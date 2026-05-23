Pep Guardiola jadi pelatih Inggris?! Legenda Oasis, Noel Gallagher, mendukung mantan pelatih Man City itu untuk mengambil alih jabatan pelatih Timnas Inggris demi mewujudkan impian meraih trofi Piala Dunia
Apakah Pep akan bergabung dengan Three Lions?
Saat kubu biru Manchester bersiap untuk perpisahan yang penuh emosi, bintang Oasis Gallagher berpendapat bahwa manajer yang akan hengkang itu pada akhirnya bisa saja menduduki kursi pelatih timnas Inggris. Menyusul pengumuman resmi bahwa Guardiola akan meninggalkan Man City musim panas ini setelah satu dekade mendominasi, banyak yang bertanya-tanya apa yang menanti pria yang telah mengantongi 20 trofi besar di Etihad.
Gallagher, seorang teman dekat sang pelatih asal Spanyol, mengatakan kepada talkSPORT: "Jika saya mengenalnya dengan baik, saya memperkirakan dia akan mengejar gelar Piala Dunia bersama tim lain, saya rasa hal itu akan memotivasinya. Itu satu-satunya hal yang belum pernah dia menangkan; dia telah mencapai segalanya dalam sepak bola, mengubah permainan, dan mengubah cara orang memandang sepak bola. Saya bisa membayangkan dia mengangkat trofi Piala Dunia, saya bisa membayangkan dia menjadi manajer Inggris. Saya bisa membayangkan dia menjadi manajer Belanda, saya bisa membayangkan dia melatih salah satu dari 'Enam Besar' - tidak mungkin dia meninggalkan dunia sepak bola."
Kehidupan setelah kepergian sang jenius Etihad
Proses transisi di City sudah dimulai, dengan Enzo Maresca diperkirakan akan mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh mantan mentornya. Meskipun Guardiola akan menjabat sebagai Duta Global di City Football Group, Gallagher memperingatkan bahwa era gelar juara yang terjamin mungkin akan segera berakhir bagi para Cityzens.
"Dengar, lupakan soal menggantikannya, semuanya sudah berakhir," kata Gallagher. "Hal itu, yaitu kepastian hampir seratus persen untuk memenangkan trofi setiap musim bersama Pep, sudah berakhir sekarang, lupakan saja. Sekarang kita harus memulai dari awal, dan kini Khaldoon [Al Mubarak] menjadi orang terpenting di klub dan kita harus melangkah lagi. Kita tidak akan pernah melihat sosok seperti Guardiola lagi. Dan ini bukan hanya hari yang menyedihkan bagi para penggemar Man City, ini juga hari yang menyedihkan bagi Liga Premier karena dia adalah magnet penonton, dia adalah seorang superstar."
Tekanan yang dihadapi Thomas Tuchel
Komentar Gallagher mengenai jabatan pelatih timnas Inggris muncul di tengah ketegangan yang cukup signifikan di dalam jajaran tim nasional. Pelatih saat ini, Thomas Tuchel, sudah menghadapi sorotan tajam bahkan sebelum turnamen di Amerika Utara itu dimulai. Mantan striker Watford, Troy Deeney, telah memperingatkan bahwa kegagalan memenangkan Piala Dunia seharusnya menjadi alasan pemecatan bagi pelatih asal Jerman tersebut.
Pilihan skuad Tuchel yang kontroversial, yang tidak memasukkan bintang-bintang seperti Phil Foden dan Cole Palmer, telah membuka peluang bagi spekulasi mengenai masa depannya dalam jangka panjang. Jika The Three Lions gagal menunjukkan performa terbaiknya di panggung global, FA mungkin akan mencari penggantinya. Pada saat itu, manajer paling sukses dalam sejarah modern akan tersedia dan mencari tantangan berikutnya.
Warisan yang mengubah sepak bola Inggris
Terlepas dari langkah selanjutnya, pengaruh Guardiola terhadap sepak bola Inggris tetap tak tertandingi. Saat mengenang masa-masanya di Manchester, pelatih asal Catalunya itu baru-baru ini menyoroti ikatan yang ia rasakan dengan semangat kerja keras kota tersebut. "Ini adalah kota yang dibangun atas dasar kerja keras. Atas jerih payah," katanya. "Kamu bisa melihatnya dari warna bata-batanya. Dari orang-orang yang datang lebih awal, pulang lebih larut. Pabrik-pabrik. Keluarga Pankhurst. Serikat pekerja. Musik. Singkatnya, Revolusi Industri dan bagaimana hal ini mengubah dunia. Dan saya rasa saya mulai memahami hal itu, begitu pula tim-tim saya."
Gallagher berharap bahwa meskipun Guardiola beralih ke manajemen tim nasional, ia akan tetap menjadi panutan bagi City di masa depan. "Ada rumor bahwa dia akan tetap berada di lingkaran Manchester City Football Group, jadi itu akan luar biasa," tambahnya. "Saya pikir akan sangat disayangkan jika kita kehilangan pengetahuannya, saya harap dia akan menjadi Johan Cruyff kami. Cruyff yang menemukannya dan semoga Pep akan ada di sana ketika pihak berwenang membutuhkannya untuk meminta nasihatnya."