Berbicara menjelang laga City melawan Everton pada Senin malam, Guardiola menekankan bahwa masa depan Grealish dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada sang pemain sendiri.

"Saya tidak tahu. Saya ingin yang terbaik untuk Jack," kata Guardiola kepada para wartawan. "Saya tahu dampaknya [di Everton] sangat bagus, dengan menit bermain yang dia dapatkan di musim treble. Musim treble [dia] luar biasa dan setelah itu mungkin saya tidak membantunya atau mungkin kami tidak bisa mencapai level yang dia miliki. Dan dia perlu [bermain] pertandingan demi pertandingan, dan di Everton [dia] mendapatkannya. Sayangnya cedera, tapi semoga dia bisa pulih dan musim depan bisa terus bermain. Itu tergantung padanya. Itu sepenuhnya tergantung padanya. Kualitasnya tidak diragukan lagi, semuanya ada di sana."