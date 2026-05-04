Pep Guardiola menanggapi video tinju Rayan Cherki yang 'menyeramkan' dan viral di tengah musim debutnya yang 'cukup bagus' bersama Man City
Guardiola bercanda soal video tinju Cherki yang viral
Manajer asal Spanyol itu menanggapi dengan nada bercanda setelah beredar video di internet yang memperlihatkan Cherki menunjukkan gerakan kaki yang lincah selama sesi latihan tinju. Bintang Manchester City itu tampak gesit dan lincah di atas ring, dan video tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial.
"Dia menakutkan!"
Menjelang laga Liga Premier City melawan Everton, Guardiola menanggapi video tersebut dan bercanda mengenai semangat sang pemain asal Prancis itu. Pelatih City itu mengatakan bahwa kemampuan atletik Cherki di luar lapangan sepak bola mencerminkan energi yang ia tunjukkan di lapangan. "Di Instagram saat ini, [Cherki] sedang bertinju. Dia menakutkan!" kata Guardiola kepada para wartawan.
"Saya tidak punya pemain yang biasa-biasa saja"
Sejak pindah ke Manchester, pemain berusia 22 tahun ini telah mencetak sepuluh gol dan 13 assist dalam 46 penampilan di semua kompetisi bersama City, yang membuatnya menuai pujian luas. Namun, Guardiola menampik anggapan bahwa Cherki cocok dengan gaya kepelatihannya.
"Apa itu pemain tipikal saya?" kata Guardiola. "Saya tidak punya pemain tipikal. Apa yang dilakukannya di musim pertamanya tidak buruk. Saya tidak percaya pada hal itu. Di Barcelona, kami memiliki pemain-pemain bagus yang kuat. Tentu saja dia bisa bermain, semua pemain yang saya miliki di sini adalah tipe pemain saya."
Kota bersiap menyambut akhir musim yang menentukan
The Cityzens kini berada di fase krusial dalam musim mereka saat mereka berupaya meraih sejumlah trofi. Setelah berhasil menjuarai Carabao Cup, tim asuhan Guardiola juga masih berpeluang merebut dua gelar domestik lainnya. Mereka kini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, dengan dua pertandingan lebih sedikit yang telah dimainkan, dan akan menghadapi Chelsea di final Piala FA.