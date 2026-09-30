Pep Guardiola buka suara setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan Premier League

Menyusul keputusan bersejarah yang mengguncang fondasi sepakbola Inggris, mantan Guardiola akhirnya buka suara untuk memberikan dukungan penuhnya kepada klub. Putusan komisi independen, yang menyatakan City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan, telah memicu gelombang sorotan, tetapi Guardiola telah memperjelas posisinya. Melalui X, pelatih asal Catalunya itu mengunggah pesan penuh semangat yang disertai gambar dirinya bersama jajaran eksekutif senior klub, menandakan satu barisan dalam menghadapi temuan tersebut.

Pernyataan Guardiola menjadi seruan untuk kubu biru Manchester dalam salah satu periode paling menantang dalam sejarah klub. Ia menulis: "Saya ingin setiap penggemar @ManCity tahu bahwa saya ada di sini; lebih dari sebelumnya. Saya, selalu begitu, selalu akan, berada di belakang klub saya, pemilik saya, chairman saya, Ferran, para pemain, staf, Enzo, dan kalian, para pendukung kami yang unik. Izinkan saya menegaskan: kita akan melewati ini bersama. Saya mencintai kalian semua."