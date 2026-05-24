Pep Guardiola memberikan pandangannya mengenai bagaimana kasus FFP Man City yang melibatkan 115 tuduhan akan berakhir - dengan pelatih yang telah enam kali menjuarai Liga Premier itu bersiap untuk mundur sebelum sanksi apa pun dijatuhkan

Keputusan akhir dari komisi independen dilaporkan sudah mendekati penyelesaian, dengan putusan diperkirakan akan diumumkan setelah kampanye saat ini berakhir. Namun, Guardiola kembali menegaskan kepercayaannya terhadap jajaran pimpinan klub saat membahas penyelidikan tersebut.

"Saya percaya pada mereka," akunya, seperti dikutip oleh Manchester Evening News. "Saya telah berbicara dengan mereka dan percaya pada cara mereka bertindak serta apa yang telah mereka lakukan. Apa yang terjadi, sudah terjadi. Itulah penyelesaiannya. Tidak ada staf di balik layar yang ada di sini, itu sudah sangat lama sekali dan saya percaya pada mereka. Saya sudah mengatakan sebelumnya apa yang terjadi dan saya katakan sekarang."

Manajer City itu juga membahas lamanya proses tersebut ketika ditanya apakah ia akan bereaksi secara terbuka terhadap putusan akhir, ia menjawab: "Jika Anda menemukan saya."