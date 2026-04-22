Pep Guardiola membantah keras kritik 'bodoh' Wayne Rooney terhadap perayaan Man City usai kemenangan 'final' atas Arsenal
Perayaan yang 'berlebihan'
Rooney menyebut reaksi para pemain dan pendukung City setelah kemenangan 2-1 itu "agak berlebihan", sementara mantan gelandang Liverpool Danny Murphy berpendapat bahwa adegan tersebut "terasa agak berlebihan" setelah Gianluigi Donnarumma melompat ke kerumunan penonton untuk merayakan bersama para pendukung tuan rumah. Guardiola menanggapi komentar tersebut dengan acuh tak acuh, sambil menegaskan bahwa timnya memahami betapa pentingnya hasil tersebut dalam konteks perebutan gelar Liga Premier. "Saat mereka merayakan, orang-orang bisa mengatakan apa saja - hal-hal bodoh yang ingin mereka katakan - mereka merayakan karena mereka tahu nilai lawan," kata Guardiola kepada wartawan dalam konferensi pers terbarunya. Kemenangan atas Arsenal berarti City bisa naik ke puncak klasemen dengan kemenangan lain melawan Burnley pada Rabu.
Guardiola menyoroti betapa pentingnya hasil ini
Manajer City menjelaskan bahwa antusiasme perayaan tersebut merupakan cerminan langsung dari tekanan yang dirasakan skuad menjelang pertandingan. Ia menyatakan bahwa kekalahan akan secara efektif mengubur harapan mereka untuk meraih trofi, sehingga tiga poin tersebut sepadan dengan setiap sorak sorai yang menggema saat peluit akhir dibunyikan. Erling Haaland bahkan terlihat bernyanyi ke arah kamera televisi saat melakukan putaran kehormatan pasca-pertandingan. Guardiola juga menyinggung keterlibatan para penggemar City, termasuk spanduk bertuliskan: "Kepanikan di jalanan London."
"Mereka tahu jika kami tidak menang, itu berarti 'selamat tinggal.' Mereka menang dan kami masih ada di sana. Bagaimana mungkin mereka tidak merayakannya? Sebesar apa pun Anda menghormati lawan dan para penggemar lawan, rayakanlah sesuka Anda," tambah Guardiola.
Menolak gagasan untuk merayakan sebelum waktunya
Guardiola dengan cepat menampik gagasan bahwa tim harus menunggu hingga trofi dipastikan baru boleh menunjukkan emosi. Bagi manajer City itu, sepak bola adalah tentang menikmati momen dan menghargai kerja keras yang diperlukan untuk mengalahkan pesaing-pesaing papan atas. "Menunggu hingga akhir musim untuk merayakan? Ayolah," katanya. "Saya bilang kepada mereka, 'di setiap pertandingan, pergilah ke para penggemar dan nikmati momen itu.' Apa gunanya tidak menikmatinya? Kamu hanya boleh merayakan sekali jika menang? Dan jika tidak menang, kamu menangis terus-menerus? Ayolah. Semua orang tahu pertandingan itu. Itu adalah final. Terutama bagi kami. Mungkin tidak bagi mereka, tapi bagi kami itu adalah final dan tentu saja kamu harus merayakannya."
Perhatian kini beralih ke laga tandang di Turf Moor
Perhatian City kini harus segera beralih ke laga tengah pekan melawan Burnley. Guardiola berharap timnya bisa membawa energi yang sama ke laga di Turf Moor, meskipun mereka harus melakukannya tanpa gelandang andalan Rodri, yang akan absen karena cedera pangkal paha yang dialaminya saat melawan Arsenal. Perburuan gelar juara Liga Premier masih sangat ketat, dengan Guardiola menekankan bahwa baik City maupun Arsenal tidak boleh lagi melakukan kesalahan.