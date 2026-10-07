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Pep Guardiola bersiap menjalani comeback emosional ke Manchester City saat bentrok Liga Champions dengan Paris Saint-Germain setelah putusan bersalah
Kepulangan emosional bagi Guardiola
Menurut Daily Mail, Guardiola dijadwalkan menghadiri pertandingan Liga Champions hari Rabu melawan PSG, yang menandai kembalinya dia untuk pertama kalinya ke Stadion Etihad sejak kepergiannya pada musim panas.
Guardiola akan bergabung di tribun bersama dewan klub, termasuk ketua Khaldoon Al Mubarak, saat Manchester City menghadapi dampak dari putusan komisi independen tersebut. Klub itu dinyatakan bersalah karena secara artifisial menggelembungkan pendapatan komersial sebesar £830 juta melalui kontrak palsu. Manchester City sudah mengajukan banding dan terus membantah melakukan pelanggaran apa pun dalam kasus ini.
- Getty Images Sport
Guardiola berdiri bersama klub
Guardiola menyampaikan pesan penuh semangat di media sosial untuk membela Manchester City segera setelah putusan itu diumumkan. Mantan manajer itu, yang menghabiskan 10 tahun yang sangat sukses di Stadion Etihad, memperjelas sikapnya.
Guardiola berkata: "Saya ingin setiap suporter Manchester City di seluruh dunia tahu bahwa saya ada di sini; lebih dari sebelumnya. Saya, selalu, sejak dulu, dan akan selalu, berada di belakang klub saya, pemilik saya, chairman saya, Ferran (Soriano), para pemain, staf, Enzo (Maresca), dan kalian, para pendukung kami yang luar biasa. Biar saya pertegas: kita akan melewati ini bersama. Saya mencintai kalian semua."
Dakwaan finansial dan ikatan yang kuat
Kepala eksekutif Man City Ferran Soriano sebelumnya menyebut proses hukum finansial itu sebagai teori konspirasi yang diatur oleh Premier League. Dengan banding mereka yang telah resmi diajukan terhadap sanksi mengejutkan tersebut, kembalinya Guardiola memberi dorongan besar bagi staf dan manajer saat ini, Enzo Maresca.
Maresca pernah menjadi asisten Guardiola selama kampanye Treble bersejarah, dan keduanya tetap menjalin hubungan dekat. Manel Estiarte, yang bekerja bersama Guardiola selama bertahun-tahun, juga diperkirakan akan hadir dalam laga kontra Paris Saint-Germain yang akan datang.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Manchester City?
Menatap ke depan, Maresca perlu menjaga skuadnya tetap sepenuhnya fokus di tengah gejolak yang terus berlangsung di luar lapangan. Manchester City akan menghadapi laga besar Premier League melawan Liverpool di Anfield pada hari Minggu. Duel krusial di kompetisi domestik itu akan benar-benar menguji kekuatan mental mereka sebelum mengalihkan perhatian untuk menjamu Paris Saint-Germain dan Guardiola pada hari Rabu.
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