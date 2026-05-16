AFP
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola mencatatkan sejarah dalam sepak bola Inggris setelah Manchester City meraih gelar ganda berkat kemenangan di final Piala FA melawan Chelsea
Guardiola mencatatkan namanya sendiri dalam buku-buku sejarah
Guardiola telah mengukuhkan statusnya sebagai mungkin manajer terhebat yang pernah menghiasi dunia sepak bola Inggris setelah kemenangan terbaru City. Dengan menambahkan trofi Piala FA ke dalam koleksi Piala Carabao yang telah diraih musim ini, pelatih asal Catalunya tersebut menjadi manajer pertama dalam sejarah sepak bola Inggris yang berhasil meraih gelar ganda piala domestik sebanyak dua kali.
Prestasi ini menempatkannya di kelas tersendiri, setelah sebelumnya ia juga berhasil meraih prestasi tersebut pada musim bersejarah 2018-19. Meskipun tokoh-tokoh legendaris lain seperti Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger menikmati kesuksesan selama puluhan tahun, tak satu pun dari mereka yang berhasil menyapu bersih kedua kompetisi piala domestik dalam dua musim yang berbeda, yang menunjukkan tingkat konsistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipertahankan Guardiola sejak tiba di Manchester.
- Getty Images Sport
Pertandingan puncak di Wembley ditentukan oleh selisih tipis
Pertandingan di bawah lengkungan Wembley sama sekali tidak bisa diprediksi, karena Chelsea memberikan perlawanan sengit bagi raksasa Liga Premier tersebut. Dalam laga yang menegangkan dan diwarnai oleh disiplin taktis serta perjuangan fisik, dibutuhkan satu momen brilian untuk memisahkan kedua tim dan mencegah final ini berlanjut ke babak perpanjangan waktu.
Kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea di Wembley pada hari Sabtu, yang dipastikan oleh gol dari Antoine Semenyo, sudah cukup untuk memastikan gelar juara. Hasil ini memastikan City akan mengangkat trofi Piala FA kedelapan mereka, menambah koleksi Piala Liga yang mereka raih sebelumnya di musim ini untuk melengkapi sapuan bersih di kompetisi piala utama negara tersebut.
City bergabung dengan jajaran pemenang ganda
Meskipun Guardiola menjadi satu-satunya manajer yang berhasil meraih gelar ganda piala domestik sebanyak dua kali, City kini juga bergabung dalam kelompok eksklusif klub-klub yang mampu mencatatkan prestasi tersebut. Hanya empat tim yang pernah memenangkan Piala Liga dan Piala FA dalam satu musim yang sama, dan kini City menyamai Liverpool sebagai satu-satunya klub yang berhasil melakukannya dua kali.
Sejarah mencatat bahwa Arsenal pertama kali mencapai tonggak sejarah ini pada musim 1992-93, diikuti oleh Chelsea pada 2006-07, sementara Liverpool meraih gelar ganda pada 2000-01 dan kembali pada 2021-22. Kemenangan terbaru City semakin memperkuat dominasi mereka di era modern, terutama mengingat mereka juga menjadi tim pertama dalam sejarah yang mencapai delapan semifinal Piala FA berturut-turut.
- AFP
Angka-angka yang mengejutkan di balik masa kepemimpinan Pep
Statistik selama masa kepelatihan Guardiola terus mencengangkan, dengan total koleksi trofinya kini mencapai 20 sejak bergabung dengan City pada 2016. Di antara gelar-gelar tersebut terdapat lima trofi Carabao Cup dan tiga trofi FA Cup, yang menegaskan konsistensi tak kenal lelah klub ini di berbagai kompetisi domestik, terlepas dari upaya mereka untuk meraih kesuksesan di Liga Premier dan kompetisi Eropa secara bersamaan.
Dominasi Guardiola dalam kompetisi sistem gugur tak tertandingi di era modern. Selama masa jabatannya di Inggris, tak ada tim yang memenangkan lebih banyak pertandingan Piala FA (46) daripada City, menggambarkan efisiensi yang tak kenal ampun yang membuat para pesaing tertinggal jauh di belakang. Ditambah dengan enam gelar Liga Premier, angka-angka tersebut semakin memperkuat warisan luar biasa yang telah dibangun pelatih asal Catalan ini di Etihad.