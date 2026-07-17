Pep Guardiola berusaha 'menemukan makna hidup' setelah hengkang dari Man City, sementara sang pelatih mengakui bahwa ia tidak 'merasakan' keinginan untuk kembali ke dunia sepak bola

Dalam wawancara terbaru dengan platform OKX, Guardiola mengungkapkan alasan pribadi di balik keputusannya untuk menjauh dari tekanan dunia kepelatihan demi kesejahteraan emosionalnya.

"Dari sudut pandang mental, saya sama sekali tidak merindukan apa pun. Saya mulai melatih pada usia 37 tahun, dan seluruh hidup saya telah terikat pada sepak bola. Kini, saya ingin mencoba menjelajahi kehidupan, untuk bahagia melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola," jelas Guardiola.

"Saya mencintai pekerjaan saya, tetapi ada saatnya Anda merasa harus berhenti. Mungkin suatu hari nanti saya akan bangun dan berkata, 'Baiklah, saya ingin kembali ke dunia kepelatihan.' Namun, perasaan itu harus datang dari dalam diri, dan saat ini, saya belum merasakannya."