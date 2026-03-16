Pep Guardiola membuat pengakuan mengejutkan setelah membatalkan sesi latihan Man City menjelang laga leg kedua Liga Champions yang krusial melawan Real Madrid

Madrid akan mendapat dorongan moral menjelang leg kedua berkat kembalinya Kylian Mbappé, yang absen pada leg pertama karena cedera bersama Jude Bellingham dan Rodrygo. Ini akan menjadi pertandingan ke-30 Guardiola melawan Los Blancos sebagai pelatih untuk City, Bayern Munich, dan Barcelona, serta pertandingan ke-50-nya jika termasuk saat ia masih menjadi pemain untuk Barca.

Sebagai pelatih, rekornya adalah 14 kemenangan, enam hasil imbang, dan sembilan kekalahan, dengan timnya mencetak 59 gol dibandingkan dengan 47 gol Madrid. Bersama City, rekornya adalah lima kemenangan, empat kekalahan, dan tiga hasil imbang, meskipun ia telah memenangkan dua dari lima pertandingan sistem gugur melawan juara Eropa 15 kali tersebut.

Guardiola merefleksikan: "Saya sangat puas dengan apa yang telah saya alami [melawan Madrid]. Begitu banyak pertandingan memberi Anda banyak perspektif dan hasilnya tidak buruk. Kami telah melakukan banyak hal luar biasa dan apa pun yang terjadi besok tidak akan mengubah semua yang telah saya alami sebagai pemain dan pelatih."

Ketika ditanya apakah ia telah menyiapkan pesan khusus untuk memotivasi para pemainnya, ia menambahkan: "Tidak banyak yang perlu dikatakan, ini seperti final. Kita semua sudah dewasa dan tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus bermain sempurna untuk membalikkan keadaan."