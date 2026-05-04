Pep Guardiola mendapat pertanyaan! Haruskah bintang muda Wolves, Mateus Mane, tetap bertahan di tengah meningkatnya minat transfer, dan apakah ia akan memilih Inggris atau Portugal untuk level tim nasional?

Musim 2025-26 menjadi musim yang penuh terobosan bagi Mane, yang melakukan debutnya pada hari terakhir musim lalu. Ia telah tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi, sekaligus mencetak dua gol di Liga Premier.

Penyerang lincah ini mungkin tidak akan bermain di divisi tersebut musim depan, karena Wolves sudah dipastikan terdegradasi dari liga utama dan kembali ke Championship. Pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul, apakah Mane dapat dipertahankan di Molineux.

Ia terikat kontrak hingga 2029, sehingga tidak ada tekanan di West Midlands untuk melepas aset berharga ini, yang diperkirakan akan membuat harga jualnya—yang sudah dikabarkan mencapai £50 juta ($68 juta)—naik dalam beberapa tahun ke depan.

Waktu bermain yang teratur di divisi kedua sepak bola Inggris mungkin bukanlah hal yang buruk, karena potensi lebih lanjut dalam permainannya dapat terungkap, tanpa perlu terburu-buru naik ke level yang lebih tinggi. Peluang di masa depan akan muncul jika standar individu yang mengesankan dapat dipertahankan.