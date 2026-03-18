Pep Guardiola memberikan kabar terbaru mengenai cedera Erling Haaland setelah insiden menegangkan di Liga Champions menjelang final Piala Carabao
Dorongan yang tepat waktu di tengah kekecewaan di Eropa
Meskipun kecewa karena tersingkir dari kompetisi Eropa, klub raksasa Liga Premier ini mendapat dorongan besar menjelang final Piala Carabao hari Minggu melawan Arsenal. Kekhawatiran muncul ketika Haaland ditarik keluar pada menit ke-60 dalam laga melawan Real Madrid, terutama karena ia tampak menggelengkan kepala saat duduk di bangku cadangan. Namun, manajer City dengan cepat membantah spekulasi bahwa bintang utamanya mengalami cedera.
Pep memberi lampu hijau kepada Haaland untuk laga di Wembley
"Erling Haaland tidak mengalami cedera," kata Guardiola kepada wartawan usai pertandingan. "Dia akan bisa diturunkan saat melawan Arsenal di final Piala." Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para pendukung setia Etihad, di saat klub ini berupaya meraih trofi pertama mereka di musim yang penuh tantangan ini. Kehadiran ujung tombak serangan mereka di Wembley sangatlah penting saat mereka menghadapi tim The Gunners yang saat ini memimpin perebutan gelar Liga Premier.
Rooney mempertanyakan pergantian Haaland
Keputusan untuk menarik Haaland saat City masih berusaha mengejar ketertinggalan membuat para pakar terkejut, termasuk mantan striker Manchester United, Wayne Rooney. Meskipun pemain asal Norwegia itu sedang mengalami masa paceklik menurut standar biasanya—hanya mencetak empat gol dalam 17 penampilan terakhirnya—ia tampak berbahaya saat melawan Madrid, dengan melepaskan lima tembakan tepat sasaran dan mencetak gol pada menit ke-41. Rooney merasa sang bintang seharusnya tetap berada di lapangan untuk memimpin upaya comeback.
"Saya ingin melihatnya tetap bermain lebih lama dan City mencoba mencetak gol kedua," kata mantan pemain yang kini menjadi pakar sepak bola itu dalam siaran Amazon Prime Sport. "Pep dan Haaland tahu bahwa pertandingan sudah berakhir, jadi mereka memilih untuk mengistirahatkannya." Langkah tersebut akhirnya membuat Omar Marmoush masuk sebagai pengganti, tetapi City gagal mencetak gol yang dibutuhkan karena Vinicius Junior menghancurkan harapan mereka dengan gol di menit-menit akhir untuk memastikan skor agregat 5-1.
City berupaya menyelamatkan musim ini saat menghadapi Arsenal
Sekarang fokus harus segera beralih ke kompetisi domestik saat City berusaha bangkit dari keterpurukan. Selain tersingkir dari Liga Champions, klub ini juga kehilangan poin saat menghadapi Nottingham Forest dan West Ham, sehingga Arsenal berhasil memperlebar jarak di puncak klasemen. Final hari Minggu di Wembley menjadi kesempatan sempurna untuk membalas dendam kepada tim asuhan Mikel Arteta dan mendapatkan kembali momentum yang sangat dibutuhkan menjelang fase akhir musim ini.
