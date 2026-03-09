Getty
Pep Guardiola lega karena Rodri terhindar dari larangan bermain akibat insiden setelah pertandingan yang membuat bintang Manchester City dikenai denda £80.000
Gelandang terhindar dari sanksi larangan bermain setelah dituduh oleh Asosiasi Sepak Bola (FA).
Pemain berusia 29 tahun tersebut awalnya didakwa melakukan pelanggaran setelah menuduh para pejabat tidak "netral" setelah comeback dramatis Spurs di akhir pertandingan. Insiden yang memicu kemarahan tersebut melibatkan Dominic Solanke, yang mencetak gol meskipun tampak menendang bagian belakang kaki Marc Guehi. Komisi secara bulat memutuskan bahwa insiden tersebut tidak memenuhi ambang batas untuk sanksi larangan bertanding, dengan mempertimbangkan catatan disiplin yang bersih dari pemain internasional Spanyol tersebut terkait perilaku media.
Serangan marah meletus setelah kekalahan Spurs.
Kekecewaan meluap di utara London setelah City kehilangan keunggulan dua gol yang nyaman. Dalam serangan marah terhadap wasit Liga Premier dan VAR, Rodri mengatakan kepada wartawan: "Saya tahu kami menang terlalu banyak dan orang-orang tidak ingin kami menang, tapi wasit harus netral. Jujur saja, ini tidak adil. Ini tidak adil karena kami bekerja sangat keras dalam situasi seperti ini, dan sekarang untuk membuat keputusan-keputusan ini, kami harus melanjutkan. Tentu saja kita harus bangkit, tapi pada akhirnya, ketika semuanya selesai, kita frustrasi karena pelanggaran itu sangat jelas. Dia menendang kaki dan tentu saja dengan dorongan aksi pada bola, bola masuk."
Pernyataan maaf resmi yang dikeluarkan oleh City star
Meskipun awalnya marah, Rodri memilih pendekatan yang lebih lunak selama sidang, yang membantu mengurangi denda yang awalnya bisa mencapai £120.000. Dalam pernyataannya, gelandang tersebut mengatakan: "Saya ingin sekali lagi meminta maaf atas komentar yang saya sampaikan selama wawancara pasca-pertandingan setelah pertandingan melawan Tottenham Hotspur pada 1 Februari 2026. Saya sepenuhnya mengakui bahwa kata-kata yang saya sampaikan tidak pantas dan tidak memenuhi standar yang diharapkan dari seorang pemain profesional. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak bermaksud menyiratkan bias atau mempertanyakan integritas wasit. Saya selalu memiliki, dan terus memiliki, rasa hormat yang besar terhadap wasit dan pekerjaan sulit yang mereka lakukan dalam lingkungan yang cepat dan penuh tekanan.
"Komentar saya dibuat dalam momen frustrasi setelah hasil yang mengecewakan. Setelah merenung, saya menyadari bahwa kata-kata yang saya gunakan dipilih dengan buruk dan dapat diinterpretasikan dengan cara yang tidak saya maksudkan." Pengakuan ini, dikombinasikan dengan kerja sama penuh dan penerimaan awal atas tuduhan, menjadi faktor kunci dalam keputusan FA untuk tidak menjatuhkan larangan bertanding.
Kunjungan ke Bernabeu semakin mendekat seiring dengan memanasnya persaingan perebutan gelar.
Keputusan ini datang pada momen krusial bagi Guardiola dan timnya. City saat ini berada di peringkat kedua klasemen Premier League, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Arsenal, namun memiliki satu pertandingan lebih banyak yang belum dimainkan. Meskipun persaingan gelar domestik membutuhkan performa hampir sempurna ke depannya, perhatian mereka saat ini beralih ke urusan Eropa. Juara bertahan akan bertandang ke Bernabeu pada Rabu untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang sangat dinanti-nantikan melawan Real Madrid.
