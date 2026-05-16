Pep Guardiola melarang para bintang Man City minum 'bahkan sebotol bir pun' selama perayaan final Piala FA, sementara semua mata kini tertuju pada perebutan gelar Liga Premier
Tak ada waktu untuk pesta di Wembley
City berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Chelsea di Wembley pada Sabtu lalu berkat tendangan tumit yang cerdik dari Antoine Semenyo. Meskipun kemenangan ini menambah satu trofi lagi ke lemari piala mereka bersama Carabao Cup, Guardiola dengan cepat membantah segala pembicaraan mengenai perayaan pasca-pertandingan di ibu kota.
Ketika ditanya apakah para pemainnya akan diizinkan untuk menikmati pesta di London setelah peluit akhir dibunyikan, manajer asal Catalan itu memberikan jawaban yang tegas. "Pulang. Bahkan tidak satu bir pun. Tidak, tidak, tidak - tidak ada waktu [untuk merayakan]," kata Guardiola kepada para wartawan. "Chelsea memiliki tujuh hari untuk mempersiapkan diri menghadapi final; kami hanya punya tiga hari, dan kemarin adalah mimpi buruk. Kami benar-benar menghabiskan enam jam perjalanan dari kota ke sini. Kereta api di negara ini agak bermasalah. Enam jam!"
Persaingan perebutan gelar menjadi prioritas
Alasan di balik sikap tegas Guardiola adalah jadwal Liga Premier yang sangat padat. Saat ini, City tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal dengan hanya dua pertandingan tersisa. Tekanan pun semakin besar agar mereka tidak terpeleset dalam upaya merebut gelar juara liga lagi, terutama dengan laga tandang ke Vitality Stadium yang akan berlangsung pada Selasa malam.
Arsenal dijadwalkan menghadapi Burnley pada Senin, dan kemenangan bagi The Gunners berarti City harus meraih tiga poin penuh melawan Bournemouth agar persaingan tetap berlangsung hingga hari terakhir. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, Guardiola tidak mau mengambil risiko terkait kondisi fisik para pemainnya, dan bersikeras agar mereka segera kembali ke Manchester untuk pemulihan.
Rencana perayaan besar ditunda
Meskipun perayaan masih ditunda untuk saat ini, Guardiola menegaskan bahwa klub telah menjadwalkan perayaan resmi untuk akhir musim. Rencananya, prestasi tim putra dan putri akan dirayakan bersama dalam sebuah pawai keliling jalan-jalan Manchester begitu musim ini berakhir.
“Senin depan setelah pertandingan melawan Aston Villa, kami akan merayakannya bersama tim putri. Klub mengatakan kepada saya bahwa akan ada parade di Manchester karena kami harus merayakannya bersama kedua tim,” jelas Guardiola.
Warisan Guardiola yang tak tertandingi
Manchester City telah berhasil meraih gelar Piala FA dan Piala Carabao musim ini, menambah satu bab lagi dalam era kesuksesan berkelanjutan mereka di bawah asuhan Guardiola.
Prestasi ini semakin memperkuat warisan luar biasa Guardiola di Inggris, dengan pelatih asal Catalan ini menjadi manajer pertama dalam sejarah sepak bola Inggris yang berhasil meraih gelar ganda piala domestik sebanyak dua kali. Setelah sebelumnya mencapai prestasi tersebut pada musim 2018-19, ia kini berdiri sendiri dalam kategori yang tak tertandingi oleh manajer-manajer hebat lainnya, termasuk Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger, yang keduanya tidak berhasil meraih kedua trofi piala domestik dalam lebih dari satu musim.