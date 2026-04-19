AFP
Pep Guardiola memberikan penghormatan yang penuh emosi kepada Bernardo Silva yang 'istimewa' setelah penampilan gemilang sang ikon Man City melawan Arsenal
Penampilan kapten yang mengesankan
Guardiola memuji Silva habis-habisan setelah penampilan gemilang lainnya dalam kemenangan menegangkan 2-1 atas The Gunners pada Minggu lalu. Kapten tim itu menciptakan momen penentu di akhir pertandingan, melakukan sapuan yang nekat namun berhasil setelah berlari kencang melawan Kai Havertz. Menyusul pengumuman pada Kamis bahwa gelandang asal Portugal itu akan hengkang dari klub pada akhir musim ini, Guardiola ditanya mengenai perasaannya terhadap sang pemain. Manajer tersebut mengakui bahwa ia diliputi emosi saat mengingat kembali dampak yang telah diberikan pemain bernomor punggung 20 itu.
Guardiola menahan air mata
Guardiola memberikan tanggapan yang mendalam dan penuh emosi ketika diminta untuk merangkum warisan Silva. Ia berkata: “Rasa syukur. Jika saya bicara terlalu banyak, saya akan menangis. [Saya ingin mengucapkan] terima kasih banyak atas nama klub ini atas apa yang telah kamu lakukan. Ia membuktikan bahwa sepak bola dimulai dari sini [pikiran] hingga ke kaki. Pemain itu bukanlah yang tercepat, tapi ia tahu persis apa yang dibutuhkan di setiap saat. Dia selalu berkomitmen dan tidak pernah cedera. Musim lalu menjadi penentu baginya, ketika yang lain tidak ada, dia selalu ada dan berjuang seperti yang pertama. Mentalitasnya sangat penting. Dia selalu melihat hal-hal positif dalam hidup. Ketika Anda menjalani hidup dengan semangat seperti itu. Dia layak mendapatkan pengakuan terbesar.”
Seorang legenda sejati klub
Manajer tersebut melanjutkan pujiannya dengan menegaskan bahwa status sang bintang yang akan hengkang di klub ini tak tertandingi. Ia menambahkan: “Ketika menyebut kata ‘legenda’, itu harus ditulis dengan huruf kapital. Bukan hanya hari ini, tapi di setiap pertandingan selama sembilan tahun. Tanpa dia, tahun-tahun kebersamaan ini takkan pernah seistimewa ini. Seorang pemain yang istimewa. Ke mana pun dia pergi, tim tersebut akan sangat beruntung memilikinya.”
Perhatian kini tertuju pada Burnley dan Wembley
City kini akan berupaya mengamankan posisi pertama di klasemen Liga Premier saat bertandang ke markas Burnley pada Rabu malam. Kemenangan yang sangat penting ini akan membuat tim asuhan Guardiola menyalip Arsenal di puncak klasemen berkat selisih gol. Setelah pertandingan krusial tersebut, fokus mereka akan beralih ke pertandingan semifinal Piala FA yang sangat dinantikan melawan Southampton pada Sabtu mendatang.