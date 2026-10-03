AFP
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Pep Guardiola bersiap untuk sensasional kembali ke Manchester City setelah vonis bersalah kasus keuangan
Guardiola siapkan comeback ke Etihad
Guardiola dikabarkan sedang menyiapkan kemunculan mengejutkan di Stadion Etihad untuk menunjukkan dukungan penuhnya kepada Manchester City. Pelatih ikonik itu mundur dari jabatan manajer pada akhir musim lalu dan menyerahkan kendali kepada Enzo Maresca, tetapi tetap memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan raksasa Etihad tersebut.
Menurut The Mirror, Guardiola berniat berada di tribune saat City menjamu Paris Saint-Germain di Liga Champions pada 14 Oktober. Laporan itu mengklaim bahwa juru taktik asal Catalunya tersebut telah memberi tahu para eksekutif senior bahwa ia ingin "bersama orang-orangnya" pada periode penuh gejolak ini.
City sedang terpukul oleh keputusan komisi independen yang menyatakan mereka bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran regulasi finansial Premier League antara 2009 dan 2018. Warisan luar biasa Guardiola berupa 20 trofi dalam satu dekade kini berada di bawah sorotan tajam, karena kesuksesannya yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dalam rentang waktu yang sedang diselidiki itu.
- Getty Images Sport
Klub meluncurkan pembelaan penuh perlawanan
Terlepas dari putusan yang memberatkan itu, klub asal Manchester tersebut dengan tegas membantah telah melakukan pelanggaran apa pun dan secara resmi mengajukan banding. Dalam pernyataan tegas yang dirilis pada hari Jumat, Manchester City kembali menegaskan bahwa mereka tidak bersalah dan mengkritik kesimpulan komisi.
"Posisi tegas klub adalah bahwa, atas berbagai dasar, opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak dapat dijadikan landasan yang aman," demikian bunyi rilis resmi itu. "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisinya terkait kasus ini."
Manchester City menambahkan bahwa mereka akan menghormati proses hukum, seraya mencatat bahwa mereka dibatasi untuk memberikan komentar lebih lanjut sampai proses hukum tersebut sepenuhnya selesai.
Loyalitas yang tak tergoyahkan dari kejauhan
Guardiola secara konsisten membela jajaran petinggi klub selama masa jabatannya, dengan menegaskan bahwa para eksekutif telah meyakinkannya tidak ada aturan yang dilanggar. Menyusul putusan yang menggemparkan itu, mantan bos Barcelona dan Bayern Munich tersebut menggunakan media sosial untuk secara terbuka menegaskan kembali loyalitas kuatnya kepada Manchester City.
Melalui X pada awal pekan ini, mantan bos itu menulis: "Saya ingin setiap penggemar Manchester City di seluruh dunia tahu bahwa saya ada di sini; lebih dari sebelumnya. Saya, selalu begitu, selalu akan, berada di belakang klub saya, pemilik saya, ketua saya, Ferran [Soriano], para pemain, staf, Enzo, dan kalian, para pendukung kami yang unik."
Ia menutup pesannya yang penuh semangat dengan menyatakan: "Biar saya pertegas: kita akan melewati ini bersama-sama. Saya mencintai kalian semua." Saat ini tengah mengambil cuti panjang di Barcelona, Guardiola ingin mewujudkan kata-kata itu dengan kembali ke Manchester.
- AFP
Maresca menghadapi ujian krusial di Eropa
Maresca kini harus menavigasi badai yang belum pernah terjadi sebelumnya sambil menyiapkan skuadnya untuk bentrokan kontinental raksasa melawan PSG. Manajer asal Italia itu berharap kunjungan Guardiola yang akan datang dapat membangkitkan basis penggemar dan ruang ganti yang terguncang oleh kekacauan di luar lapangan.
Pertarungan hukum City melawan Premier League akan berlangsung di latar belakang, tetapi fokus utama mereka saat ini harus tetap di atas lapangan. Mengamankan kemenangan krusial di Liga Champions di depan mantan jimat mereka bisa memberi percikan yang tepat untuk membantu mereka melewati gejolak saat ini.
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