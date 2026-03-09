Pep Guardiola lega karena Rodri terhindar dari larangan bermain akibat insiden setelah pertandingan yang membuat bintang Manchester City dikenai denda £80.000

Meskipun awalnya marah, Rodri memilih pendekatan yang lebih lunak selama sidang, yang membantu mengurangi denda yang awalnya bisa mencapai £120.000. Dalam pernyataannya, gelandang tersebut mengatakan: "Saya ingin sekali lagi meminta maaf atas komentar yang saya sampaikan selama wawancara pasca-pertandingan setelah pertandingan melawan Tottenham Hotspur pada 1 Februari 2026. Saya sepenuhnya mengakui bahwa kata-kata yang saya sampaikan tidak pantas dan tidak memenuhi standar yang diharapkan dari seorang pemain profesional. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak bermaksud menyiratkan bias atau mempertanyakan integritas wasit. Saya selalu memiliki, dan terus memiliki, rasa hormat yang besar terhadap wasit dan pekerjaan sulit yang mereka lakukan dalam lingkungan yang cepat dan penuh tekanan.

"Komentar saya dibuat dalam momen frustrasi setelah hasil yang mengecewakan. Setelah merenung, saya menyadari bahwa kata-kata yang saya gunakan dipilih dengan buruk dan dapat diinterpretasikan dengan cara yang tidak saya maksudkan." Pengakuan ini, dikombinasikan dengan kerja sama penuh dan penerimaan awal atas tuduhan, menjadi faktor kunci dalam keputusan FA untuk tidak menjatuhkan larangan bertanding.