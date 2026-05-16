Pep Guardiola mencatatkan sejarah dalam sepak bola Inggris setelah Manchester City meraih gelar ganda berkat kemenangan di final Piala FA melawan Chelsea

Guardiola telah mengukuhkan statusnya sebagai mungkin manajer terhebat yang pernah menghiasi dunia sepak bola Inggris setelah kemenangan terbaru City. Dengan menambahkan trofi Piala FA ke dalam koleksi Piala Carabao yang telah diraih musim ini, pelatih asal Catalunya tersebut menjadi manajer pertama dalam sejarah sepak bola Inggris yang berhasil meraih gelar ganda piala domestik sebanyak dua kali.

Prestasi ini menempatkannya di kelas tersendiri, setelah sebelumnya ia juga berhasil meraih prestasi tersebut pada musim bersejarah 2018-19. Meskipun tokoh-tokoh legendaris lain seperti Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger menikmati kesuksesan selama puluhan tahun, tak satu pun dari mereka yang berhasil menyapu bersih kedua kompetisi piala domestik dalam dua musim yang berbeda, yang menunjukkan tingkat konsistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipertahankan Guardiola sejak tiba di Manchester.