AFP
Pep Guardiola memberikan pandangannya mengenai bagaimana kasus FFP Man City yang melibatkan 115 tuduhan akan berakhir - dengan pelatih yang telah enam kali menjuarai Liga Premier itu bersiap untuk mundur sebelum sanksi apa pun dijatuhkan
Guardiola tetap optimis sementara City menanti keputusan
Saat Guardiola bersiap menutup dekade penuh gelar di Etihad Stadium, bayang-bayang penyelidikan Liga Premier terkait dugaan pelanggaran keuangan tetap menjadi topik pembicaraan utama. Manajer tersebut secara konsisten bertindak sebagai pembela terkuat klub, dan di hari-hari terakhirnya, ia menegaskan kembali bahwa pendiriannya tidak berubah meskipun tuduhan tersebut sangat serius. Tuduhan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran keuangan antara tahun 2009 dan 2018. City secara resmi didakwa oleh Liga Premier pada Februari 2023, dan kasus ini menjadi salah satu sengketa hukum terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris.
Guardiola kembali menegaskan dukungannya kepada City
Keputusan akhir dari komisi independen dilaporkan sudah mendekati penyelesaian, dengan putusan diperkirakan akan diumumkan setelah kampanye saat ini berakhir. Namun, Guardiola kembali menegaskan kepercayaannya terhadap jajaran pimpinan klub saat membahas penyelidikan tersebut.
"Saya percaya pada mereka," akunya, seperti dikutip oleh Manchester Evening News. "Saya telah berbicara dengan mereka dan percaya pada cara mereka bertindak serta apa yang telah mereka lakukan. Apa yang terjadi, sudah terjadi. Itulah penyelesaiannya. Tidak ada staf di balik layar yang ada di sini, itu sudah sangat lama sekali dan saya percaya pada mereka. Saya sudah mengatakan sebelumnya apa yang terjadi dan saya katakan sekarang."
Manajer City itu juga membahas lamanya proses tersebut ketika ditanya apakah ia akan bereaksi secara terbuka terhadap putusan akhir, ia menjawab: "Jika Anda menemukan saya."
Potensi hukuman berat
115 tuduhan tersebut telah membayangi Cityzens selama salah satu periode paling sukses dalam sejarah klub. Sanksi yang mungkin dijatuhkan, jika City dinyatakan bersalah, dapat mencakup pengurangan poin, denda besar, atau bahkan pengusiran dari kasta tertinggi. Putusan apa pun kemungkinan besar juga akan memicu proses banding yang panjang. Sementara itu, Stefan Borson, mantan penasihat keuangan City, sebelumnya juga telah mengomentari kasus ini.
Berbicara kepada Football Insider, ia mengatakan: "Saya memang mendengar beberapa informasi dari kalangan hukum yang mengindikasikan bahwa proses penyusunan keputusan akan segera selesai. Para pihak sendiri memang mengharapkan keputusan itu akan keluar segera setelah musim berakhir, tetapi mereka pernah salah sebelumnya."
"Analisis saya, yang selalu didasarkan pada informasi yang beredar di pasar, jelas juga salah karena keputusan tersebut tidak kunjung keluar. Namun jelas, setiap hari yang berlalu membuat kemungkinan keputusan tersebut keluar semakin besar, hanya karena memang tidak mungkin membutuhkan waktu lama untuk menyusun sesuatu dalam arbitrase tertutup, terlepas dari kompleksitasnya."
Sebuah era baru dimulai di tengah perselisihan hukum yang masih berlangsung
City kini menghadapi masa transisi besar-besaran, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kepergian Guardiola akan menandai berakhirnya salah satu era kepelatihan paling sukses dalam sejarah Liga Premier, sementara klub terus menanti hasil dari kasus tersebut.
Putusan yang dinantikan akan menentukan fase berikutnya dalam masa depan City. Bahkan setelah Guardiola meninggalkan Etihad, dampak dari 115 tuduhan tersebut kemungkinan besar akan mendominasi agenda klub selama bertahun-tahun ke depan.