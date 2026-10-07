Menurut Daily Mail, Guardiola dijadwalkan menghadiri pertandingan Liga Champions hari Rabu melawan PSG, yang menandai kembalinya dia untuk pertama kalinya ke Stadion Etihad sejak kepergiannya pada musim panas.

Guardiola akan bergabung di tribun bersama dewan klub, termasuk ketua Khaldoon Al Mubarak, saat Manchester City menghadapi dampak dari putusan komisi independen tersebut. Klub itu dinyatakan bersalah karena secara artifisial menggelembungkan pendapatan komersial sebesar £830 juta melalui kontrak palsu. Manchester City sudah mengajukan banding dan terus membantah melakukan pelanggaran apa pun dalam kasus ini.