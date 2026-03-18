Setelah kemenangan 2-1 tim Real Madrid, terjadi saling menyapa seperti biasa antara kedua tim dan sebagian besar pemain saling memberi selamat, namun Rüdiger tampaknya masih ingin mengklarifikasi sesuatu. Saat Guardiola berjabat tangan dengan beberapa pemain Real Madrid seperti Dean Huijsen, Federico Valverde, dan Vinicius Junior, pemain timnas itu tiba-tiba muncul di hadapannya.
Pep Guardiola membalas dengan ciuman: Antonio Rüdiger kembali menimbulkan kehebohan di Real Madrid lewat insiden yang aneh
Adegan-adegan aneh pun terjadi. Rüdiger dan Guardiola awalnya juga saling berjabat tangan, sebelum bek tengah itu mendekati pelatih City dengan cukup dekat. Saat Guardiola hendak berbalik, Rüdiger tetap memegang tangannya.
Senyum ramah Guardiola pun menghilang, yang kemudian memicu pertukaran kata-kata singkat. Tidak ada detail mengenai isi percakapan tersebut. Namun, kejadian-kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa percakapan itu bersifat serius. Awalnya, Nathan Ake mendorong Rüdiger dengan sedikit dorongan, sebelum pelatih Real, Alvaro Arbeloa, ikut campur dan dengan gestur yang jelas menjauhkan pemainnya dari Guardiola.
Saat Rüdiger menoleh kembali ke arah Guardiola, ia menutup mulutnya dengan tangan. Mantan pelatih FC Bayern München itu pun pergi, sedikit meringis, dan memberi isyarat ciuman ke arahnya.
Ini bukan kali pertama Rüdiger menarik perhatian secara negatif
Rüdiger pun kembali menjadi sorotan di luar arena olahraga. Baru-baru ini, Diego Rico dari FC Getafe menuduhnya, setelah sebuah pelanggaran yang kontroversial, bahwa ia sengaja ingin menyakitinya. Menurutnya, Rüdiger berusaha "memukul wajahnya". Rüdiger dengan tegas membantah tuduhan tersebut pada hari Senin: "Jika saya melakukan pelanggaran dengan sengaja, saya pasti akan melukainya. Saya sudah berbicara dengannya setelah pertandingan. Kita tidak boleh hanya melihat satu momen saja. Saya memang suka bermain keras. Tapi saya punya batas yang tidak akan saya langgar. Karena itu, saya pikir komentar-komentar itu agak berlebihan."
Pada April 2025, Rüdiger juga menjadi sorotan negatif ketika ia melemparkan gulungan plester ke arah wasit dan menghina wasit tersebut selama final Copa del Rey melawan FC Barcelona. Ia dijatuhi sanksi larangan bermain enam pertandingan oleh Asosiasi Sepak Bola Spanyol. Hal ini memicu perdebatan yang bahkan membuat pelatih tim nasional Julian Nagelsmann mengeluarkan pernyataan. "Batasnya sudah tercapai. Ia tidak boleh melakukannya lagi, jika tidak, akan ada konsekuensi yang lebih besar," katanya saat itu.
Apakah Rüdiger akan kembali ke tim nasional Jerman?
Sementara itu, pada Kamis mendatang, semua mata tertuju pada apakah Rüdiger akan kembali ke skuad tim nasional Jerman. Pemain yang telah lama menjadi andalan di lini belakang ini absen dalam dua pemusatan latihan terakhir akibat cedera paha. Dalam wawancara yang banyak dibicarakan dengan majalah kicker, Nagelsmann juga belum memastikan apakah ia akan memanggil Rüdiger untuk laga uji coba krusial melawan Swiss dan Ghana pada akhir Maret.
Nagelsmann menekankan bahwa kondisi fisik Rüdiger pada akhirnya akan menjadi penentu: "Antonio harus 100 persen fit dan sehat. Jika ia masih mengalami sedikit rasa sakit, seperti yang kadang-kadang ia alami bersama kami, ia tidak akan bisa mencapai performa terbaiknya, dan itu tidak masuk akal. Namun, ia sedang berada di jalur yang tepat."
Setelah cedera lututnya pada Januari, Rüdiger kembali menjadi bagian tetap dari susunan pemain inti Real sejak pertengahan Februari. Ia bermain penuh selama 90 menit dalam kedua pertandingan melawan ManCity.
Antonio Rüdiger: Statistik penampilan untuk Real Madrid musim ini
Permainan 17 Menit bermain 1.425 Gol 1 Assist 0
