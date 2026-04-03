Pep Guardiola memuji Mohamed Salah sebagai 'legenda sejati' menjelang laga penentuan bintang Liverpool itu melawan Man City

Saat tirai mulai menutup salah satu karier individu paling ikonik di Liga Premier, Guardiola menyempatkan diri untuk menyampaikan rasa hormatnya. Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan perempat final Piala FA pada Sabtu di Etihad Stadium, manajer Manchester City itu tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap sang penyerang yang seringkali menjadi duri dalam daging baginya.

“Salah satu yang terbaik. Pemain yang luar biasa! Saya pikir dia adalah sosok yang luar biasa,” kata Guardiola kepada para wartawan. “Gol dan assist, dia benar-benar legenda bagi Liverpool dan seluruh Liga Premier atas apa yang telah dilakukannya. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya di negara ini besok, dia layak mendapatkan pengakuan luar biasa atas kontribusinya bagi sepak bola dunia, terutama di negara ini.”