Getty
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola memberikan kabar terbaru mengenai masa depan Jack Grealish saat pemain pinjaman Man City itu mendekati akhir masa peminjamannya di Everton
Guardiola menanggapi masa depan Grealish setelah masa peminjamannya di Everton
Guardiola memberikan kabar terbaru mengenai situasi Grealish di City saat sang pemain sayap mendekati akhir masa peminjamannya di Everton. Pemain berusia 30 tahun itu pindah ke Stadion Hill Dickinson pada Agustus lalu demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler setelah perannya di Etihad berkurang, meskipun ia merupakan pemain kunci dalam kampanye City yang meraih treble bersejarah pada 2023. Grealish menunjukkan performa yang menjanjikan di bawah asuhan David Moyes, dengan mencetak dua gol dan enam assist dalam 20 penampilan pertamanya di Liga Premier bersama Everton. Namun, musimnya harus berakhir lebih awal akibat retak stres pada kakinya.
- Getty Images Sport
Guardiola menegaskan bahwa masa depan Grealish ada di tangannya sendiri
Berbicara menjelang laga City melawan Everton pada Senin malam, Guardiola menekankan bahwa masa depan Grealish dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada sang pemain sendiri.
"Saya tidak tahu. Saya ingin yang terbaik untuk Jack," kata Guardiola kepada para wartawan. "Saya tahu dampaknya [di Everton] sangat bagus, dengan menit bermain yang dia dapatkan di musim treble. Musim treble [dia] luar biasa dan setelah itu mungkin saya tidak membantunya atau mungkin kami tidak bisa mencapai level yang dia miliki. Dan dia perlu [bermain] pertandingan demi pertandingan, dan di Everton [dia] mendapatkannya. Sayangnya cedera, tapi semoga dia bisa pulih dan musim depan bisa terus bermain. Itu tergantung padanya. Itu sepenuhnya tergantung padanya. Kualitasnya tidak diragukan lagi, semuanya ada di sana."
Peluang yang menjanjikan di tengah perombakan skuad
Dengan kepergian pemain seperti Bernardo Silva dan John Stones pada musim panas ini, kemungkinan akan muncul lowongan dalam rotasi lini serang dan lini tengah. Kepergian tersebut mungkin membuka peluang bagi Grealish untuk kembali menempatkan dirinya dalam rencana Guardiola. Pemain sayap ini sebelumnya telah menunjukkan nilainya dalam sistem tersebut berkat kreativitas dan kemampuannya dalam membawa bola. Namun, keinginan sang pemain untuk secara konsisten bermain di tim utama bisa menjadi faktor penentu, terutama jika ia menghadapi prospek peran yang terbatas di Etihad.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Untuk saat ini, fokus Grealish adalah memulihkan diri dan kembali ke kondisi fisik prima menjelang pramusim, di mana keputusan akhir mengenai perannya di City kemungkinan besar akan semakin jelas. Sementara itu, Guardiola akan memimpin City menghadapi Everton dalam upaya untuk mengancam posisi Arsenal di puncak klasemen Liga Premier.