pernah membela tim Young Lions di level U-18, namun kemudian beralih ke negara kelahirannya di level U-21.
Ketika ditanya apakah Mane bisa menjadi sosok seperti Jamal Musiala atau Michael Olise bagi Inggris, mengingat kesetiaannya di level senior telah terikat pada negara lain, bek sayap mantan Wolves dan Three Lions, Gray, mengatakan: “Dia sudah mendapat kesempatan, bukan? Bermain untuk negara yang berbeda.
“Tidak perlu baginya untuk mulai mendesak agar bisa bermain di level internasional. Bahkan musim depan, dia akan mendapatkan kesempatan itu pada waktunya. Itu akan ada di depan matanya, dan menurut saya itu akan bergantung pada siapa yang memimpin timnas Inggris saat itu.
“Jika dia bisa melewati jalur untuk mungkin mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan Nations League atau semacamnya, saya tidak tahu. Tapi jika itu Portugal, ya, kita punya begitu banyak pemain berbakat di posisi nomor 10.
“Kamu harus mengambil keputusan besar pada usia tertentu, dan dia mungkin harus mengambil keputusan besar itu tentang negara mana yang sebenarnya ingin dia wakili.”
Apakah Mane bisa mengikuti jejak Ronaldo di Man Utd?
Kesempatan untuk bermain bersama Cristiano Ronaldo, pemenang Ballon d’Or lima kali, tentu sangat menarik bagi siapa pun yang memiliki ikatan dengan tim nasional Portugal. Meskipun usianya sudah 41 tahun, tak ada tanda-tanda bahwa sang GOAT yang tak pernah padam ini akan melambat.
Mane mungkin akan mendapat kesempatan untuk bermain bersama CR7 di suatu saat, sementara spekulasi mengenai jalur karier seniornya cukup mengindikasikan bahwa ia juga bisa mengikuti jejak rekan senegaranya yang ikonik dalam hal memperebutkan gelar Liga Premier - mungkin bersama Manchester United - dalam waktu yang tidak terlalu lama.