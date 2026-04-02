Setelah kegagalan dramatis Italia di babak play-off kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia dan kegagalan lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, pelatih tim nasional Gennaro Gattuso kini berada di ambang pemecatan. La Gazzetta dello Sport bahkan tiba-tiba menyebut Pep Guardiola sebagai salah satu calon penggantinya.
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola bisa mengambil langkah selanjutnya yang sangat mengejutkan setelah hengkang dari Man City
- Getty
Belakangan ini, terus beredar rumor bahwa Guardiola akan hengkang lebih awal dari Manchester City, padahal pelatih asal Spanyol itu masih terikat kontrak hingga 2027.
Namun, kepindahan pada musim panas tampaknya cukup tidak mungkin, sementara pencarian di Italia untuk pengganti Gattuso, menurut Fabrizio Romano, sudah berlangsung penuh.
Massimiliano Allegri dianggap sebagai kandidat favorit Federasi Sepak Bola Italia, namun penunjukannya pun tampaknya tidak realistis, mengingat pelatih AC Milan tersebut kemungkinan besar tidak akan mendapat izin dari klubnya, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2027.
Oleh karena itu, tampaknya ini akan menjadi pertarungan antara Roberto Mancini dan Antonio Conte. Mancini saat ini terikat kontrak dengan Al-Sadd di Arab Saudi hingga 2028, sedangkan Conte terikat kontrak dengan Napoli hingga 2027.
Bagi keduanya, ini akan menjadi kembalinya mereka ke bangku pelatih tim nasional. Conte pernah menjadi pelatih kepala Italia dari 2014 hingga 2016. Mancini menjabat posisi tersebut dari 2018 hingga 2023 dan membawa Italia meraih gelar juara Euro 2021.