Pep Guardiola 'marah besar' atas bocornya kabar kepergiannya dari Man City saat ia memanggil para pemain untuk melakukan panggilan grup larut malam

Pengumuman mendadak itu membuat skuad tim utama benar-benar terkejut, mengingat mereka baru saja diberitahu beberapa hari sebelumnya bahwa sang manajer akan tetap bertahan. Menjelaskan dampak internal di klub, seorang sumber mengatakan kepada SunSport: “Pep sangat marah dengan waktu pengumuman yang dilakukan tepat sebelum pertandingan. Dia memanggil para pemain untuk mengikuti panggilan grup larut malam dan mengonfirmasi bahwa dia akan pergi. Dia meminta maaf atas cara berita itu tersebar. Hal itu mengejutkannya. Para pemain baru saja diberitahu pada hari Sabtu bahwa dia tidak akan pergi, jadi semua orang dalam keadaan terkejut.”