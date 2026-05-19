Pep Guardiola 'marah besar' atas bocornya kabar kepergiannya dari Man City saat ia memanggil para pemain untuk melakukan panggilan grup larut malam
Rencana penarikan diri terungkap sebelum waktunya
Guardiola telah memberi tahu para pemainnya yang terkejut bahwa ia akan meninggalkan klub setelah pertandingan terakhir Liga Premier pada Minggu melawan Aston Villa. Menurut laporan dari The Sun, manajer berusia 55 tahun itu sangat marah karena kabar penting ini bocor tepat sebelum pertandingan tandang yang harus dimenangkan melawan Bournemouth. Manajer legendaris tersebut sebelumnya telah menghabiskan beberapa hari terakhir dengan tetap bungkam sepenuhnya mengenai masa depannya, berulang kali menegaskan bahwa ia berencana untuk menyelesaikan sisa 12 bulan kontraknya di Etihad.
Rincian panggilan larut malam terungkap
Pengumuman mendadak itu membuat skuad tim utama benar-benar terkejut, mengingat mereka baru saja diberitahu beberapa hari sebelumnya bahwa sang manajer akan tetap bertahan. Menjelaskan dampak internal di klub, seorang sumber mengatakan kepada SunSport: “Pep sangat marah dengan waktu pengumuman yang dilakukan tepat sebelum pertandingan. Dia memanggil para pemain untuk mengikuti panggilan grup larut malam dan mengonfirmasi bahwa dia akan pergi. Dia meminta maaf atas cara berita itu tersebar. Hal itu mengejutkannya. Para pemain baru saja diberitahu pada hari Sabtu bahwa dia tidak akan pergi, jadi semua orang dalam keadaan terkejut.”
Maresca dikaitkan dengan berakhirnya era tersebut
Kepergian Guardiola yang akan segera terjadi ini terjadi setelah satu dekade dominasi yang luar biasa sejak ia bergabung dari Bayern Munich pada 2016, sebuah masa kepelatihan yang membuahkan 17 gelar bergengsi. Ini mencakup enam gelar Liga Premier, trofi Liga Champions pertamanya pada 2023, serta gelar ganda piala domestik yang diraih musim ini setelah mengalahkan Chelsea 1-0 di final Piala FA. Pembicaraan mengenai transisi sudah mulai beredar, dengan laporan dari The Athletic yang menyebutkan bahwa mantan asistennya, Enzo Maresca, berpotensi menggantikannya setelah kepergiannya dari Stamford Bridge pada Januari.
Pertandingan penutup Etihad yang penuh emosi menanti
Harapan City untuk mempertahankan persaingan perebutan gelar hingga hari terakhir sepenuhnya bergantung pada kemenangan atas Bournemouth terlebih dahulu. Jika mereka berhasil, laga penentu yang sangat krusial pada hari Minggu melawan Aston Villa akan menjadi pertandingan ke-593 bagi Guardiola dan, tampaknya, pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. Pertandingan mendatang juga menandai akhir yang pasti dari sebuah era bagi dua bintang yang telah lama membela klub, Bernardo Silva dan John Stones, yang keduanya telah dipastikan akan meninggalkan klub pada musim panas ini.