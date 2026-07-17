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Pep Guardiola berusaha 'menemukan makna hidup' setelah hengkang dari Man City, sementara sang pelatih mengakui bahwa ia tidak 'merasakan' keinginan untuk kembali ke dunia sepak bola
Guardiola memutuskan untuk mengambil cuti dari dunia kepelatihan
Guardiola menegaskan bahwa ia sama sekali tidak merindukan dunia sepak bola setelah memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya di Etihad Stadium. Pelatih asal Catalunya itu memilih mundur dari bangku cadangan setelah sepuluh musim yang sangat sukses bersama klub raksasa Liga Premier tersebut. Manajer tersebut mengambil langkah ini untuk menjaga kesehatan mentalnya dan mencari kebahagiaan baru di luar rutinitas sepak bola yang tak kenal lelah yang telah mengukuhkan namanya.
- Getty Images
Pelatih asal Catalunya itu menjelaskan alasannya tidak hadir
Dalam wawancara terbaru dengan platform OKX, Guardiola mengungkapkan alasan pribadi di balik keputusannya untuk menjauh dari tekanan dunia kepelatihan demi kesejahteraan emosionalnya.
"Dari sudut pandang mental, saya sama sekali tidak merindukan apa pun. Saya mulai melatih pada usia 37 tahun, dan seluruh hidup saya telah terikat pada sepak bola. Kini, saya ingin mencoba menjelajahi kehidupan, untuk bahagia melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola," jelas Guardiola.
"Saya mencintai pekerjaan saya, tetapi ada saatnya Anda merasa harus berhenti. Mungkin suatu hari nanti saya akan bangun dan berkata, 'Baiklah, saya ingin kembali ke dunia kepelatihan.' Namun, perasaan itu harus datang dari dalam diri, dan saat ini, saya belum merasakannya."
Nilai-nilai keluarga menjadi prioritas
Keputusan untuk mundur sementara ini sangat didorong oleh keinginan kuat untuk mencurahkan waktu sepenuhnya kepada keluarga dan merenungkan sisa perjalanan hidup saya. Ia melanjutkan: "Saya sedang mencoba memahami seperti apa hidup saya nantinya. Saya memutuskan untuk berhenti karena ingin lebih memperhatikan diri sendiri. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak saya dan ayah saya, yang kini berusia 95 tahun dan masih bersama kami. Saya sudah berusia 56 tahun, saya tidak lagi muda, dan cara memandang segala sesuatu pun berubah. Saya masih beradaptasi dengan fase baru ini, tapi sejauh ini berjalan cukup baik."
- Getty Images Sport
Cakrawala masa depan tetap terbuka
Meskipun ia mengakui kebahagiaannya saat ini dalam kehidupan barunya, Guardiola belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk kembali ke dunia sepak bola di masa depan. "Saya mulai melatih pada usia 37 tahun, dan kini saya berusia 56 tahun. Saya perlu melakukan hal-hal baru. Saat ini, saya merasa sangat bahagia."
Mengenai kemungkinan kembali ke City, Guardiola menambahkan: "Suatu hari nanti, tentu saja, saya akan kembali ke Etihad Stadium. Namun saat ini, saya ingin tetap berada di belakang layar. Jika mereka membutuhkan saya, saya akan ada di sana," jelasnya.
Sebagai penutup, ia juga memberikan penghormatan khusus kepada Jurgen Klopp, dengan menyatakan: “Dia adalah rival terhebat dalam karier saya. Dia mampu mengubah sistem taktisnya setiap dua puluh menit. Dia sering membuat saya gila.”
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