Pep Guardiola membalas dengan ciuman: Antonio Rüdiger kembali menimbulkan kehebohan di Real Madrid lewat insiden yang aneh

Adegan-adegan aneh pun terjadi. Rüdiger dan Guardiola awalnya juga saling berjabat tangan, sebelum bek tengah itu mendekati pelatih City dengan cukup dekat. Saat Guardiola hendak berbalik, Rüdiger tetap memegang tangannya.

Senyum ramah Guardiola pun menghilang, yang kemudian memicu pertukaran kata-kata singkat. Tidak ada detail mengenai isi percakapan tersebut. Namun, kejadian-kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa percakapan itu bersifat serius. Awalnya, Nathan Ake mendorong Rüdiger dengan sedikit dorongan, sebelum pelatih Real, Alvaro Arbeloa, ikut campur dan dengan gestur yang jelas menjauhkan pemainnya dari Guardiola.

Saat Rüdiger menoleh kembali ke arah Guardiola, ia menutup mulutnya dengan tangan. Mantan pelatih FC Bayern München itu pun pergi, sedikit meringis, dan memberi isyarat ciuman ke arahnya.