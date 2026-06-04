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"Pep Guardiola itu seperti 'Anak yang Selalu Berteriak Serigala!'" - Pelatih Man City itu dikabarkan pernah mencoba mundur "100 kali", sementara ketua klub menyatakan masa jabatannya yang legendaris semula hanya direncanakan berlangsung empat tahun
Anak Laki-Laki yang Berteriak "Serigala!"
Al Mubarak berbagi cerita tentang tantangan psikologis yang unik dalam menangani pelatih terbaik di dunia. Ketua klub itu mengakui bahwa sifat Guardiola yang intens sering kali memicu momen-momen emosional di mana sang manajer merasa tak sanggup lagi bertahan di Etihad Stadium, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya pada akhir musim.
"Tak terelakkan, kami telah mengalami banyak pasang surut dan di saat-saat sulit, dia pasti sudah mengundurkan diri 100 kali selama 10 tahun ini," ungkap Al Mubarak. "Ada sebuah cerita yang kalian semua tahu, The Boy that Cries Wolf. Dalam kasus Pep, ketika dia mengatakan 'saya mengundurkan diri', itu tidak berarti dia benar-benar mengundurkan diri. Jangan menganggapnya terlalu serius - Anda harus bisa mengelolanya."
- Getty Images Sport
Persahabatan di luar ruang istirahat
Hubungan antara ketua dan manajer merupakan landasan kesuksesan City, yang berhasil meraih 17 trofi besar termasuk enam gelar Liga Premier dan trofi Liga Champions yang selama ini sulit diraih. Al Mubarak menjelaskan bagaimana ikatan mereka berkembang menjadi persahabatan yang erat, yang memungkinkannya meyakinkan Guardiola untuk tidak menyerah di saat-saat sulit tersebut.
"Dia lebih dari sekadar manajer klub," kata Al Mubarak. "Bagi saya, dia adalah seorang teman. Selama bertahun-tahun ini kami telah menjadi teman dekat dan saya tidak tahu apakah dia akan mengakuinya, tetapi saya menganggap diri saya sebagai psikiaternya. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu berjuang dan selalu membawanya kembali karena saya tahu itulah selalu jawabannya."
Mengetahui kapan hal itu benar-benar terjadi
Meskipun sebelumnya pernah terjadi kabar yang tidak benar, petinggi klub menyadari bahwa kali ini situasinya berbeda ketika Guardiola menyatakan keinginannya untuk hengkang dengan sisa kontrak satu tahun. Manajer berusia 55 tahun itu sebelumnya telah menandatangani beberapa perpanjangan kontrak pada tahun 2018, 2020, 2022, dan 2024, namun semangat yang membuatnya terus berjuang pada akhirnya membutuhkan waktu istirahat.
Menjelaskan keputusan akhir tersebut, sang ketua menambahkan: "Namun dalam kasus ini, saya rasa dia tahu—dan saya tahu bahwa dia tahu—dan itulah mengapa ini adalah hal yang tepat baginya dan merupakan hal yang wajar. Dia tidak pernah berpikir akan bertahan lebih dari empat tahun, lalu lebih dari lima tahun. Jadi dalam benaknya, bahkan di tahun keempat dan kelima, pikirannya selalu: 'Oke, berapa lama lagi? Berapa lama lagi?' Dan itu selalu harus dilakukan dengan cara yang benar. Akan selalu ada satu momen di mana hal itu akan menjadi kenyataan."
- AFP
Pencarian calon pengganti
City kini menatap masa depan tanpa pemimpin terhebat dalam sejarah klub, dengan mantan asisten pelatih Enzo Maresca saat ini menjadi kandidat terkuat untuk menduduki kursi kepelatihan. Meskipun transisi ini merupakan perubahan besar bagi raksasa Inggris tersebut, Al Mubarak telah meminta para pendukung setia City untuk tetap tenang sementara dewan direksi menyelesaikan keputusannya.
Mengenai penunjukan manajer baru, sang ketua menyatakan: "Tolong bersabar dengan kami. Segera kami akan mengumumkannya dan kalian akan merasa tenang karena kami telah memilih dan mendatangkan manajer terbaik yang mungkin."