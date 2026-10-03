Guardiola dikabarkan sedang menyiapkan kemunculan mengejutkan di Stadion Etihad untuk menunjukkan dukungan penuhnya kepada Manchester City. Pelatih ikonik itu mundur dari jabatan manajer pada akhir musim lalu dan menyerahkan kendali kepada Enzo Maresca, tetapi tetap memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan raksasa Etihad tersebut.

Menurut The Mirror, Guardiola berniat berada di tribune saat City menjamu Paris Saint-Germain di Liga Champions pada 14 Oktober. Laporan itu mengklaim bahwa juru taktik asal Catalunya tersebut telah memberi tahu para eksekutif senior bahwa ia ingin "bersama orang-orangnya" pada periode penuh gejolak ini.

City sedang terpukul oleh keputusan komisi independen yang menyatakan mereka bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran regulasi finansial Premier League antara 2009 dan 2018. Warisan luar biasa Guardiola berupa 20 trofi dalam satu dekade kini berada di bawah sorotan tajam, karena kesuksesannya yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dalam rentang waktu yang sedang diselidiki itu.



