Pep Guardiola melarang para bintang Man City minum 'bahkan sebotol bir pun' selama perayaan final Piala FA, sementara semua mata kini tertuju pada perebutan gelar Liga Premier

City berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Chelsea di Wembley pada Sabtu lalu berkat tendangan tumit yang cerdik dari Antoine Semenyo. Meskipun kemenangan ini menambah satu trofi lagi ke lemari piala mereka bersama Carabao Cup, Guardiola dengan cepat membantah segala pembicaraan mengenai perayaan pasca-pertandingan di ibu kota.

Ketika ditanya apakah para pemainnya akan diizinkan untuk menikmati pesta di London setelah peluit akhir dibunyikan, manajer asal Catalan itu memberikan jawaban yang tegas. "Pulang. Bahkan tidak satu bir pun. Tidak, tidak, tidak - tidak ada waktu [untuk merayakan]," kata Guardiola kepada para wartawan. "Chelsea memiliki tujuh hari untuk mempersiapkan diri menghadapi final; kami hanya punya tiga hari, dan kemarin adalah mimpi buruk. Kami benar-benar menghabiskan enam jam perjalanan dari kota ke sini. Kereta api di negara ini agak bermasalah. Enam jam!"



