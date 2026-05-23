Guardiola mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya musim panas ini, mengakhiri masa kepelatihan selama sepuluh tahun yang telah membuahkan lebih dari 20 trofi besar bagi The Cityzens. Meskipun para penggemar Man United telah diminta untuk "tidak merayakannya" oleh mantan bek kiri Patrice Evra, tanda penghormatan tertinggi justru datang dari puncak hierarki The Red Devils.

Berbicara menjelang pertandingan kandang terakhirnya melawan Aston Villa, Guardiola mengakui bahwa menerima pesan dari Ferguson adalah momen yang sangat istimewa. "Saya tahu saya meraih kesuksesan luar biasa sebagai manajer dan rasanya menyenangkan berada di sana," kata Guardiola. "Salah satu pujian terbesar yang saya terima adalah pesan dari Sir Alex Ferguson kemarin dan itu membuat saya sangat bahagia."



