AFP
Pep Guardiola memperingatkan bahwa Man City tidak bisa sekadar 'menyalin dan menempelkan' penggantinya
Akhir dari sebuah era keemasan
Dalam langkah yang menandai berakhirnya satu dekade transformatif dalam sepak bola Inggris, Guardiola akan meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas ini. Pelatih berusia 55 tahun itu, yang tiba di Manchester pada Juli 2016, telah mengubah lanskap Liga Premier secara mendasar, dengan meraih enam gelar liga dan treble bersejarah selama masa jabatannya.
Dominasi statistik Guardiola tak tertandingi. Kampanye "Centurions" timnya pada musim 2017-18 tetap menjadi standar emas, mencetak rekor poin (100), kemenangan (32), dan gol (106). Setelah itu, ia meraih quadruple domestik yang unik pada 2019 dan mencapai puncak sepak bola Eropa dengan gelar Liga Champions pada 2023. Musim terakhirnya telah membawanya menambahkan Piala FA dan Piala Carabao ke lemari trofi, memastikan ia pergi dengan prestasi gemilang.
Menghindari jebakan meniru
Saat City mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi paling bergengsi di dunia sepak bola, Guardiola menegaskan bahwa ia tidak akan memberi saran kepada dewan direksi mengenai siapa yang harus mengambil alih kendali. Dengan mantan asistennya, Enzo Maresca, yang saat ini menjadi kandidat terkuat untuk kembali ke Manchester, Guardiola meyakini bahwa manajer berikutnya harus berkembang dengan caranya sendiri, bukan sekadar meniru "gaya Pep."
"Meniru dan menempelkan gaya orang lain tidak akan berhasil dalam pekerjaan seperti ini," kata Guardiola. "Anda harus unik, alami, dan menjadi diri sendiri, dan manajer baru itu pun akan menjadi dirinya sendiri. Begitu mulai menjadi tiruan dari orang lain... Setiap orang adalah dirinya sendiri. Harus seperti itu. Dan itulah mengapa semuanya akan berjalan dengan baik."
Jeda yang telah lama dinantikan
Setelah 10 tahun berjuang tanpa henti di Liga Premier, Guardiola menegaskan bahwa rencana terdekatnya hanyalah bersantai di sofa sambil memegang remote control. Meskipun namanya terus dikaitkan dengan berbagai tawaran posisi di level internasional—terutama jabatan pelatih tim nasional Inggris—mantan pelatih Barcelona ini bersikukuh bahwa ia perlu benar-benar menjauh dari dunia sepak bola untuk kembali menjalin kedekatan dengan keluarganya.
"Saya tidak memiliki rencana pasti mengenai masa depan saya kecuali beristirahat dan menghabiskan waktu yang terlewatkan bersama anak-anak saya saat mereka tumbuh besar serta melakukan banyak hal yang belum sempat saya lakukan," ujarnya. "Jadi, saya tidak akan memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola untuk beberapa waktu ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Saya tidak memikirkannya."
Kehidupan di luar ruang pelatih
City kini akan memulai babak baru tanpa sosok yang telah mempersembahkan enam gelar liga dan Treble bersejarah bagi kubu biru Manchester. Meskipun para penggemar City berharap sang juara berulang kali ini segera kembali ke dunia kepelatihan, ia tampaknya lebih tertarik pada hal-hal sederhana dalam hidup selama masa cuti panjangnya yang akan datang.
"Saya perlu istirahat, saya perlu merenung. Setelah itu kita lihat saja apa yang terjadi," tambah Guardiola. "Saya tidak punya rencana, hanya ingin istirahat dan melakukan banyak hal yang ingin saya lakukan tapi belum pernah saya lakukan di masa lalu, hal-hal konyol yang ingin saya lakukan."