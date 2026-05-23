Pep Guardiola membocorkan detail mengenai apa yang disampaikan Sir Alex Ferguson dalam pesan suara kepadanya setelah mendengar kabar pengunduran diri manajer Manchester City tersebut
Sebuah penghormatan legendaris dari kubu merah Manchester
Guardiola mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya musim panas ini, mengakhiri masa kepelatihan selama sepuluh tahun yang telah membuahkan lebih dari 20 trofi besar bagi The Cityzens. Meskipun para penggemar Man United telah diminta untuk "tidak merayakannya" oleh mantan bek kiri Patrice Evra, tanda penghormatan tertinggi justru datang dari puncak hierarki The Red Devils.
Berbicara menjelang pertandingan kandang terakhirnya melawan Aston Villa, Guardiola mengakui bahwa menerima pesan dari Ferguson adalah momen yang sangat istimewa. "Saya tahu saya meraih kesuksesan luar biasa sebagai manajer dan rasanya menyenangkan berada di sana," kata Guardiola. "Salah satu pujian terbesar yang saya terima adalah pesan dari Sir Alex Ferguson kemarin dan itu membuat saya sangat bahagia."
Penghargaan atas dominasi selama satu dekade
Pelatih asal Catalunya itu, yang terkenal karena berhasil mengalahkan Manchester United asuhan Ferguson dalam dua final Liga Champions saat masih membela Barcelona, menjelaskan lebih lanjut mengenai isi pesan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelatih legendaris asal Skotlandia itu secara khusus menghubunginya untuk memberikan apresiasi atas standar luar biasa yang dicapai City di bawah kepemimpinan Guardiola.
"Ia mengucapkan selamat kepada saya atas perjalanan karier dan pencapaian kami. Itu sangat berarti bagi saya," jelas Guardiola. Rasa saling menghormati di antara keduanya tetap tinggi meskipun ada persaingan sengit antara klub masing-masing, dengan Guardiola sering menyebut Ferguson sebagai tolok ukur untuk ketahanan dan kesuksesan di Liga Premier.
Perbandingan yang sering disinggung dengan Johan Cruyff
Guardiola memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenang para tokoh yang memengaruhi kariernya, sambil membandingkan Ferguson dengan mentornya, Johan Cruyff. Meskipun Cruyff sudah tiada dan tak bisa menyaksikan pencapaian gemilang mantan muridnya ini, Pep bersyukur bahwa Ferguson sempat menyaksikan kebangkitan City hingga menjadi yang teratas di kancah sepak bola Eropa.
"Ini bukan untuk bersikap rendah hati, tapi dia adalah yang terbaik di negara ini," lanjut Guardiola. "Saya sangat bahagia. Saya sangat merindukan Johan Cruyff, dan saya senang bahwa Sir Alex, yang terbaik, bisa menyaksikannya. Saya cukup yakin bahwa Sir Alex tidak akan menyebut kami sebagai 'tetangga yang berisik' lagi. Kami adalah tetangga, dan saya sangat bahagia bahwa dia ada di sana untuk menyaksikan kami."
Kesulitan memahami aksen Skotlandia Ferguson
Dalam suasana santai selama konferensi pers, Guardiola mengungkapkan bahwa pesan tersebut sebenarnya diterima melalui pesan suara. Meskipun mereka berteman, mantan pelatih Barcelona itu bercanda bahwa sebagian isi pesan tersebut perlu diterjemahkan sedikit karena aksen khas Ferguson yang kental.
“Yah, dengan aksen Skotlandianya, saya agak kesulitan,” canda Guardiola sambil tersenyum. “Itu pesan suara. Saya pasti akan meneleponnya kembali.” Saat Guardiola bersiap untuk penampilan terakhirnya di Etihad, pengakuan dari kubu merah Manchester ini menjadi pengingat yang menyentuh akan dampaknya yang transformatif terhadap sepak bola Inggris.