Pep Guardiola memberikan kabar terbaru mengenai cedera Erling Haaland setelah insiden menegangkan di Liga Champions menjelang final Piala Carabao

Keputusan untuk menarik Haaland saat City masih berusaha mengejar ketertinggalan membuat para pakar terkejut, termasuk mantan striker Manchester United, Wayne Rooney. Meskipun pemain asal Norwegia itu sedang mengalami masa paceklik menurut standar biasanya—hanya mencetak empat gol dalam 17 penampilan terakhirnya—ia tampak berbahaya saat melawan Madrid, dengan melepaskan lima tembakan tepat sasaran dan mencetak gol pada menit ke-41. Rooney merasa sang bintang seharusnya tetap berada di lapangan untuk memimpin upaya comeback.

"Saya ingin melihatnya tetap bermain lebih lama dan City mencoba mencetak gol kedua," kata mantan pemain yang kini menjadi pakar sepak bola itu dalam siaran Amazon Prime Sport. "Pep dan Haaland tahu bahwa pertandingan sudah berakhir, jadi mereka memilih untuk mengistirahatkannya." Langkah tersebut akhirnya membuat Omar Marmoush masuk sebagai pengganti, tetapi City gagal mencetak gol yang dibutuhkan karena Vinicius Junior menghancurkan harapan mereka dengan gol di menit-menit akhir untuk memastikan skor agregat 5-1.