Meskipun sebelumnya pernah terjadi kabar yang tidak benar, petinggi klub menyadari bahwa kali ini situasinya berbeda ketika Guardiola menyatakan keinginannya untuk hengkang dengan sisa kontrak satu tahun. Manajer berusia 55 tahun itu sebelumnya telah menandatangani beberapa perpanjangan kontrak pada tahun 2018, 2020, 2022, dan 2024, namun semangat yang membuatnya terus berjuang pada akhirnya membutuhkan waktu istirahat.

Menjelaskan keputusan akhir tersebut, sang ketua menambahkan: "Namun dalam kasus ini, saya rasa dia tahu—dan saya tahu bahwa dia tahu—dan itulah mengapa ini adalah hal yang tepat baginya dan merupakan hal yang wajar. Dia tidak pernah berpikir akan bertahan lebih dari empat tahun, lalu lebih dari lima tahun. Jadi dalam benaknya, bahkan di tahun keempat dan kelima, pikirannya selalu: 'Oke, berapa lama lagi? Berapa lama lagi?' Dan itu selalu harus dilakukan dengan cara yang benar. Akan selalu ada satu momen di mana hal itu akan menjadi kenyataan."