Pep Guardiola memberikan penghormatan yang penuh emosi kepada Bernardo Silva yang 'istimewa' setelah penampilan gemilang sang ikon Man City melawan Arsenal

Guardiola memberikan tanggapan yang mendalam dan penuh emosi ketika diminta untuk merangkum warisan Silva. Ia berkata: “Rasa syukur. Jika saya bicara terlalu banyak, saya akan menangis. [Saya ingin mengucapkan] terima kasih banyak atas nama klub ini atas apa yang telah kamu lakukan. Ia membuktikan bahwa sepak bola dimulai dari sini [pikiran] hingga ke kaki. Pemain itu bukanlah yang tercepat, tapi ia tahu persis apa yang dibutuhkan di setiap saat. Dia selalu berkomitmen dan tidak pernah cedera. Musim lalu menjadi penentu baginya, ketika yang lain tidak ada, dia selalu ada dan berjuang seperti yang pertama. Mentalitasnya sangat penting. Dia selalu melihat hal-hal positif dalam hidup. Ketika Anda menjalani hidup dengan semangat seperti itu. Dia layak mendapatkan pengakuan terbesar.”