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Pep Guardiola ditawari posisi pelatih timnas Italia dalam pertemuan tatap muka dengan Paolo Maldini dan Leonardo
Italia menjadikan Guardiola sebagai target utama mereka
Maldini dan Leonardo telah bertemu Guardiola di Barcelona untuk membahas posisi pelatih kepala Timnas Italia yang kosong. Menurut Sky Sports Italia, pembicaraan tersebut tidak hanya sebatas pertemuan singkat dan kemungkinan besar berlanjut sepanjang akhir pekan.
Pertemuan tersebut terungkap setelah foto-foto Maldini dan Leonardo di Spanyol beredar di media sosial, yang memicu laporan bahwa keduanya telah melakukan perjalanan ke sana untuk menawarkan kesempatan kepada Guardiola memimpin Azzurri. Italia dikabarkan memandang Guardiola sebagai kandidat pilihan utama mereka dalam pencarian manajer baru.
- AFP
Cuti panjang mempersulit rencana FIGC
Terlepas dari sifat tawaran yang ambisius tersebut, kendala utama tetaplah komitmen Guardiola untuk mengambil jeda dari bangku cadangan. Pria berusia 55 tahun itu telah secara terbuka mengungkapkan kebutuhannya akan istirahat, dengan mengatakan: "Dari segi mental, saya sama sekali tidak merindukan apa pun. Saya mulai melatih pada usia 37 tahun, dan seluruh hidup saya terikat pada sepak bola. Kini, saya ingin mencoba menjelajahi kehidupan, untuk bahagia melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola."
Dia menambahkan: "Saya sedang mencoba memahami seperti apa hidup saya nantinya. Saya memutuskan untuk berhenti karena ingin lebih memperhatikan diri sendiri. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak saya dan ayah saya, yang berusia 95 tahun dan masih bersama kami. Saya sudah berusia 56 tahun, saya tidak lagi muda, dan cara pandang saya terhadap berbagai hal pun berubah. Saya masih beradaptasi dengan fase baru ini, tetapi semuanya berjalan cukup baik."
Italia tetap mempertimbangkan opsi-opsi lain
Meskipun Guardiola tetap menjadi pilihan impian Italia, federasi sepak bola Italia telah secara aktif menjajaki opsi-opsi lain. Mantan pelatih Azzurri Roberto Mancini dan legenda Juventus Andrea Pirlo sama-sama dikaitkan dengan posisi kosong tersebut, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa Antonio Conte telah menyetujui kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru.
Minat terhadap Guardiola tidak hanya terbatas di Italia, karena negara-negara besar lainnya terus memantau situasinya. Menyusul kegagalan Inggris di Piala Dunia baru-baru ini, para pakar dan mantan pemain mengusulkan Guardiola untuk menggantikan Thomas Tuchel sebagai manajer The Three Lions.
- (C)Getty Images
Azzurri menanti keputusan Guardiola
Italia sedang mencari pelatih untuk membangkitkan kembali tim nasionalnya setelah kepergian Gennaro Gattuso, yang dipicu oleh kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Belum jelas apakah Guardiola bersedia mengakhiri masa cuti kerjanya, sehingga federasi terpaksa mengevaluasi kandidat-kandidat alternatif sambil menunggu kejelasan lebih lanjut.
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