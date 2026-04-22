Pep Guardiola membantah keras kritik 'bodoh' Wayne Rooney terhadap perayaan Man City usai kemenangan 'final' atas Arsenal

Manajer City menjelaskan bahwa antusiasme perayaan tersebut merupakan cerminan langsung dari tekanan yang dirasakan skuad menjelang pertandingan. Ia menyatakan bahwa kekalahan akan secara efektif mengubur harapan mereka untuk meraih trofi, sehingga tiga poin tersebut sepadan dengan setiap sorak sorai yang menggema saat peluit akhir dibunyikan. Erling Haaland bahkan terlihat bernyanyi ke arah kamera televisi saat melakukan putaran kehormatan pasca-pertandingan. Guardiola juga menyinggung keterlibatan para penggemar City, termasuk spanduk bertuliskan: "Kepanikan di jalanan London."

"Mereka tahu jika kami tidak menang, itu berarti 'selamat tinggal.' Mereka menang dan kami masih ada di sana. Bagaimana mungkin mereka tidak merayakannya? Sebesar apa pun Anda menghormati lawan dan para penggemar lawan, rayakanlah sesuka Anda," tambah Guardiola.