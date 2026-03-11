Pep Guardiola membahas pensiunnya sebagai manajer Manchester City, yang mengakui bahwa dia akan 'merindukan' pertandingan-pertandingan besar melawan Real Madrid, Barcelona, dan Bayern Munich

Perubahan nada ini terjadi menjelang pertandingan krusial Liga Champions melawan Real Madrid yang akan digelar pada Rabu malam ini dalam leg pertama babak 16 besar, saat jenius Catalan itu mengakui bahwa beban emosional yang berat dari manajemen tingkat elit kini memengaruhi pemikirannya tentang kepergiannya.

Berbicara kepada TNT Sports, Guardiola jujur tentang aspek pekerjaan yang akan ia rindukan: "Pertandingan-pertandingan itu, tentu saja saya akan merindukannya, saya memiliki cinta yang luar biasa di tempat ini, saya suka datang ke sini. Orang-orang di Madrid tidak mengharapkannya, tapi saya memiliki rasa hormat yang besar terhadap institusi ini." Ia menambahkan: "Saya akan merindukan tidak pergi ke Camp Nou, saya akan merindukan Bayern Munich, semoga kita bisa lolos dan pergi ke sana, saya akan merindukan malam-malam ini karena mereka begitu istimewa."