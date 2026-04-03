Pep Guardiola memuji Mohamed Salah sebagai 'legenda sejati' menjelang laga penentuan bintang Liverpool itu melawan Man City
Guardiola memuji salah satu legenda
Saat tirai mulai menutup salah satu karier individu paling ikonik di Liga Premier, Guardiola menyempatkan diri untuk menyampaikan rasa hormatnya. Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan perempat final Piala FA pada Sabtu di Etihad Stadium, manajer Manchester City itu tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap sang penyerang yang seringkali menjadi duri dalam daging baginya.
“Salah satu yang terbaik. Pemain yang luar biasa! Saya pikir dia adalah sosok yang luar biasa,” kata Guardiola kepada para wartawan. “Gol dan assist, dia benar-benar legenda bagi Liverpool dan seluruh Liga Premier atas apa yang telah dilakukannya. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya di negara ini besok, dia layak mendapatkan pengakuan luar biasa atas kontribusinya bagi sepak bola dunia, terutama di negara ini.”
Pertandingan penentuan Salah bersama City
Pertandingan piala mendatang di Etihad akan menjadi kali terakhir Salah menghadapi Manchester City dengan seragam Liverpool. Sejak bergabung dari Roma pada 2017, pemain berusia 33 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang sangat tajam dalam rivalitas ini, dengan mencetak total 255 gol untuk klub tersebut di semua kompetisi.
Meskipun Liverpool mengalami kesulitan musim ini, yang membuat mereka berada di posisi kelima klasemen Liga Premier, Salah tetap menjadi ancaman utama bagi tim asuhan Arne Slot. Guardiola sangat menyadari rekor pemain asal Mesir ini, yang telah mencetak 13 gol dalam 25 penampilan melawan The Citizens selama bertahun-tahun, meskipun ia gagal mencetak gol dalam dua pertemuan sebelumnya musim ini.
Pemain sayap andalan dalam perburuan gelar
Sementara Guardiola berfokus untuk menghentikannya, manajer Liverpool Arne Slot berharap Salah dapat menambahkan sentuhan ajaib terakhir pada warisannya di Anfield. Slot menegaskan bahwa sang penyerang dalam kondisi fit dan siap untuk bertandang ke Manchester, serta menegaskan bahwa pemain asal Mesir itu tetap berkomitmen penuh pada tim meskipun kepergiannya sudah di depan mata.
“Apa yang terjadi sejak dia mengumumkannya adalah sesuatu yang sepenuhnya pantas dia dapatkan,” kata Slot. “Karier yang luar biasa di klub ini, setiap tiga hari meraih trofi, saya melihat foto indah dirinya di depan semua trofi yang dia menangkan, jadi saya harap dia bisa menambah dua trofi lagi sebelum akhir musim. Jika kami memiliki Mo dalam performa seperti yang dia tunjukkan selama bertahun-tahun, itu akan menjadi bantuan besar bagi kami.”
Guardiola waspada terhadap ancaman Liverpool
Selain kehebatan individu Salah, Guardiola juga menyinggung kondisi skuad Liverpool. Meskipun rentetan tiga pertandingan liga tanpa kemenangan mengancam harapan mereka untuk finis di empat besar, manajer City itu yakin fondasi yang ada cukup kuat bagi The Reds untuk tetap kompetitif dalam jangka panjang, terlepas dari kepergian Salah.
“Tim ini telah melakukan investasi luar biasa musim lalu untuk bisa bertahan bertahun-tahun, mereka berada di Liga Champions,” tambah Guardiola, merujuk pada laga perempat final Liverpool melawan Paris Saint-Germain yang akan datang. “Mereka adalah pesaing teratas, pemain-pemain kelas atas.”