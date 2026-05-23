Pep Guardiola jadi pelatih Inggris?! Legenda Oasis, Noel Gallagher, mendukung mantan pelatih Man City itu untuk mengambil alih jabatan pelatih Timnas Inggris demi mewujudkan impian meraih trofi Piala Dunia

Saat kubu biru Manchester bersiap untuk perpisahan yang penuh emosi, bintang Oasis Gallagher berpendapat bahwa manajer yang akan hengkang itu pada akhirnya bisa saja menduduki kursi pelatih timnas Inggris. Menyusul pengumuman resmi bahwa Guardiola akan meninggalkan Man City musim panas ini setelah satu dekade mendominasi, banyak yang bertanya-tanya apa yang menanti pria yang telah mengantongi 20 trofi besar di Etihad.

Gallagher, seorang teman dekat sang pelatih asal Spanyol, mengatakan kepada talkSPORT: "Jika saya mengenalnya dengan baik, saya memperkirakan dia akan mengejar gelar Piala Dunia bersama tim lain, saya rasa hal itu akan memotivasinya. Itu satu-satunya hal yang belum pernah dia menangkan; dia telah mencapai segalanya dalam sepak bola, mengubah permainan, dan mengubah cara orang memandang sepak bola. Saya bisa membayangkan dia mengangkat trofi Piala Dunia, saya bisa membayangkan dia menjadi manajer Inggris. Saya bisa membayangkan dia menjadi manajer Belanda, saya bisa membayangkan dia melatih salah satu dari 'Enam Besar' - tidak mungkin dia meninggalkan dunia sepak bola."







