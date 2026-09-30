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Pep Guardiola buka suara setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan Premier League
Guardiola berjanji setia sepenuhnya kepada Manchester City
Menyusul keputusan bersejarah yang mengguncang fondasi sepakbola Inggris, mantan Guardiola akhirnya buka suara untuk memberikan dukungan penuhnya kepada klub. Putusan komisi independen, yang menyatakan City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan, telah memicu gelombang sorotan, tetapi Guardiola telah memperjelas posisinya. Melalui X, pelatih asal Catalunya itu mengunggah pesan penuh semangat yang disertai gambar dirinya bersama jajaran eksekutif senior klub, menandakan satu barisan dalam menghadapi temuan tersebut.
Pernyataan Guardiola menjadi seruan untuk kubu biru Manchester dalam salah satu periode paling menantang dalam sejarah klub. Ia menulis: "Saya ingin setiap penggemar @ManCity tahu bahwa saya ada di sini; lebih dari sebelumnya. Saya, selalu begitu, selalu akan, berada di belakang klub saya, pemilik saya, chairman saya, Ferran, para pemain, staf, Enzo, dan kalian, para pendukung kami yang unik. Izinkan saya menegaskan: kita akan melewati ini bersama. Saya mencintai kalian semua."
- AFP
Besarnya temuan Premier League
Investigasi Premier League, yang berlangsung selama beberapa tahun, berfokus pada pelanggaran serius yang terjadi antara 2009 dan 2018. Menurut putusan resmi, klub tersebut dinyatakan telah "mengatur kontrak ‘palsu’ (yang salah merepresentasikan kesepakatan sebenarnya antara para pihak) dengan sejumlah mitra komersialnya, serta mengandalkan perjanjian ‘palsu’ dengan pihak lain, untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub dan mengurangi biayanya." Temuan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk mengakali aturan Profit and Sustainability liga melalui pelaporan keuangan yang menyesatkan.
Rincian lebih lanjut dari laporan komisi menyoroti bahwa "klub mengajukan laporan keuangan yang tidak sesuai dan menyembunyikan kondisi keuangannya yang sebenarnya dari auditor serta regulator sepak bola." Liga juga mencatat bahwa City "melakukan beberapa pelanggaran atas kewajiban kerja sama dan itikad baik tertinggi terhadap Liga (tiga dari empat dugaan pelanggaran terbukti)."
Masters menyebut pelanggaran itu sebagai sesuatu yang sistematis
Kepala eksekutif Premier League Richard Masters angkat bicara setelah putusan tersebut, dengan menyatakan bahwa skala pelanggaran aturan itu belum pernah terjadi sebelumnya di kasta tertinggi. Masters menyatakan bahwa "klub tersebut secara sistematis melanggar Aturan Premier League selama hampir satu dekade" dan menambahkan bahwa putusan akhir itu "membenarkan keputusan Premier League untuk menindaklanjuti kasus ini terhadap Manchester City." Pernyataan tersebut menjadi momen penting bagi liga, yang menghadapi tekanan untuk membuktikan bahwa kerangka regulasinya mampu meminta pertanggungjawaban klub-klub terkuat di dunia.
Sikap liga tetap tegas bahwa integritas kompetisi telah dikompromikan oleh manuver finansial klub tersebut selama kebangkitan mereka menuju dominasi domestik. Meski satu dakwaan yang tersisa tidak dikabulkan, besarnya jumlah pelanggaran yang terbukti telah menciptakan beban hukum yang sangat besar bagi klub itu. Investigasi tersebut mencakup segala hal, mulai dari valuasi sponsor hingga pembayaran rahasia, menggambarkan sebuah klub yang menurut Premier League beroperasi di luar batas-batas finansial yang telah disepakati dan mengatur semua 20 klub anggota.
- AFP
City bersiap mengajukan banding
Terlepas dari sifat memberatkan dalam laporan komisi tersebut, Manchester City tetap mempertahankan sikap bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah terkait tuduhan itu. Klub tersebut secara konsisten membantah telah melakukan pelanggaran apa pun sepanjang proses ini dan kini diperkirakan akan melayangkan banding yang ketat terhadap putusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa bukti yang diajukan tidak secara akurat mencerminkan operasional bisnis mereka dan bahwa temuan mengenai kontrak "palsu" itu tidak benar. Pertarungan hukum ini kemungkinan akan terus berlanjut selama beberapa bulan seiring klub itu berupaya membersihkan namanya di pengadilan arbitrase olahraga yang lebih tinggi.
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