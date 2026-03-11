Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola membahas pensiunnya sebagai manajer Manchester City, yang mengakui bahwa dia akan 'merindukan' pertandingan-pertandingan besar melawan Real Madrid, Barcelona, dan Bayern Munich
Sebuah transisi potensial di balik layar
Pejabat kota telah aktif merencanakan suksesi sejak Desember, dengan laporan yang mengaitkan mantan asisten Enzo Maresca dengan posisi tersebut atau menyarankan Guardiola dapat beralih ke posisi di belakang layar. Setelah meraih kesuksesan besar bersama City, Bayern, dan Barcelona, petunjuk-petunjuk yang terus muncul sepanjang musim ini menyiratkan ia mungkin akan mundur pada musim panas ini, sejalan dengan pengakuannya secara terbuka pada Juli lalu bahwa ia akan mengambil istirahat lagi. "Saya tahu bahwa setelah tahap ini dengan City, saya akan berhenti, itu pasti, sudah diputuskan, lebih dari sekadar diputuskan," katanya tahun lalu. "Saya tidak tahu berapa lama saya akan berhenti... tapi saya akan berhenti setelah tahap ini dengan City karena saya perlu fokus pada diri sendiri."
- Getty Images Sport
Tidak bisa menikmati malam-malam besar di Eropa
Perubahan nada ini terjadi menjelang pertandingan krusial Liga Champions melawan Real Madrid yang akan digelar pada Rabu malam ini dalam leg pertama babak 16 besar, saat jenius Catalan itu mengakui bahwa beban emosional yang berat dari manajemen tingkat elit kini memengaruhi pemikirannya tentang kepergiannya.
Berbicara kepada TNT Sports, Guardiola jujur tentang aspek pekerjaan yang akan ia rindukan: "Pertandingan-pertandingan itu, tentu saja saya akan merindukannya, saya memiliki cinta yang luar biasa di tempat ini, saya suka datang ke sini. Orang-orang di Madrid tidak mengharapkannya, tapi saya memiliki rasa hormat yang besar terhadap institusi ini." Ia menambahkan: "Saya akan merindukan tidak pergi ke Camp Nou, saya akan merindukan Bayern Munich, semoga kita bisa lolos dan pergi ke sana, saya akan merindukan malam-malam ini karena mereka begitu istimewa."
Pesona Liga Premier
Guardiola juga akan merindukan atmosfer unik stadion-stadion domestik Inggris. "Saya juga akan merindukan Selhurst Park, saya menyukainya. Premier League, stadion-stadion ini... Goodison Park—stadion-stadion ini adalah salah satu alasan saya mencintai Inggris... FA Cup! Melawan tim-tim Liga Satu... Saya sangat menyukainya! Tapi suatu hari nanti akan berakhir, kan?"
- AFP
Perburuan terakhir untuk trofi
Jika musim ini terbukti menjadi musim terakhir Guardiola, ia bertekad untuk mengakhiri masa jabatannya yang luar biasa di City dengan gemilang dengan meraih trofi tambahan. Saat ini berada di posisi kedua di Premier League, tujuh poin di belakang pemuncak klasemen Arsenal, ia tetap dalam perburuan gelar yang telah ia menangkan enam kali sebelumnya. Selain itu, ia berharap dapat membawa City meraih gelar Liga Champions lainnya, setelah sebelumnya memimpin mereka meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub pada musim 2022-23.
Iklan