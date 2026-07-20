Pep Guardiola ditawari posisi pelatih timnas Italia dalam pertemuan tatap muka dengan Paolo Maldini dan Leonardo

Terlepas dari sifat tawaran yang ambisius tersebut, kendala utama tetaplah komitmen Guardiola untuk mengambil jeda dari bangku cadangan. Pria berusia 55 tahun itu telah secara terbuka mengungkapkan kebutuhannya akan istirahat, dengan mengatakan: "Dari segi mental, saya sama sekali tidak merindukan apa pun. Saya mulai melatih pada usia 37 tahun, dan seluruh hidup saya terikat pada sepak bola. Kini, saya ingin mencoba menjelajahi kehidupan, untuk bahagia melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola."

Dia menambahkan: "Saya sedang mencoba memahami seperti apa hidup saya nantinya. Saya memutuskan untuk berhenti karena ingin lebih memperhatikan diri sendiri. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak saya dan ayah saya, yang berusia 95 tahun dan masih bersama kami. Saya sudah berusia 56 tahun, saya tidak lagi muda, dan cara pandang saya terhadap berbagai hal pun berubah. Saya masih beradaptasi dengan fase baru ini, tetapi semuanya berjalan cukup baik."



