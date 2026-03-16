Pep Guardiola membuat pengakuan mengejutkan setelah membatalkan sesi latihan Man City menjelang laga leg kedua Liga Champions yang krusial melawan Real Madrid
Kelelahan menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan terkait latihan
Meskipun City berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Guardiola memutuskan untuk tidak menggelar sesi latihan sehari sebelum pertandingan. Sebagai gantinya, City akan berlatih pada hari pertandingan. Ini adalah kali ketiga sang pelatih membatalkan latihan sehari sebelum pertandingan; ia juga melakukan hal yang sama menjelang laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada November (yang dimenangkan City dengan skor 4-1) dan sebelum lawatan ke Fulham pada Desember (yang dimenangkan City dengan skor 5-4).
Leg kedua melawan Madrid akan menjadi pertandingan ketiga City dalam tujuh hari dan Guardiola mengatakan bahwa kelelahan akibat perjalanan tandang ke Spanyol dan hasil imbang 1-1 di West Ham pada hari Sabtu adalah salah satu faktor mengapa ia memutuskan untuk membatalkan sesi latihan. Dan ia menyatakan bahwa sesi latihan tidak banyak berguna.
Guardiola: Latihan tidak banyak membantu
Guardiola mengatakan dalam konferensi pers: "Kami berada di Madrid, pulang larut malam ke hotel, kembali keesokan paginya, tanpa latihan. Kemarin [setelah melawan West Ham], kami pulang sekitar pukul dua atau tiga pagi. Di era modern ini, latihan tidak banyak membantu. Saya sudah melakukannya dua atau tiga kali musim ini. Sebelum melawan Dortmund dan Fulham. Terkadang kami berlatih atau tinggal di rumah. Kami saling mengenal dengan baik, kami melatih banyak hal."
Ketika ditanya apakah tidak berlatih sebelum pertandingan-pertandingan tersebut membantu timnya mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Dortmund atau Fulham, ia menjawab: "Saya tidak tahu."
Bernardo: Tidak berlatih bisa 'membebaskan pikiran kita'
Kapten City, Bernardo Silva, menegaskan bahwa ia tidak terkejut dengan keputusan untuk membatalkan sesi latihan. "Kami sudah sering melakukannya di masa lalu, baik saat kalah maupun menang, atau ketika manajer merasa itu yang terbaik untuk tim," jelasnya. "Dan dengan semua perjalanan yang kami jalani minggu ini, saya rasa dia hanya berpikir bahwa akan lebih baik bagi kami untuk tidur lebih nyenyak, tinggal di rumah satu hari lagi, melepas penat sejenak, dan kembali besok dengan lebih kuat serta siap untuk pertandingan."
Ketika ditanya apakah City bisa membalikkan keadaan, pelatih asal Portugal itu mengatakan: "Olahraga ini telah mengajarkan kepada kami bahwa banyak hal bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan meskipun hasil di Madrid sangat buruk, kami akan berjuang. Kami pasti akan berjuang hingga akhir, menyadari bahwa ini akan sulit. Lawan kami sangat tangguh. Hasil pertama memang tidak bagus, tetapi banyak hal bisa terjadi, terutama di kandang kami di Etihad."
City butuh 'pertandingan sempurna' untuk lolos
Madrid akan mendapat dorongan moral menjelang leg kedua berkat kembalinya Kylian Mbappé, yang absen pada leg pertama karena cedera bersama Jude Bellingham dan Rodrygo. Ini akan menjadi pertandingan ke-30 Guardiola melawan Los Blancos sebagai pelatih untuk City, Bayern Munich, dan Barcelona, serta pertandingan ke-50-nya jika termasuk saat ia masih menjadi pemain untuk Barca.
Sebagai pelatih, rekornya adalah 14 kemenangan, enam hasil imbang, dan sembilan kekalahan, dengan timnya mencetak 59 gol dibandingkan dengan 47 gol Madrid. Bersama City, rekornya adalah lima kemenangan, empat kekalahan, dan tiga hasil imbang, meskipun ia telah memenangkan dua dari lima pertandingan sistem gugur melawan juara Eropa 15 kali tersebut.
Guardiola merefleksikan: "Saya sangat puas dengan apa yang telah saya alami [melawan Madrid]. Begitu banyak pertandingan memberi Anda banyak perspektif dan hasilnya tidak buruk. Kami telah melakukan banyak hal luar biasa dan apa pun yang terjadi besok tidak akan mengubah semua yang telah saya alami sebagai pemain dan pelatih."
Ketika ditanya apakah ia telah menyiapkan pesan khusus untuk memotivasi para pemainnya, ia menambahkan: "Tidak banyak yang perlu dikatakan, ini seperti final. Kita semua sudah dewasa dan tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus bermain sempurna untuk membalikkan keadaan."
